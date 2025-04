El director de una clínica dental, acusado de alterar un historial

El historial de la paciente de una clínica dental terminó con anotaciones del exdirector de la franquicia que falseaban las intervenciones y los tratamientos a las que fue sometida, como la extracción de dos dientes que todavía mantiene declaró la joven en el juicio contra el responsable del establecimiento odontológico, según la denuncia.

La paciente, que exige una condena a dos años para el exresponsable de la clínica Vitaldent, de iniciales E.D., asegura haber sido víctima de un tratamiento que, en lugar de corregir su mordida abierta, dañó su dentadura, la dejó con los dientes limados y las encías reventadas, según afirma. La abogada de la defensa habló de la mala práxis que decidió a su clienta a acudir a otro odontólogo y pedir su historia clínica, que el acusado no le entregó de inmediato como suele ser habitual, sino al mes.

Anotaciones a mano

El documento le llegó con las anotaciones hechas a mano por el acusado, lo que para la paciente son alteraciones que sospecha iban encaminadas a evitar una reclamación judicial. El acusado E.D. no negó que esos escritos a mano fueran suyos, pero manifestó que era algo habitual y que solo escribía lo que le dictaba el especialista. Este argumento fue rebatido por la letrada al detallar que el Colegio de Odontólogos afirma que está prohibido que personal que no esté cualificado con su título médico o estudios sanitarios, como auxiliar, por ejemplo, tenga acceso a la historia clínica de un paciente para modificarla o realizar añadidos, como denuncia esta zamorana.

El acusado justificó su intervención con que había poco personal en Vitaldent en esa época, por lo que él tenía que realizar esas anotaciones, pero que siempre eran indicaciones del médico, mientras que la denunciante sostiene que lo hizo para tratar de no pagar los daños que le causaron.

Rotura del retenedor

Otro de los perjuicios que denuncia la joven se refiere a la rotura del retenedor, que se le despegó y acudió a la clínica para que el especialista se lo volviera a fijar, maniobra que terminó con el aparato dañado. Es ahí donde surge la primera discrepancia porque "la odontóloga me dice que el coste del nuevo lo asume la clínica y el director me lo quería cobrar", a lo que la denunciante se niega.

La rescisión del contrato ha llegado al Juzgado de lo Penal, donde la Fiscalía de Zamora no acusa por entender que existe un procedimiento abierto en la vía civil para reclamar una indemnización por daños y que es en esa instancia donde debe resolverse la cuestión. En lo que respecta a las anotaciones del exdirector, adujo que si esa era la práctica habitual de la clínica y que si el exdirector escribía lo que el odontólogo le iba diciendo no existe el delito de falsificación que pretende la acusación particular.

El abogado del acusado solicitó la libre absolución por entender que su cliente nunca alteró la historia clínica para beneficiarse si la clienta acudía al Juzgado y negó la comisión del delito, puesto que solo recogia lo que le iba diciendo el especialista por esa falta de personal que les obligaba a hacer de todo.

