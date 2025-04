Un análisis DAFO para el Mercazamora

Un análisis DAFO del Mercazamora revela que sus debilidades residen en la falta de informatización, el estado "muy deficiente" de las instalaciones, la falta de servicios, de organización interna, el bajo nivel de servicios o el reducido número de empresas y su tamaño, mientras que también hay amenazas como un "comercio desleal, la falta de interés empresarial o los nuevos canales de ventas comercio a comercio.

Pero también hay aspectos positivos y entre sus fortalezas se destaca la gran capacidad de resiliencia de los empresarios del Mercazamora, el espacio amplio o la conexión con instalaciones generales. El análisis concluye apuntando como oportunidades la presencia de un sector productivo próximo con liderazgo en el polígono de Los Llanos, la integración de servicios con el polígono o el acceso a fuentes de financiación.

Esos aspectos se resaltan en el estudio encargado por el Ayuntamiento de Zamora para dar un futuro al Mercazamora, que ya tiene sobre la mesa del concejal de Promoción Económica, David Gago. El edil ha desvelado que el informe cuantifica en medio millón de euros la inversión necesaria para hacer del mercado de mayoristas municipal un lugar atractivo para industriales y comerciantes.

A raíz de ese informe, que el autor detallará en la próxima comisión municipal del área, David Gago ha abogado porque el Mercazamora tenga "suficiente versatilidad como para que haya industrias y actividad comercial de muchas características posibles" con la incorporación de "espacios nido" en los que puedan asentarse nuevas empresas del sector mayorista de comercio de alimentación como primer emplazamiento para su despegue, como ocurre también con los viveros de empresas.

También se va a apostar por ofrecer mayor capacidad de almacenaje en frío, con la posibilidad incluso de trasladar las cámaras frigoríficas a un nuevo espacio en la zona del aparcamiento y que esas zonas de frío no sean compartidas, sino que cada negocio tengan la suya propia, ya que el que sean ahora comunales "no tiene sentido", ha admitido. El edil ha asegurado que el Mercazamora "no se puede morir" y debe transformarse "en lugar de oportunidades para nuevas empresas y emprendedores" del sector mayorista. Para David Gago resulta "obvio que el Mercazamora necesita un cambio" y la apuesta pasa por habilitar nuevos espacios de asentamiento de empresas en la zona del pasillo central.

En la actualidad, la ocupación es de cerca de un tercio de los módulos por parte de los ocho industriales asentados, cuatro del sector cárnico, uno de pescadería y tres de frutas y hortalizas, a los que se suman tres hortelanos que se asientan en la marquesina, pero que no guardan mercancía en los espacios para empresas. En total están ocupados 14 módulos y otros 27 se encuentran vacíos.

La idea, además de habilitar espacios de distintos tamaños para las diferentes necesidades, es que de la gestión pueda hacerse cargo alguna asociación empresarial o algún colectivo con el fin de hacerla más ágil y atender antes las demandas de las empresas, ya que ahora la normativa obliga a un prolijo proceso administrativo que no permite atender a tiempo los requerimientos de premura para que se instalen nuevas empresas. Eso ha hecho que se haya perdido ya la instalación en Mercazamora de un mayorista. Por ello se pretende seguir fórmulas como las de otras ciudades vecinas, en las que instalaciones similares son gestionadas, por ejemplo, por la Cámara de Comercio.

