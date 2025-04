Un actor de La Casa de Papel actúa en Zamora, ¿quién es?

No hay ninguna duda de que La Casa de Papel ha sido todo un fenómeno mediático y una de las series con más éxito de los últimos años. Ha lanzado a la fama a múltiples actores y actrices, y uno de ellos actúa en Zamora el próximo día 25. Será en el Teatro Ramos Carrión y ofrecerá un Stand Up. Quien se subirá a las tablas del Ramos Carrión será Hovik Keuchkerian, que interpretaba en La Casa de Papel a Bogotá. Hovik vuelve al Stand Up después de más de quince años alejado del circuito de la comedia y lo hace con "Grito", un show que recupera un discurso ácido y profundo que por momentos hará sentir incómodo al espectador.

Cartel de "Grito", de Hovik Keuchkerian / Cedida

Su sinopsis genera expectación sobre lo que se verá en el escenario: "Probablemente no haya un lugar en el mundo en el que la libertad de expresión tenga tanto valor, sentido y significado como en el escenario cuando lo pisa un cómico".

La guerra, la intolerancia, los extremismos, la ausencia de humanidad, el exceso de humanidad o la manipulación a la que están sometidas las sociedades, son algunos de los temas que Hovik aborda con su particular humor caústico y su potencia en el escenario.

Las entradas ya están a la venta a un precio de 26 euros.