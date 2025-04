Barrios (Mujerzuela) estrena "Fantasía", glam y rock punk a lo zamorano

Tras décadas como fan del glam, rock punk, el zamorano Juan Carlos Barrios Bartolomé regresa a sus orígenes como cantante del género, como Mujerzuela, o con una creación del guitarrista de Alaska y Dinarama, Luis Miguélez, la canción "Fantasía", todo un temazo que quiere ser "un halago a personas transgresoras, alternativas, a drag queen, a las petardas, a esos personajillos, raras y rebeldes", como este hostelero que tuvo que mudar su negocio al barrio madrileño de Chueca por la crisis del COVID.

La canción ha obtenido una buena acogida en 48 horas en el canal de YouTube que Barrios creó hace más de veinte años con el nombre de "Mujerzuela moderna" para sorpresa de su intérprete. Barrios se confiesa "muy ilusionado con el resultado, Luis me ha dicho que , a lo mejor la canto en la celebración del Orgullo en Madrid".

Sorprendido "y muy contento" porque "Luis Miguélez me escuchó cantar un día, le gustó mi voz y me propuso escribir una canción para mí", incluso cantó con su grupo "The Miguélez", Juan Carlos Barrios Bartolomé no descarta hacer nuevos temas, siempre teniendo presente al colectivo LGTIBQ+ al que pertenece y al que da visibilidad desde hace ocho años con el Transgress Fest que creó y organiza en Zamora cada año, el único festival de este tipo que se celebra en España.

De YouTube a Spotify

El tema podrá escucharse pronto en Spotify de la mano Miguélez, el famoso compositor de canciones para artistas consagrados en España como Tino Casal, Alejandro Sanz, Serafín Zubiri, al que compuso la canción que llevó a Eurovisión, o Fabio Magnamara. Todo un privilegio para el zamorano regresar a la música de la mano del músico madrileño al que admira profundamente, "me encanta, es todo un referente para mí, hacer una canción con él es lo más para mí".

El single se grabó en un solo día, en cuatro horas de trabajo en el estudio de Miguélez, se podría decir que del tirón. Juan Carlos Barrios Bartolomé, todo un personaje muy querido en Zamora, en el mundo underground, no tiene mayores aspiraciones, pero no se cierra a realizar colaboraciones con cualquier artista de los conocidos en ese mundo alternativo en el que se desenvuelve en Madrid como pez en el agua, con su local de referencia el Sissy Bag lugar obligado de visita para zamoranos y zamoranas que se llegan a Madrid.

Suscríbete para seguir leyendo