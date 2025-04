"Vincular el cese al incidente (del micro) puede parecer una vendetta"

La zamorana Ana Sánchez asegura en la entrevista con este diario que mantiene en público las opiniones que trascendieron del ámbito privado y cree que vincular su cese como vicepresidenta de las Cortes de Castilla y León a ello "puede parecer una vendetta".

¿Va a presentar la renuncia a la mesa de las Cortes?

Llevo muchas mañanas ya con este tema. A mí nadie me ha pedido la dimisión, solo la renuncia a la vicepresidencia y, claro que renuncio. Yo entiendo así la militancia, como proyecto colectivo y no personalista. Me presenté a las elecciones para ser procuradora por Zamora y defender el interés general de los zamoranos, no para ser vicepresidenta. Para mí lo importante no es estar arriba, es ser digna de estar, digna de llevar la voz de los zamoranos al Parlamento y de representarles, y eso lo hago exactamente igual desde la vicepresidencia, el primer escaño o el último, y lo voy a hacer hasta el último día de la legislatura. Mi motivación para estar en política siempre ha sido y será Zamora, hasta el último día. Por lo tanto, vaya por delante mi renuncia a la vicepresidencia. Me reconforta mucho más estar peleando cuando no hay oncólogos y que mi denuncia genere que a los dos días pongan dos, o denunciar que los niños de Villalpando no tienen calefacción y fruto de mi denuncia al día siguiente la tengan, o pelear porque la estación de autobuses esté rehabilitada, y lograrlo finalmente. Todo eso me reconforta mucho más que el cargo de vicepresidenta y presidir un pleno solemne o hacer labores de representatividad en galas y premios. Quienes me conocen saben que, como decía en ese incidente desafortunado soy una política del territorio. No me gusta especialmente estar en la cima, sino con la gente.

¿Ha presentado formalmente la renuncia, porque puede que no den los números, si el PP no apoya el cambio en la Mesa por otros dos procuradores socialistas?

Me llamó Daniel de la Rosa, el secretario de Organización el viernes y le dije que, por supuesto, que contará con mi renuncia porque creo que Carlos Martínez está en su derecho de conformar legítimamente su equipo y que su equipo supere con creces los resultados electorales de la época de Luis Tudanca, donde ganamos unas elecciones y empatamos en las últimas. Es necesario superarlo con creces para devolver a Castilla y León la esperanza de la oportunidad de un cambio liderado por Carlos Martínez como presidente de la Junta de Castilla y León. Renuncio fundamentalmente porque creo fielmente en ese proyecto, hemos estado haciendo una transición impecable y trabajamos y vamos a seguir trabajando para eso.

¿Cómo ha visto la gestión del incidente del micro abierto?

Es verdad que no me ha gustado la gestión que han hecho de ese desafortunado incidente, por el que le pedí disculpas a Carlos Martínez. A cualquiera nos puede pasar que en un momento dado bajas la guardia. Mantengo lo mismo en público que en privado, siempre digo lo que opino, de corazón y con lealtad a mi partido. No encontrará ninguna declaración pública mía contra mi partido. Pero también le pedí esas explicaciones porque creo que los proyectos se construyen desde la unidad y no desde las vendettas. Establecer públicamente esa causa-efecto sobre los ceses, vinculados con este desafortunado incidente (el del micro), puede parecer una vendetta y, sin embargo yo sé, porque así nos lo habían trasladado en el ámbito interno, que los cambios se iban a producir, y con toda naturalidad. Insisto, están en su legítimo derecho de conformar un equipo que logre ganar las elecciones.

¿Cree que fue demasiado tibio Carlos Martínez con Abel Caballero cuando se pronunció sobre las paradas del AVE?

Lo que dije en privado, y que mantengo en público, fueron tres cosas en concreto. Yo creo firmemente que debe gobernar quien suma mayoría parlamentaria y no la lista más votada y creo que hasta la fecha es la opinión mayoritaria en mi partido. Creo firmemente que Abel Caballero está en su derecho de defender los intereses de los vigueses pero yo me voy a dejar la piel, como he hecho siempre, en defender los intereses de los zamoranos y no quiero que de aquí desaparezca ni una sola frecuencia. Carlos Martínez me trasladó su opinión una vez que conseguimos hablar, que era exactamente la misma, de lo cual me alegro, y estamos aún en defender los derechos de los castellanos y leoneses, de los zamoranos en este caso. En tercer lugar, defendí que las elecciones se ganan en el territorio y no en las moquetas de los ministerios, y es que yo soy una política del territorio. A mí, mucho más que estar en la cima, me gusta estar en la calle con la gente. Yo me reúno con los vigilantes forestales para que no les quiten de las torretas o con las cuidadoras no profesionales de familiares dependientes para que tengan sus mismos derechos y es donde me encuentro cómoda.

¿Le echó algún rapapolvo Carlos Martínez en la conversación que mantuvo el sábado con usted tras el congreso provincial del PSOE de Zamora?

No, créame que no, muchas veces eso forma parte del glamour periodístico. Estos días he tenido más la sensación de vivir en una serie de Netflix de lo que son realmente las cosas. Hablé con Daniel de la Rosa el viernes, he vuelto a hablar con él esta mañana. Hablé con Carlos Martínez el sábado y, créame, en el Partido Socialista hay libertad de expresión, se puede opinar. Por eso no me gustó la gestión de la cosa, porque al establecer esa causa-consecuencia podría parecer que, si se respetan opiniones diferentes y si no hemos insultado ni ofendido a nadie y si no es una declaración pública sino privada, no era necesaria esa desproporción cuando yo sé que en el Partido Socialista se admiten opiniones discrepantes. En los últimos diez años creo, y le pueden preguntar a Luis Tudanca, nadie le ha dado opiniones más críticas y más contrarias que Ana Sánchez. Entiendo así la lealtad al partido, diciendo las cosas que honestamente pienso y que creo que pueden ser buenas si enriquecen el proyecto. Compartí impresiones con Carlos Martínez de una forma mucho más natural de lo que mediáticamente pueda parecer.

¿Volviendo a la renuncia a la Mesa de las Cortes, no la ha presentado todavía formalmente?

No, me comentaron que tienen la Ejecutiva el miércoles y lo formalizaré entre mañana (por hoy) y pasado, antes de que sea la Ejecutiva del miércoles.

Mantengo en público lo que dije en privado, en las moquetas de los ministerios no se ganan elecciones

¿Atará primero el Partido Socialista esos apoyos del PP, al menos para que tengan mayoría y no perder esos dos integrantes socialistas de la Mesa de las Cortes?

Ya no estoy en la dirección de mi partido, quiero confiar plenamente en que su buena gestión haga que, por supuesto, los socialistas estemos representados en la Mesa de la Cámara.

Cuando acabe la legislatura, ¿dejará la política autonómica?

Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente, pero es verdad, y así se lo traslade a mis secretarios generales, y ellos lo saben, que he estado muy vinculada al proyecto de Luis Tudanca, en el que he creído con fe ciega. Creo que mi faceta en el ámbito autonómico, esa etapa tenía ganas de cerrarla, pero desde luego, mi compromiso con los zamoranos, que es con quien adquirí el compromiso de representarles hasta el último día, es intacto. Por tanto, hasta el último día de la legislatura voy a defender las causas justas, el interés general para Zamora y para los zamoranos. Y al día siguiente, decidiremos.

¿Le gustaría, después de esa etapa, mirar a nivel nacional para defender los intereses de los zamoranos, o a nivel local, o europeo?

Créanme que, igual que con la renuncia, yo defenderé los intereses de los zamoranos desde la mesa de las Cortes, desde el primer escaño, desde el último. Y que desde donde esté, en la vida pública o en mi faceta profesional, siempre tendré un compromiso con mi tierra y con mi gente. No le tengo apego a los "titulitis" ni a los "carguitis", pero a mi tierra y a mi gente, mucho.

