Las diez familias de Rabiche podrán volver a sus casas en dos meses

"Las personas necesitan una vivienda digna, no tengo por qué compartir mi espacio ni mi cocina ni mi zona de confort con el vecino de en frente, a lo mejor, no me llevo bien". Sara García subrayaba que "somos personas con dignidad", molesta porque Madre Bonifacia por la única opción que se les dio hasta las cinco de la tarde de ayer, a donde se trasladaron con sus pertenencias, sin esperar unas "condiciones inaceptables: habitaciones están en muy mal estado, colchones sucios, con pis; una cocina para diez familias. Hay personas mayores, niños pequeños, no podemos estar en las zonas comunes todos juntos".

La vecina de Rabiche criticaba que no se les haya "ofrecido ni una botella de agua, ni un bocadillo, ni preocupado por nuestras necesidades, nadie ha ido a preguntarnos". Visiblemente molesta, Sara García afeaba al Ayuntamiento que "ni ayuda psicológica nos han ofrecido para los niños, que están asustados; y para los mayores que están sufriendo mucho porque temen perder sus casas. La gente lo está pasando muy mal".