¿Por qué en Zamora el cribado de cáncer de colon no tiene tanto éxito como el de mama?

En Zamora, poco más de una de cada tres personas (entre el 34 y el 35%) que forman parte de la población diana se hacen el cribado de cáncer de colon, una sencilla prueba no invasiva que permite la detección precoz del cáncer de colon, vital para la supervivencia del paciente.

El porcentaje de seguimiento queda lejos del que tienen las mamografías y los cribados de cáncer de mama, algo a lo que no se encuentra una explicación clara, aunque puede influir que esta prueba lleva menos tiempo implantada, que no existe el mismo grado de concienciación o incluso que la gente piense que el cribado es más complicado de lo que es (basta con una pequeña muestra en un bote para analizarla y detectar la sangre oculta en heces).

Pese a ello y aún sabiendo que la detección precoz del cáncer de colon es fundamental y la supervivencia supera el 90% cuando se detecta a tiempo, algo sigue fallando en la adherencia al cribado. La población diana, mayor de 50 años, recibe una carta cada dos años para que se ponga en contacto con la enfermera de su centro de salud y se haga el cribado, pero bien por dejadez, desconocimiento, temores infundados o el hecho de haberse sometido a una colonoscopia en los últimos años dos de cada tres destinatarios no hacen caso a la misiva.

Quien sí lo hizo fue el zamorano Juan Manuel Bueno, que se hizo periódicamente los cribados de cáncer de colon que le tocaban y eso permitió que en 2019 le encontraran a tiempo un tumor colon-rectal. "A todo el mundo le diría que se hiciera la prueba, que es lo más importante para tener la vida y el futuro", ha declarado este paciente que ha participado este lunes en la AECC de Zamora en una mesa redonda con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer de Colon.

Ha explicado que en 2019 dio positivo en el cribado y entonces "se me cayó el alma encima, la vida te cambia totalmente", ha admitido. Esa detección precoz fue fundamental porque "lo pillaron a tiempo, me dieron quimio, radio y me operaron y ahora estoy fenomenal", ha declarado. La última revisión con el oncólogo la pasó la semana pasada, tres años y medio después de ser operado, y le ha dicho que está "muy bien".

Por ello, al haber pillado a tiempo su cáncer de colon gracias al cribado, ha invitado a toda la población diana zamorana a realizarse la prueba al igual que su caso sirvió para que todos sus amigos de su edad también se la hicieran.

El cribado cobra especial importancia en Zamora, que es la provincia española con más incidencia de ese tipo de cáncer por cada 100.000 habitantes, según datos de 2024 del Observatorio del Cáncer de la AECC. En eso pueden influir tanto factores genéticos como el tipo de alimentación, según ha explicado el presidente de la AECC de Zamora, Alfonso Fernández Prieto. A ello se suma, el envejecimiento de la población, ya que la edad también es un factor a tener en cuenta en este tipo de cáncer.

Buzones para el cribado

Para luchar contra él mediante la detección precoz, Sacyl ha implantado en todos los centros de salud unos buzones en los que es posible dejar de forma rápida la muestra para el cribado, con el fin de evitar esperas y facilitar la realización de la prueba.

Una medida con la que el jefe del servicio de Sanidad de la Junta de Castilla y León en Zamora, José Casto López Cañibano, confía en que se incremente la participación en el programa de detección precoz. Ya no hay disculpa para plantar cara al cáncer de colon, el más común de todos los cánceres entre la población general.

