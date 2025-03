Ana Sánchez dimitirá como vicepresidenta segunda de las Cortes, pero seguirá como procuradora socialista

Ana Sánchez dejará de ser vicepresidenta segunda de la Mesa de las Cortes de Castilla y León tras ser pillada criticando a Carlos Martínez por un micrófono abierto, pero seguirá como procuradora socialista. "Renuncio, yo entiendo así la militancia como proyecto colectivo y no personalista, yo me presenté a las elecciones para ser procuradora por Zamora y defender el interés general de Zamora y de los zamoranos, no para ser vicepresidenta, para mí lo importante no es estar arriba, es ser digna de estar, es ser digna de llevar la voz de los zamoranos al Parlamento y de representarles, y eso lo hago exactamente igual desde la vicepresidencia, el primer escaño o el último y lo voy a hacer hasta el último día de legislatura", ha explicado en declaraciones a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

"Mi motivación para estar en política siempre ha sido Zamora y será Zamora hasta el último día que haga política y por tanto vaya por delante que por supuesto que mi renuncia a la vicepresidencia", ha reiterado. En este punto, cabe destacar que el PSOE provincial ha dejado fuera del organigrama interno provincial a la zamorana Ana Sánchez tras el congreso del partido celebrado este pasado fin de semana.

Las críticas a Carlos Martínez

"Pero si no saben si mata o espanta. Dice una cosa y la contraria. Con esto del adelanto electoral (...) El lumbreras que se le ocurrió en la ejecutiva lo de la lista más votada.... Pero de verdad, no queda una neurona más allí que diga, pero dónde vamos", comentaba Ana Sánchez en el receso del Debate sobre el Estado de la Autonomía.