«Engañan a los padres con consejos como no coger en brazos al niño o no ir si llora»

¿Cómo ejercer la autoridad como padres?

Todos los padres tenemos autoridad, y es así, no puede ser de otra manera. Tú le dices a tu hijo que se lave las manos, que vaya al colegio, que se levante, que se lave los dientes, y la mayoría de las veces lo hacen. No siempre, por supuesto, sería absurdo pensar que precisamente los niños van a obedecer siempre absolutamente a cualquier cosa que les digas, cuando eso no lo hace nadie. Los guardias municipales tampoco consiguen que les obedezcan siempre, hay coches en doble fila.

¿Cuál sería entonces la clave para esa autoridad basada en el respeto y no en el miedo por parte del niño?

Como la de cualquier otra persona. Es decir, a los adultos también les damos órdenes, pero se las damos bien dadas. Pedimos las cosas por favor, damos las gracias, no gritamos. Ir a una tienda y comprar algo es dar órdenes, pero se dice, ¿tiene una bombilla, por favor? No se dice, ¡deme usted ahora mismo una bombilla!, ¡te he dicho 20.000 veces que me tienes que dar la bombilla! Simplemente es tratar a los niños como tratamos a cualquier persona. Sin gritar, sin amenazar, sin castigar, y comprendiendo que no siempre vamos a poder salirnos con la nuestra absolutamente en todo. Los niños obedecen en casi todo. Si ir a la escuela fuera algo totalmente voluntario, ¿cuántos niños irían? Los niños van a la escuela porque les obligan sus padres.

¿Cómo no recurrir a los castigos o a las amenazas, en algunas ocasiones, para conseguir eso? ¿Qué trucos se pueden seguir para no recurrir al castigo?

Yo, como mis padres no me castigaron jamás, ni siquiera entiendo la duda. Imagino que aquellos padres a los que de pequeños trataron a base de castigos y amenazas se pueden encontrar con falta de ejemplo, con falta de experiencia en ese tema, pero es que no hay ninguna necesidad. ¿Cómo consigue un empresario que le obedezcan sin castigos? Es que es exactamente la misma situación. Hay unos empleados, les dices, haz esto y la gente normalmente lo hace casi todo, y no castigas a tus empleados sin postre ni nada por el estilo. Entonces quizá el problema es ese, que la gente que está acostumbrada desde la infancia a vivir en ese clima, no sé si llamar penitenciario de continuas amenazas, castigos, juicios extrarrápidos, sin posibilidad de defensa ni apelación, porque no imaginan las cosas de otra manera, pero si lo prueban verán que funciona exactamente igual. Entre decir, por favor recoge los juguetes, o ¡recoge los juguetes ahora mismo o lo vas a estar castigado el fin de semana!, la eficacia es la misma, solamente has conseguido más mala leche.

Vamos al ejemplo de que el niño no quiere ir a la escuela y se lo dices por favor siete veces, ¿qué haces entonces?

Eso no ocurre. Yo he tenido tres hijos y simplemente les decía, venga, levántate que hay que ir a la escuela. Jamás me viene la necesidad de decir que te castigo porque no has ido a la escuela, y tampoco tendría sentido porque lo que quieres es que vaya. A mí siempre me ha funcionado, les decía, venga, vamos a la escuela, y iban. Ahora que recuerdo, una vez en mi vida una de mis hijas, ya adolescente, me dijo: mañana no puedo ir a la escuela porque tengo que estudiar para un examen. Yo le firmé un papel diciendo que tenía fiebre o algo así para que no fuera porque, pensé que dentro de dos años iba a ir a la universidad y allí no había ya ningún control de asistencia.

En el caso de los niños que desafían constantemente los límites, que por suerte son pocos, pero los hay, ¿hay alguna estrategia especial que se pueda utilizar con ellos?

Habría que ver exactamente a qué se llama desafiar los límites. Últimamente se ha puesto de moda hablar de los límites como una especie de bien superior. Mis padres no usaban esa palabra, nadie en aquella época usaba esas palabras. Entonces, no es que los niños hicieran lo que les daba la gana, por supuesto que no, simplemente era una cosa evidente, a nadie se le ocurría decir cómo puede hacer para ponerse límites a mis hijos, simplemente les dices que se lave los dientes, que recoja la habitación, etc. En unas cosas insistes mucho, como decirle a tu hijo que no pega a su hermano, no puedes dejar que le pegue de vez en cuando. Cuando ves que le va a pegar, vas allí, le separas y no permites que le pegue y punto. También le dices que recoja los juguetes y con cierta frecuencia va a dejar juguetes tirados. No es igual de importante, entonces no puedes ponerte en plan, «a Dios pongo por testigo, que mientras yo viva, este niño no va a dejar un juguete en el suelo». Claro, si algún padre se pone en ese plan, entonces cada vez que el niño deje un juguete en el suelo va a pensar, está desafiándome y desafiando los límites, pero yo creo que aquí el que tiene un problema es el padre, no el hijo. Esto es como si la policía cada vez que viera un coche aparcado en doble fila dijera, están desafiando las leyes, esto es un atentado contra el Gobierno. No, no es un atentado contra el Gobierno, es un coche mal aparcado. No están desafiando a nadie, simplemente han aparcado mal el coche.

¿Qué es lo más frecuente que hacemos mal los padres creyendo que lo estamos haciéndolo bien en relación a los hijos y a la educación?

Tal vez, hoy en día una de las cosas más frecuentes es pasar poco tiempo con ellos, hacerles poco caso. A muchos padres los han engañado con esos consejos absurdos de no lo cojas en brazos que se malcría, no vayas cuando llora porque se malacostumbra, no le hagas caso porque solo lo hace para llamar la atención. A ver, queremos mucho a nuestros hijos y no hay nada de malo en demostrárselo. Nunca a nadie le ha perjudicado el cariño de sus padres.

Lo de que de pequeños quieran dormir con los padres en vez de en su cama y en su habitación, ¿eso hay que permitírselo, o no, o solo alguna vez?

Eso es lo normal. Mis hijos ya se han ido todos, no de la cama, de casa. De hecho, una estuvo cuatro años en el extranjero. A mi esposa todavía no he conseguido sacarla de la cama. Es que es lo normal, la mayoría de la gente duerme acompañada durante la mayor parte de su vida. Los niños pequeños lo que quieren es dormir con sus papás, bueno, en realidad quieren dormir con su mamá, pero bueno, digamos que es con sus papás. Cuando son mayores, pasan un breve periodo en que quieren dormir solos y luego ya se ponen a buscar con quién dormir.

Un tema polémico en relación a los niños es de los móviles, ¿cómo resistirse a que no tengan uno, por ejemplo, antes de los 15 años, y que no se sientan el bicho raro de la clase porque todos los demás lo tienen?

Precisamente, porque ahora parece que se habla mucho del tema, es posible que eso ayude a la solución. Ya no será el bicho raro, si son muchos bichos raros. Si de verdad muchos padres se esfuerzan en que los chicos no tengan móvil hasta los quince o la edad que sea, pues va a ser más fácil. El problema es ese, luchar cuando eres el único entre treinta padres que está diciendo eso. Pero, quizá, más importante todavía, creo que es nuestro ejemplo. Es decir, siempre que se habla de móviles o pantallas y niños, parece que el único problema sea a qué edad se va a dar el móvil al niño o cuánto tiempo puede ver la tele el niño. Pero nunca hablamos de cuánto tiempo pasan los padres viendo la tele, cuánto tiempo pasan los padres pegados al móvil y cuánto tiempo lo hacen en presencia de los niños. Es decir, es que ves niños en el tobogán y los padres, en vez de mirar a su hijo qué hace en el tobogán, están con el móvil en la mano. No puedes pretender que tu hijo se comporte distinto a como lo haces tú. Da ejemplo, no estés todo el rato pegado al móvil, apaga la tele, no estés mirando el móvil en la mesa, habla con tus hijos en vez de estar mirando vídeos en internet y así probablemente él no verá tanta necesidad de pedir el móvil todo el rato.

En lo referente a la alimentación de los niños, ¿cómo se le puede introducir a comer determinados alimentos, por ejemplo las verduras, sin obligarles a comer de todo? ¿De qué otra forma podemos persuadirles?

Yo creo que cambiando el esquema mental, no hay que persuadirles. Primero, tu hijo va a comer lo que comas tú, entonces no puedes pretender que tu hijo coma cosas sanas si tú comes porquerías. Lo que tienes que hacer no es preocuparte por qué come mi hijo, sino por lo que como yo. De las cosas que hay en casa, tu hijo puede elegir lo que come y cuánto come. Si solo come dulces tienes que preguntarte qué haces con la casa llena de dulces. Si tú en tu casa tienes plátanos, naranjas, pan y huevo duro, ¿qué más me da si come huevo duro o come plátano? Tiene derecho a elegir. A la gente, en general, no le gusta estar comiendo todo el rato mismo. Unos días comerá plátano y otros días el huevo duro, no pasa nada. Los padres, con esta obsesión que a veces tenemos de qué tienen que comer los niños, cometemos el error de insistir, a veces más que insistir, francamente, es presionar, obligar y hacerse insoportables. Pero solo insistimos con las cosas que al niño no le gustan. A todo el mundo le gustan más unas cosas que otras. Hay que ser tonto para comer lo que no te gusta. Yo voy al restaurante y si una cosa no me gusta no la pido ni me la como. Entonces, igual que a un adulto, a un niño unas cosas le gustan más, otras cosas le gustan menos. No le vamos a presionar para que coma lo que le gusta más porque ya se lo está comiendo. Le vamos a presionar para que coma lo que le gusta menos y precisamente vamos a insistir más en aquellas cosas que nos parezcan más sanas. Si al niño no le gusta el chocolate probablemente no insistimos en que coma más chocolate, pero si no le gusta la verdura sí que insistimos en que coma más verdura. El resultado final es que acaban odiando precisamente los alimentos más sanos porque son los que les hemos insistido más.

¿Cuál de sus nueve libros sobre crianza es su niño mimado?

A mí el que más me gusta es el último, «Hablando de niños», que es un libro que habla sobre la presencia del niño en la literatura, particularmente en la literatura inglesa del siglo XIX. Y creo que es importante porque hace mucho que existen los padres y que existen los niños. Es decir, todas esas preocupaciones que tienen hoy en día los padres no son nuevas. Las han tenido nuestros antepasados desde hace un cuarto de millón de años. Y todos los problemas y las dificultades y muchas soluciones que ahora te dan como si fueran novedosas, ya se habían dicho antes y algunas habían funcionado y otras habían fracasado. No leer es renunciar a la sabiduría acumulada de las generaciones pasadas. Muchas de las respuestas a tus dudas sobre la crianza de los niños las encontrarías mejor resueltas en los libros de Dickens, por ejemplo, que en los de Internet.

¿Por qué cree que tiene tanto éxito, sobre todo como conferenciante, de cara a los padres y es casi un gurú de la educación de los niños?

No me gusta decirle a los padres lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer. Yo lo que intento es decirles por qué el niño hace lo que hace. A la pregunta de por qué llora mi bebé respondo que porque los niños necesitan estar con su cuidador, que normalmente es su mamá, y se sienten mal si no están con su mamá. Si te preguntan y qué hago cuando llore le digo tú veras, yo te he explicado por qué llora tu hijo y ahora tú verás qué es lo que tienes que hacer, no te lo tengo que decir yo.

¿Con el éxito de sus conferencias no se ha planteado desconectar el día a día de la pediatría o eso le supondría un poco desconectarse de lo que le gusta y de lo que le apasiona?

Tiempo atrás ya pedí un permiso sin sueldo para cuidar a mis hijos y quince años después volví, pero solo un día por semana porque un amigo había abierto un consultorio. En cualquier caso, supongo que nunca se pierde el apego de la educación de los niños y de aprender primero con los hijos y ahora con los nietos.

¿Cambia mucho la figura del padre al abuelo? ¿Es cierto que los abuelos consienten más a los nietos que los padres?

Bueno, da la impresión de que en muchos casos es así, supongo que no en todos, seguro que también hay abuelos gruñones, pero es verdad que muchos padres se quejan de que los abuelos le consienten, le miman, le dejan hacer de todo. A veces hay celos en eso, al decir que a mí me castigaba y a él le dejáis subirse al sofá o hacer no sé qué o no sé cuánto. También hay celos de los padres, no nos engañemos, pero yo creo que lo que ocurre mucho es que muchos abuelos tuvieron a sus hijos en aquella época más dura del no los cojas en brazos, déjalo solo en su habitación, tiene que acostumbrarse a dormirse solo o no sé qué. Todavía se dicen estas cosas, pero antes se decía todavía más, era fuertísima la presión que había sobre esos abuelos. Creo que muchos abuelos se dan cuenta de que en eso fueron engañados, de que se perdieron cosas por intentar seguir esas normas absurdas, lo mejor de la infancia de sus hijos y ven que ahora se les da una nueva oportunidad con los nietos y piensan que no van a dejarse que los engañen otra vez.

