El Ayuntamiento de Zamora intenta retrasar el "tasazo" de basuras

El Ayuntamiento de Zamora intenta retrasar al máximo la aplicación del denominado popularmente "tasazo" de las basuras, en aplicación de una directiva europea que debería tener consecuencias desde finales de este mes pero que en Zamora no se aplicará al menos hasta el año que viene.

La filosofía de esa directiva es que pague quien contamina y que los ingresos por la recogida de basuras sean equivalentes a su coste real, lo que en Zamora supondría incrementar los ingresos cerca del 53%.

El Consistorio no tiene claro aún si aplicará ese mandato recogido también en una normativa nacional el año que viene porque no queda claro cómo hay que hacerlo. "Vamos a esperar todo lo que podamos para que si hay que hacerlo, sea de la forma más justa posible", ha declarado el edil de Hacienda, Diego Bernardo, que ha recordado que son bastantes los ayuntamientos de capital de provincia que aún no han aplicado esa normativa sobre las basuras.

De cara a esa modificación de la tasa se está hablando con diferentes colectivos y agentes sociales para recoger propuestas.