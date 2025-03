"Si los hábitos cambian, también deben hacerlo las normativas que afetan a la hostelería"

-¿Qué objetivos se plantea en esta nueva etapa de la asociación?

-Lo principal es actualizar a los tiempos la asociación, tener todo más dinamizado, contar con redes sociales nuevas, es decir, adaptarnos a los tiempos porque en estos cinco años desde la pandemia, se ha quedado un poco parado porque mucha gente ha cerrado. Se trata de retomar y empezar de cero, valorando lo que se ha hecho y si está bien, continuarlo y lo que no, actualizarlo.

-¿Cuántos socios son?

-Ahora mismo, 150 socios. La pandemia quitó a mucha gente y, además, tenemos el problema del relevo generacional, pero hay que trabajar en que esto siga porque hay una cosa clara y es que la asociación trabaja por los intereses de sus asociados, pero en muchas ocasiones también beneficia a los que no están porque casi todas las cosas por las que se trabajan y se lucha es por el interés general del sector. Hay otras provincias de Castilla y León que también tuvieron épocas en las que tenían muy pocos asociados, pero, por ejemplo, ahora en Salamanca el 90% de la hostelería está asociada y eso genera un beneficio para todos.

-¿En qué momento se encuentra la hostelería de la provincia?

-El sector está muy cambiante y creo que se está recuperando de la pandemia. Cierto es que la gente, después de lo que hemos vivido, celebra mucho más, sale mucho más... Se ve en los datos de turismo, que es un sector en auge, pero está muy cambiante y va todo muy rápido, lo que el año pasado valía, este año cambia. Entonces, no queda otra que trabajar con lo que tenemos y la provincia de Zamora, claramente, es un punto del turismo del interior muy importante. Los datos nos lo avalan.

-¿Qué diferencia a la hostelería zamorana?

-Los productos que tenemos de proximidad, de kilómetro cero. La calidad de los alimentos que hay en Zamora es algo que nos da un punto donde podemos trabajar. También el románico, tanto en la capital como en la provincia, por lo que habrá que trabajar con ello de la mano de instituciones porque no podemos dejar marchar el producto que tenemos, que es lo más importante.

-¿Qué retos tiene por delante el sector?

-Hay un problema general respecto a la falta de empleados. Tenemos que trabajar desde las empresas en formar profesionales porque no hay gente formada. Entonces, debemos trabajar en eso porque necesitamos mano de obra y hay un gran problema, no solo en el sector de la hostelería sino que es generalizado, aunque en la hostelería está muy presente. Por tanto, debemos trabajar desde dentro en la formación.

-¿A qué cree que se debe esta carencia de trabajadores?

-Al ser general no creo que sea algo concreto de la hostelería. Es cierto que lo está sufriendo la hostelería directamente, pero ya hay que cambiar el chip de que la hostelería es un sector donde no quiere trabajar nadie, todo lo contrario. Ahora mismo tenemos muy buenas condiciones de trabajo, ya no se hacen las jornadas maratonianas ni ese tipo de cosas que pasaban en otras épocas, eso ha cambiado y es un sector bastante atractivo y en auge para tener un proyecto de vida.

-Ha cambiado el perfil del trabajador que se necesita, ¿verdad?

-Es algo que es obvio. Si lo que queremos es tener un sector más profesional y las condiciones, tanto horarias como económicas se han mejorado, al final, el sector se tiene que profesionalizar más. Vuelvo e insisto a decir que tenemos que trabajar mucho en la formación de personal. Es algo que tenemos encima de la mesa y habrá que darle alguna forma para conseguir que eso se dinamice.

-Su predecesor lamentaba que la hostelería haya sido el blanco de muchas prohibiciones que han hecho un gran daño al sector, ¿sigue usted el mismo discurso?

-Es verdad que a la hostelería se le ha achacado siempre todo mucho, todos los palos acababan en la hostelería... por eso, igual que nos estamos adaptando nosotros, las administraciones se tienen que adaptar. Los hábitos de consumo han cambiado y no podemos estar con normativas de otros tiempos. Se ve claramente, por ejemplo, en los horarios de cierre o el tema de las terrazas. Hace veinte o treinta años casi no había terrazas y hoy hay una demanda terrible de terrazas.

-Terrazas, además, en cualquier época del año.

-¡Claro! Tú antes no te tomabas un café en invierno en una terraza en Zamora, te decían que si estabas loco o loca. Sin embargo, ahora hay una demanda sobre eso y las administraciones nos tienen que apoyar en buscar esa adaptación que no la pide la hostelería, la pide el público. Entonces si los tiempos cambian, lo que pedimos es que se adapten a nosotros y al público en general.

El presidente de Azehos mira algunos de los carteles de eventos promovidos por la asociación / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

-Somos una sociedad en la que tenemos muy arraigada la cultura del bar.

-Eso lo tenemos claro. Es verdad que estamos viendo, también a nivel nacional, otras normativas que nos intentan meter en casa, pero al español es difícil meterlo en casa. Lo vemos claramente con otro tipo de normativas, pero nuestra condición mediterránea es estar en la calle, vivir en el bar, es algo que yo creo que lo llevamos en el ADN.

-Estamos en plena Feria de la Tapa en la que participan una veintena de establecimientos de la provincia, ¿qué particularidades tiene esta edición?

-La dinámica es un poco la de siempre, lo que hemos cambiado, y esto ha sido algo que yo he machacado mucho siempre, es que el voto popular, que antes siempre se hacía en una papeleta, ahora es a través de Instagram con un código QR. Respecto al certamen, el primer día se ha hecho una cata profesional y de ahí saldrán los tres profesionales que participarán en el concurso regional de tapas de Castilla y León, que se celebrará en León en octubre. Certamen sobre el que estamos trabajando con la Confederación Regional de Hostelería. Se trajo la primera edición en octubre a Zamora, fuimos pioneros en que este evento regional se estableciera aquí y va a tener continuidad con tres profesionales de Zamora que estarán representando a la provincia.

-Las tapas se pueden probar hasta el 30 de marzo ¿a qué precio?

-Cada uno tiene libertad de precio, pero el precio máximo es de tres euros.

-La imagen del cartel del evento hace mención a la inteligencia artificial y aparece una mano robótica sujetando una gilda. Toda una declaración de intenciones de unir gastronomía y tecnología.

-Está claro, es con lo que he llegado y así va a ser. Tenemos que agarrarnos a eso porque hay que renovarse o morir.

