La Biblioteca de Zamora pone en marcha su mercadillo solidario con el Banco de Alimentos en abril

La Biblioteca Pública de Zamora pone en marcha la campaña de recogida de alimentos y productos de higiene a partir del 1 de abril.

La iniciativa consiste en cambiar alimentos no perecederos y productos de higiene por libros usados aportados por usuarios y que la biblioteca ha decidido no incorporar a su colección y el centro también eliminará las sanciones por el retraso en la devolución de documentos tomados en préstamo a cambio de entregar de alimentos no perecederos y productos de higiene.

Estos alimentos y productos de higiene se donarán al Banco de Alimentos de Zamora. Desde la biblioteca apunta que “no es necesario tener sanción en la tarjeta de lector para colaborar”.

Opositores

Además, el centro acoge el día 2 de abril a las 17.00 horas una charla sobre el proceso de las oposiciones de Enseñanza Secundaria de este año, organizada por ASPES-CL e impartida por Miguel Álvarez Gutiérrez, Secretario de Organización y Formación de la Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria, y cuenta con una larga trayectoria como preparador y divulgador.

El mes de junio de este año será la tercera vez consecutiva que se celebren oposiciones de secundaria en Castilla y León. En la charla se explicará cómo destacar para poder conseguir plaza.

“Las estancias del asombro. La materialidad de lo inexplicado y el origen de los museos actuales” es el título de la charla que llevará a cabo el mago zamorano Paco González el próximo 3 de abril a las 19.30 horas. El ilusionistas explicará que son los gabinetes de curiosidades (o cámaras de maravillas), un tema apasionante y poco conocido sobre una parte fundamental de la historia del contexto social y cultural europeo durante los siglos XVI y XVII.

García Calvo

Además, la Biblioteca Pública acoge un homenaje a Agustín García Calvo con el concierto “Al punto de amanecer” el día 4 a las 19.00 horas. Se trata de un espectáculo poético-musical con canciones y poemas de Agustín García Calvo, musicados en estilo flamenco por la cantaora Carmen Esteban con la colaboración de Sergio Portales a la guitarra. La actuación la abrirá Agustín “Gus” García Esteban con una breve recitación rítmica de poemas de Agustín y se presentarán adaptaciones musicales inéditas.

