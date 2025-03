Visto para sentencia el juicio por abuso sexual continuado a una niña zamorana

El juicio contra un hombre por supuestos abusos sexuales continuados a una niña zamorana de unos catorce años por parte de un amigo de la familia que la trataba como a una nieta ha quedado este miércoles visto para sentencia.

La vista oral ha concluido con la declaración del acusado, que ha negado el delito de abuso sexual continuado a una menor, y la ratificación de las penas solicitadas por la Fiscalía (14 años y medio de prisión) y de la acusación particular (21 años y medio de cárcel), mientras que la defensa ha pedido la libre absolución del acusado, de iniciales A. L. G.

En la segunda y última jornada del juicio ha declarado el acusado, que ha sostenido que nunca llegó a estar solo con la menor, a la que nunca vio en casa de ella por aquel entonces y con la que estuvo en su propia casa en alguna ocasión, pero con su mujer presente o alguna amiga de la niña, y nunca a solas, ha asegurado en la vista oral. También ha sostenido que en los viajes en los que fue junto a la víctima cuando era una niña de entre trece y catorce años, él iba en ocasiones en el asiento trasero detrás del conductor y ella detrás copiloto, pero se trataba la mayoría de los casos de viajes cortos en un trayecto urbano iluminado con farolas de apenas cinco minutos, según ha puesto de relieve el letrado de la defensa. En base a ello, ha sostenido que es imposible que en catorce o quince ocasiones, pudiera haber abusado de la niña y haberle metido los dedos en la vagina en el coche, como sostuvo la menor en sus declaraciones judiciales, sin que se hubieran percatado de ello el padre de la niña que conducía ni la otra persona que viajaba como copiloto.

Sobre la agresión sexual en el domicilio del acusado, este ha comentado que "No he estado con ella en ningún momento a solas en mi casa, nunca", quien también ha sostenido que "nunca hubo ningún tocamiento, jamás en mi vida, no hice nada".

Sobre los posibles motivos de la denuncia, ha alegado que no la entendía ni tenía "ni idea" de por qué la menor la presentó tres años después de producirse los abusos juzgados y ha apuntado como posible motivación una cuestión de celos porque él iba a ser abuelo, ya que cuando se lo comunicó "ella me dijo que para qué, si ya me tienes a mí", ha testificado el acusado.

Tras elevar a definitivas las conclusiones provisionales, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular y la defensa, el Ministerio Público ha hecho hincapié en que la víctima no ha variado su declaración desde que interpuso la denuncia, ni en el jugado de instrucción ni en la vista oral. "Dicha prueba creemos que es suficiente", ha argumentado la fiscal, que aun así, para reforzar su petición de sentencia condenatoria, ha mencionado además la "prueba periférica" que constituyen los informes periciales de la psicóloga y la psiquiatra que trataron a la víctima. El abogado de la acusación particular ha ahondado en esa argumentación al considerar que el testimonio de la víctima es "plenamente congruente" y está "totalmente probado" que sufrió los abusos sexuales cuando era una niña "vulnerable". Ha justificado también que no denunciara antes lo ocurrido por el miedo que tenía de hacer daño a su padre, ya que era un amigo íntimo de él el que la estaba agrediendo.

En cambio, la defensa ha pedido la absolución y lo ha hecho tras aludir a la "contradicción evidente" de la fecha en la que se produjo la agresión sexual en el domicilio del acusado. También ha cuestionado la credibilidad de la víctima en lo referente a los abusos en el coche, por la imposibilidad de que se cometieran sin ser vistos y ha aludido al "historial vital intachable" del acusado.

Para el letrado defensor, la denunciante "se contradice, un día cuenta una cosa y otro otra". Se ha referido igualmente al informe pericial solicitado de parte por la defensa que concluiría que el testimonio de la víctima es "inveraz", por lo que ha reclamado una sentencia absolutoria que "se acabe con tres años y medio de calvario" que ha sufrido su representado.

