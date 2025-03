Tauroemoción programará cuatro festejos durante la Feria Taurina de San Pedro de Zamora

La próxima feria taurina de San Pedro contará con cuatro festejos programados por la nueva empresa gestora del coso, Tauroemoción. Así lo ha confirmado este miércoles su CEO, Alberto García, durante el acto de presentación del acuerdo de colaboración entre la empresa y Caja Rural de Zamora, que se ha sellado con la firma del correspondiente convenio en la sede de la entidad bancaria en la capital zamorana y también ha servido como forma de la presentación en sociedad de Tauroemoción en Zamora, según ha expresado el propio García.

Aunque los carteles de los festejos aún no están cerrados, el nuevo empresario ha dejado ya clara la definición de la que será la feria de San Pedro de 2025, que arrancará el domingo 22 de junio con un concurso de recortadores y seguirá el jueves 26 de junio con un "Grand Prix" que contará con la participación de las peñas locales, con las que Tauroemoción quiere ir "de la mano" durante toda la feria. Los "platos fuertes" de la misma llegarán los días 28 y 29 de junio, cuando se celebrarán una corrida de toros y una corrida de rejones, respectivamente.

El CEO de Tauroemoción ha confirmado que los carteles de la feria de San Pedro se presentarán en una "gran gala" cuya fecha aún no está definida, pero que será un "acto social y cultural", al que acudirán "grandes personalidades del mundo del toro".

De la confección de la feria ha dicho que se trata de cuatro festejos taurinos que "vamos a intentar que sean cuatro supereventos", ha expresado Alberto García, quien ha añadido: "vamos a empezar con precaución, con cautela, apostando, pero creemos que lo importante no es la cantidad, sino la calidad" y con la vista puesta en "poder ir aumentando los años siguientes en función de la respuesta del público".

Precisamente, potenciar la asistencia de público es uno de los objetivos prioritarios que se marcan desde Tauroemoción tras desembarcar en Zamora, para lo que se plantean revisar los precios de las entradas, así como hacer unas promociones "muy fuertes" en el abono; además, García ha adelantado que habrá abonos especiales para jóvenes y para niños, así como para las peñas y para jubilados y mayores de 65 años. "Creemos que estas medidas, más una campaña de publicidad agresiva, más el apoyo que estamos teniendo de Caja Rural y unos carteles de máxima calidad pueden servir para que consigamos el objetivo a muy corto plazo" porque "estamos esperanzados y con ilusión".

Porque, precisamente, para la nueva empresa, el mayor deseo es reflotar la asistencia a la plaza, que" ha ido menguando paulatinamente", de manera que "que la gente sienta su feria taurina como suya y que quiera tener su abono año tras año". "Lo que pretendemos es no ser una empresa que venga 15 días antes de la feria faurina e irnos", sino que Alberto García ha asegurado que quieren tener presencia en la ciudad durante todo el año y crear sinergias con todas las instituciones y con la sociedad civil, para lo que ha confiado como gerente de la plaza de toros de Zamora en el empresario salmantino José Ignacio Cascón, que será la "cara visible" de la empresa en la ciudad.

García ha explicado que Cascón es "la persona indicada" no sólo por su trayectoria y su labor al frente de otras plazas, sino, sobre todo, por su "vínculo familiar muy cercano" con Zamora, donde pasa buena parte del tiempo. El salmantino ha confirmado que sabe "perfectamente" cómo es la ciudad y que ve que la gente de Zamora "tiene ganas de toros" por lo que "vamos a intentar que la gente viva el toro en la ciudad, en la capital, que se revitalice" y que la plaza de toros no sea un edificio alejado, sino "vivo". José Ignacio Cascón ha expresado también su agradecimiento a Caja Rural por "poner la primera piedra", a partir de la que "vamos a empezar a trabajar sin descanso para que Zamora sea un referente nacional a nivel taurino".

Por su parte, el responsable de Caja Rural en Zamora, Narciso Prieto, ha querido dar la bienvenida públicamente a Tauroemoción a Zamora y ha augurado una colaboración "magnífica" entre ambas entidades. "No sería comprensible que Caja Rural no apoyara al mundo taurino por todo lo que representan los toros" en la provincia, "algo tan arraigado a nuestra cultura, a nuestros pueblos", ha expresado Prieto y ha deseado que, este año, "nuestra Feria de San Pedro sea lo que siempre ha sido: una parte fundamental de nuestras ferias y fiestas" y en otras fechas en las que se puedan recuperar o hacer actividades vinculadas a la plaza de toros y a la tauromaquia, algo que Alberto García ha confirmado que sucederá a lo largo del año en la ciudad.