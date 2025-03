José Manuel Chillón, nuevo catedrático de la Universidad de Valladolid

José Manuel Chillón ha ganado la cátedra en el área de Filosofía en la Universidad de Valladolid, siendo, en estos momentos, el catedrático más joven de toda España.

El toresano, doctor en Filosofía y hasta ahora profesor titular de Filosofía en la Universidad de Valladolid, centró su oposición en la Postmodernidad además de defender su historial académico e investigador.

El profesor universitario fue acreditado como catedrático en junio por el Estado y recientemente ha ganado la plaza de catedrático en la Universidad de Valladolid.

José Manuel Chillón Lorenzo es licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, Bachelor of Journalism por la University of Wales, y licenciado en Filosofía por la Universidad de Valladolid, centro donde trabaja desde hace once años.

Además, ha publicado más de 50 trabajos de investigación en filosofía, fenomenología y procesos de racionalidad contemporáneos entre libros, capítulos y artículos en revistas nacionales e internacionales.

Desde hace casi dos años ostenta el cargo de gerente-ecónomo del Obispado de Zamora y es uno de los diáconos permanentes de la diócesis zamorana, tareas que compagina con la docencia universitaria de materias como filosofía contemporánea o metafísica.

