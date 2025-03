Guarido anuncia la próxima fase del Puente de Piedra: "Refuerzo de tajamares y la base"

El Puente de Piedra es el monumento más visitado de Zamora desde el mediodía de este 25 de marzo, con una imagen imponente sobre el río Duero que rescata su estilo medieval con la recuperación del pretil de piedra y el pavimento de canto tras su cierre al tránsito peatonal en octubre de 2023.

M.L.S./LOZ

Esta intervención de 1,5 millones de euros supone el punto de partida para iniciar los trámites necesarios para completar la renovación integral de este viejo viaducto, tajamares y base del viaducto, ha avanzado el alcalde de IU en Zamora, Francisco Guarido, antes de recorrer ayer los 280 metros que unen las dos márgenes de la capital divididas por el Duero.

Guarido con ediles de IU, el arquitecto Somoza y los dueños dela empresa Rearasa, que ejecutó la obra. / ALBA PRIETO

Concluida esta primera fase de rehabilitación que IU se propuso, "hemos cumplido", declaró ayer Guarido, "parte de un proyecto de mucha más envergadura que supera los 4 millones de inversión y no pudo realizarse con el 1,5% Cultural", el alcalde marcó la siguiente fase, que tiene también detrás la motivación de reforzar la seguridad de la plataforma frente a futuribles acometidas del Duero.

Un puente seguro

Esa segunda obra exige "empezar a trabajar ahora sobre los tajamares y las bases del puente para realizarlo bien en solitario, bien con ayuda de otras administraciones", agregó Guarido. Uno de los proyectos más necesarios para preservar la integridad del viaducto en el futuro "porque hemos visto lo que ha pasado con otros últimamente", detalló en referencia al románico que se vino abajo en Talavera de la Reina (Toledo) y los dañados en Ávila y Madrid.

Las vallas recuerdan cómo era la barandilla instalada en 1900. / ALBA PRIETO

Partió de que estamos ante un puente "absolutamente seguro" y descartó posibles alarmas no sin indicar que "los tajamares tienen muchos añadidos de cemento y de hormigón, hay que darles una solución, pero no es un tema prioritario", destacó sin dar fechas ni plazos sobre esta futura intervención.

Un proyecto de 1,2 millones

El regidor dio la palabra al arquitecto zamorano que diseñó el proyecto acometido por la empresa Rearasa, a Francisco Somoza, que confirmó que "no existe ningún riesgo tras esta intervención que ofrece seguridad para los peatones". Estipuló un coste de 1,2 millones para esa segunda fase de "gran complejidad en su ejecución al precisar del secado del río por partes con muros de contención, como se hizo para reconstruir las aceñas de Olivares".

La planificación no es sencilla, "depende de las afluencias en el Duero, la propia naturaleza tiene que permitir esa intervención también", abundó Somoza para recalcar que no debe quedar en el olvido de años. No obstante, "toda la estructura que sustenta el puente es de piedra, se encuentra en un estado de solidez bueno, lo que no quiere decir que su importante exposición al río, al choque de los troncos que arrastra el río, la Confederación Hidrográfica debe limpiar el cauce para impedir daños".

El alcalde de IU en Zamora, Francisco Guarido, recorre el puente con sus concejales Pablo Novo, Ana Belén González y Diego Bernardo. / ALBA PRIETO

Las torres tendrán que esperar

La recuperación de las torres de entrada y salida a la ciudad desde el viaducto tendrá que esperar, "a mí me importa mucho más asegurar la base para que aguante bien otros cien años, este río no es un río cualquiera, su caudal puede superar los 2.000 metros cúbicos por segundo y ejercer una presión muy contundente sobre el puente".

Habló de "obras posibles" y volvió sobre la necesaria intervención llevada a cabo en estos 17 meses para eliminar unas vallas que "podías tirarlas al río de una patada". No se atrevió a calificar de histórica esta inversión prometida que tildó de "fundamental para el tránsito de peatones y para la comunicación entre las dos orillas del río. Creo que es del gusto de zamoranos y zamoranas".

