"La belleza hay que buscarla incluso en aquello que, a priori, no lo es"

Su relación con Zamora se remonta a muchos años atrás. ¿Cómo era el pintor Enrique Reche que desembarcó artísticamente hablando de la mano de Ángel Almeida?

Era, y sigo siendo, muy inquieto y buscando siempre esa manera de hacer las cosas que me pueda sorprender a mí mismo porque si no te sorprende a ti una obra mientras se está ejecutando, quizá no sirva. Esa búsqueda incansable, siempre a través del realismo, ha sido la lucha todos estos años.

¿Siempre ha pintado realismo?

No me gusta el hiperrealismo porque en el hiperrealismo hay un soporte trasero fotográfico que a mí no me interesa. Siempre todo con el lenguaje del realismo. Me interesa la pintura, el realismo y la abstracción que pueda encerrar una abstracción natural, elementos con los que convivimos, elementos naturales y vegetales que tienen un montón de abstracción escondida que hay que evidenciar para que el espectador salga de la galería con un concepto de belleza que desconocía.

Enrique Reche explica una de sus obras. / Miguel Ángel Lorenzo

¿Le mueve la búsqueda constante de la belleza?

Sí, la belleza hay que buscarla incluso en las cosas que, a priori, no son bellas. Y esa es una de las claves de mi trabajo diario. Cuando algo te sorprende, abres un fruto y toda la textura... toda la fuerza que esconde en su interior hay que evidenciarla para que trascienda y para que el espectador la descubra. Y esa es un poco la intención de mis obras, encontrar la belleza donde muchas veces la gente no atiende a eso.

En algunos de sus cuadros opta por verduras, como un repollo o una lombarda, que presenta muy atractivas.

Son bellos de por sí, pero no se presta atención. Quizá con el lenguaje de la pintura podemos hacer que la gente atienda y descubra algo que ha visto toda la vida, pero que no le prestaba atención hasta ese momento. Cambiarle el chip de una belleza que tiene en su cabeza desde que son niños, y no lo ha descubierto hasta que no ha visto cómo a través de la pintura existe. En mis cuadros hay materia, hay luces distintas, hay mucha textura... y todo eso me interesa muchísimo. El espectador sale normalmente de una de mis exposiciones con un concepto un poco distinto de con el que entraba, que es la belleza en sí.

Enrique Reche en su exposición en Espacio 36. / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

Habla de una belleza que no se percibe con facilidad, ¿quizás porque no tenemos la suficiente educación artística?

La educación artística desde hace muchos años tiene que ser por iniciativa personal de cada uno. No obstante, una vez que te atrapa el arte, en general, siempre buscas algo que te conmueva a través de la figuración, a través del informalismo... hay muchos idiomas para transmitir. Y, en mi caso, si lo puedo hacer con el realismo, encantado.

¿Qué tiene que tener una manifestación artística que le llegue?

Es algo muy difícil de definir con palabras. Es una sensación muy emocional, todo se para. Es que te oprime el pecho casi cuando ves algo que te dices que esto está realmente bien. Además, grabas esas imágenes de lo que ves y es que es imposible quitártelas de la cabeza. Por muy bestia que sea el cuadro o la escultura, te ha atrapado y te ha enamorado. Sigues e insistes en ver y seguir la obra de esa persona porque va contigo. Por ejemplo en las obras de Chillida que parecen sencillas, pero hay una filosofía, hay algo ahí detrás... algo que no es fácil comentar y manifestar lo que sientes al verlo, pero es increíble y te atrapa hasta los huesos.

Sus obras cautivan en Espacio 36. Háblenos del trabajo que exhibe.

Cuando un elemento me atrapa para pintarlo, le doy muchas vueltas y hago serie hasta que termines reventado de pintarlo. En esta muestra hay una serie de bodegones, uno diez, que buscan lo cotidiano y buscan sobre todo, la belleza. La gente se acerca, utilizo mucho pincel fino, y descubre que se ha hecho de una manera muy real.

También expone tres marinas pintadas en tres años consecutivos, en la misma estación del año, en el mismo sitio.

En ellos, por ejemplo, se ve cómo cambia el color del agua en un mismo sitio. Estando de vacaciones y escuchando música con los cascos, estás viendo continuamente el movimiento del mar desde una playa y empiezas a ver la fuerza y todo lo natural que tienes delante de los ojos y ... al final el paisaje te atrapa y tienes que hacer algo. En mi caso en mis inicios pintaba el paisaje castellano, que es austero y sencillo, pero con una fuerza bestial. Poco a poco lo fui abandonando. Luego tuve una época también de paisajes urbanos y lo dejé porque hay otros elementos que me interesan más. Hay etapas en el hacer de un pintor que tiene que moverse y un estudio no debe ser nunca una factoría. Además, en el momento en que una pieza te aburre, hay que descartarla porque si no me convence a mí, no convencerá a un tercero.

En la muestra se pueden encontrar, así mismo, ejemplos de raíces.

Con cuadros de una exposición que hicimos en el Patio Herreriano, el Museo de Arte Contemporáneo de Valladolid, monotemática que versaba sobre el árbol. Tiene una parte filosófica de trasfondo y me parece muy interesante porque me atraparon las texturas de lo vegetal, sobre todo, de las raíces, de las cortezas de árboles muertos que ya lo han dado todo, pero que tienen una fuerza sobrecogedora. Y todo eso, hay que pintarlo. También hay un par de acuarelas de la serie "Árbol muerto" y luego "Dry tree", que son dos dibujos de aguada sobre tabla, aguada de grafito y lápiz, que a mí todo ese blanco y negro también me fascina. He querido hacer un cambio para que el público respire un poco de tanto bodegón y tanta luz ahí encima de una peana.

