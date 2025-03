El joven violador de su pareja de 15 años, condenado a dos años de prisión por su inmadurez

El desarrollo intelectual del violador similar al de su exnovia de 15 años, a la que forzó a mantener relaciones sexuales plenas, está detrás de la condena a dos años de prisión que acaba de acordar la Audiencia de Zamora, después de que la Fiscalía de Zamora redujera la petición de 7 años de cárcel a la pena mínima que permite la ley por esa circunstancia, mientras que mantiene la prohibición de aproximarse a la víctima durante 4 años a menos de 300 metros y comunicarse con ella por cualquier medio por ese mismo periodo.

La indemnización que se exige al joven agresor, el zamorano de iniciales A.T.P., vecino de Villaralbo que tenía 18 años cuando cometió el delito, se reduce a 2.000 euros frente a los 6.000 que el Ministerio Público y la acusación particular exigían por el daño psicológico que causó a la adolescente, que se compromete a pagar antes del 31 de junio. Asimismo, tendrá que abonar las costas del juicio.

Junto a esa circunstancia atenuante de reparación del daño causado se aplica la relativa al reconocimiento de los hechos tal y como los relató la víctima en la denuncia y durante la instrucción judicial.

La inmadurez del violador A esas circunstancias se suma la relativa a que el autor del delito es "una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez física y psicológica" que contempla el artículo 183 bis del Código Penal al que se remitió la fiscala jefe de Zamora, María Ángeles Cordero, que dio lectura a parte del informe psicológico del violador. Los expertos describen a A.T.P. como un joven que tenía cuando agredió a su expareja "un desarrollo psicológico similar al de la víctima, con una semejanza madurativa de la que resulta una equidad en interacción entre ambos", expuso María Ángeles Cordero en sus conclusiones definitivas para explicar la reducción del tiempo de prisión acordado con la acusación particular y la defensa del agresor sexual. Esa circunstancia de inmadurez intelectual descarta la situación de abuso o imposición por parte del imputado sobre quien era su novia en el momento de la violación ocurrida en 2021 en dormitorio del domicilio del joven, que contaba con 18 años, y cuando la pareja estaba sola en la vivienda. La admisión del delito contra la indemnidad sexual de la menor de edad por parte del imputado permite aplicar otra circunstancia atenuante de la pena de prisión, es decir, rebajarla, así como el compromiso de indemnizar a la víctima de un delito de agresión sexual a menor de 16 años.

Ataque sexual por sorpresa

La violación tuvo lugar cuando la pareja llevaba cuatro meses de relación sentimental una tarde en la que el acusado de 18 años y la menor de 15 años se encontraban en la casa de los padres del acusado y en el dormitorio de este, quien insistió en mantener relaciones sexuales completas con su novia y, ante la negativa de esta, "le quitó el pantalón corto y la camiseta para penetrarla, por sorpresa".

Esta conducta violenta del joven, para satisfacer sus "deseos libidinosos paralizó a la menor" e impidió que pudiera reaccionar frente al ataque del adulto que denunció en agosto de 2023, fecha desde la que existe una orden de alejamiento y de prohibición de comunicarse con ella.

La denuncia permitió al Juzgado dictar una orden de alejamiento para que el imputado, vecino de Villaralbo, no pudiera aproximarse a la menor a una distancia menor de 300 metros, disposición que se dictó en agosto de 2023. El acusado no puede acercarse al domicilio de la adolescente, ni a ningún lugar en el que esté si no puede mantener esa distancia mínima, además de no poder comunicarse con ella mediante ningún medio o por terceras personas.