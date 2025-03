La controvertida campaña en Zamora por el Día del Síndrome de Down: "¿Mañana me abortarías?"

¿Has visto este cartel? Se trata del rostro de un joven con síndrome de Down pensativo mirándote fijamente a los ojos y con este mensaje: "Hoy me felicitas. ¿Mañana me abortarías? ¿No te parece un poquito hipócrita?".

Es el lema de la campaña de la Asociación Católica de Propagandistas lanzada con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down y que probablemente te haya llamado la atención al verla en alguna marquesina publicitaria de Zamora, por ejemplo, junto a las paradas de autobús.

Los carteles incorporan un código QR que redirige a un vídeo que expone las cifras de abortos a niños con síndrome de Down en los países europeos:

El sugerente cartel no deja indiferente a nadie.

En la parada de la Plaza Alemania de Zamora raro es el usuario de autobús que se sienta a esperar su servicio que no repara en la presencia del cartel. "¡Pero esto qué es, menuda utilización de estos chicos hacen los católicos!", exclama una señora, indignada por la campaña católica. El hombre que está a su lado le contesta: "Pues desde luego que es para que reflexionemos todos un poquito". Y es que la controversia y remover conciencias parece que son los objetivos de esta campaña.

La portavoz de la campaña, Carmen Sánchez Maíllo, explica que «las personas con síndrome de Down son tan dignas y valiosas como cualquier persona, y es importante para la sociedad española caer en la cuenta del gran cinismo que supone considerarnos una sociedad inclusiva e integradora y, sin embargo, impedir que nazcan personas que consideramos menos aptas». Según el punto de vista de la Asociación Católica, la campaña busca "ser un punto de reflexión sobre el hecho de que todo ser humano, sean cuales sean sus características físicas, su edad o su estado de salud, es alguien único, valioso, irrepetible y dotado de una dignidad radical».