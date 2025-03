La administración local, blanco de la gran parte de las quejas en Zamora

Ciento nueve fueron las quejas recibidas por el Procurador del Común desde la provincia de Zamora durante el pasado año. La organización y el funcionamiento de la administración local fue el tema predominante de las reclamaciones dirigidas a la institución propia de la Comunidad para la defensa y protección de los derechos reconocidos a los ciudadanos por la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, suponiendo el 34% del total.

Le siguen las propuestas de intervención relativas al área de fomento, en la que se incluyen materias sobre transportes, obras públicas y sociedad de la información y el conocimiento, que representan casi el 13%. Otras de las quejas más populares versan sobre asuntos de medio ambiente y las relacionadas con temas de empleo público, sanidad y consumo.

Datos que se extraen del Informe Anual 2024 del Procurador del Común entregado por el presidente de la entidad, Tomás Quintana, al presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán.

Considerando la procedencia geográfica de las personas que han presentado las quejas o de sus representantes, Zamora se encuentra entre las provincias con menor número de comunicaciones de protesta durante el pasado ejercicio. León fue la provincia que aportó un mayor número de quejas, concretamente 398, que representan el 20,75% del total; seguida de la provincia de Valladolid, con 323 quejas (el 16,84%); Burgos, 227 quejas (el 11,84%); Salamanca, 143 quejas (el 7,46%); Palencia, 135 quejas (el 7,04%); Segovia, 113 quejas (el 5,89%); Zamora, 109 quejas (el 5,68%); Ávila, 89 quejas (el 4,64%); y Soria, 80 quejas (4,17%).

No obstante, también fueron recibidas 156 quejas (el 8,13%) presentadas por personas de otras provincias. Asimismo, 140 quejas (el 7,30%) fueron remitidas por ciudadanos que no hicieron constar su procedencia, debido a que este dato no es imprescindible para que el Procurador del Común tramite la queja, "siempre que la persona que la presente resulte plenamente identificada", detallan desde el órgano. Por último, cuatro quejas fueron realizadas por ciudadanos residentes en el extranjero y una queja por varios firmantes residentes en distintas provincias de Castilla y León.

Actuaciones por problemas de abastecimiento de agua y demoras en pruebas médicas

Como ejemplos destacables de quejas formuladas, sobresalen las relativas al abastecimiento de agua potable en muchas poblaciones, incidiendo en el control efectivo del consumo, la turbidez, la contaminación por nitratos o el control de las fuentes naturales. Cuestiones sobre las que se realizaron un total de 93 actuaciones desde el Procurador del Común.

También se actuó en las medidas para el acceso al empleo público de las personas con discapacidad, así como las plazas de aparcamiento para vehículos con personas con movilidad reducida, las tarifas de acceso a las piscinas municipales para personas con discapacidad o las barreras arquitectónicas en establecimientos hosteleros.

Otros asuntos protagonistas de las quejas efectuadas fueron las medidas para el control de la venta y consumo de bebidas alcohólicas por menores; los problemas de tráfico y seguridad vial a las puertas de los centros escolares; y las medidas frente al acoso escolar en la región.

Respecto a la sanidad, las diferencias en cuanto al tiempo de espera para la realización de pruebas diagnósticas entre hospitales de unas provincias y otras, los reconocimientos médicos para deportistas en edad escolar o las deficiencias en el tratamiento de hormona del crecimiento fueron otras de las reclamaciones principales.

Por último, destacan las quejas por la demora en la resolución de expedientes para el otorgamiento de incorporación de jóvenes a la actividad agraria o de mejora de las explotaciones agrarias, las plagas de topillos en fincas de cultivo agrícola y la proliferación de la avispa velutina.

