El imputado de violar a su novia de 15 años podría ir siete a prisión

El imputado mayor de edad mantuvo una relación sentimental con la menor durante cuatro meses en 2021, cuado la adolescente tenía 15 años de edad, edad en la que afirma que fue violada al verse forzada por el adulto a mantener relaciones sexuales completas.

Una agresión que tuvo lugar en el domicilio que el imputado por un delito de agresión sexual, el zamorano de iniciales A.T.P., compartía con sus padres, cuando se encontraba a solas con la adolescente en el dormitorio del procesado quien le insistió en mantener tener sexo y al ver que la menor se negaba, "le quitó el pantalón corto y la camiseta para penetrarla, por sorpresa".

La actitud del varón para satisfacer sus deseos libidinosos "paralizó a la menor" e impidió que pudiera reaccionar frente al ataque del adulto.

La denuncia permitió al Juzgado dictar una orden de alejamiento para que el imputado, vecino de Villaralbo, no pudiera aproximarse a la menor a una distancia menor de 300 metros, disposición que se dictó en agosto de 2023. El acusado no puede acercarse al domicilio de la adolescente, ni a ningún lugar en el que esté si no puede mantener esa distancia mínima, además de no poder comunicarse con ella mediante ningún medio o por terceras personas.

La Fiscalía exige 7 años de prisión, libertad vigilada durante 6 años tras cumplir la pena de cárcel y la prohibición de aproximarse por otros seis años a la denunciante, así como una indemnización de 6.000 euros por los daños psicológicos. La acusación particular exige las mismas penas que la Fiscalía.

