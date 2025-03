Covid en Zamora: ¿Hubo protocolo de la vergüenza?

El Consejo Consultivo de Castilla y León ha analizado varias reclamaciones de familiares de pacientes fallecidos en residencias durante la pandemia del Covid que pidieron una compensación a la Administración por entender que no hubo una correcta atención porque no se les derivó al hospital y fallecieron en los geriátricos.

En uno de estos casos, que puede resultar ilustrativo para esta cuestión «la reclamante alega que el fallecimiento de la residente se produjo como consecuencia de una pérdida de oportunidad, al aislarla en la residencia y no derivarla a un hospital para recibir tratamiento médico».

La institución que preside Agustín S. De Vega constata que al inicio de la pandemia la Junta sacó varios documentos sobre la asistencia médica a prestar a los residentes en centros de mayores. Destaca el «Procedimiento para la atención socio-sanitaria en residencias de personas mayores y de personas con discapacidad, ante la crisis sanitaria por el Covid-19», de 26 de marzo de 2020, que indica: «El Equipo de Atención Primaria prestará la atención sanitaria en las residencias. Si (...)se necesitara apoyo clínico, los profesionales de Atención Primaria se pondrán en contacto con el equipo Covid-Residencias, pero en ningún caso derivarán pacientes de la residencia al hospital sin contactar previamente con el equipo Covid-residencias, que será quien decida la ubicación de la persona».

El documento «Medidas generales para contener el impacto de la crisis del COVID-19 en las residencias de carácter social», de 23 de marzo de 2020 dice que «se atenderá a los residentes sin necesidad de movilizarlos ni derivarlos al hospital, para lo cual, se pondrán en marcha todas las medidas necesarias y de soporte para garantizar la atención sanitarla: personal de apoyo de cuidados paliativos, prescripción de oxigenoterapia, control de nutrición, tratamiento antibiótico intravenoso, etc.».

El 16 de abril de 2020 se actualizan estos protocolos y ya se dice que «preferiblemente, se atenderá a los residentes sin necesidad de movilizarlos, para lo cual, se pondrán en marcha todas las medidas necesarias y de soporte que garanticen la atención sanitaria en las residencias: personal de apoyo de cuidados paliativos y de hospitalización a domicilio, prescripción de oxigenoterapia, control de nutrición, suministro de medicamentos de uso hospitalario, tratamiento antibiótico intravenoso, etc. No obstante, en el caso de que se precisen cuidados continuados de mediana o alta intensidad que no pueden ser prestados en la residencia (necesidad de apoyo sanitario continuado o cuidados críticos) se derivará al residente al hospital o al recurso intermedio medicalizado que se determine en cada caso».

El Consultivo interpreta que de estos documentos «no se infiere que existiera prohibición de derivar a los pacientes de residencias de mayores a hospitales», si bien admite que la redacción original del documento («se atenderá a los residentes sin necesidad de movilizarlos ni derivarlos al hospital») pudiera «suscitar dudas sobre la existencia o no de una prohibición de derivar a residentes a centros hospitalarios. La literalidad de la nueva redacción tras la actualización de estas medidas permite interpretar sin dificultad que la derivación estaba permitida, pero limitada a supuestos excepcionales y previa la previa consulta con los equipos Covid-residencias».

Un bar, el día de la reapertura de las barras tras las medidas contra el coronavirus, en 2021. | ARCHIVO (EMILIO FRAILE)

Así lo apuntan también los responsables sociales y sanitarios de entonces, en el artículo de Juan Antonio Gil publicado en la edición dominical este mismo diario sobre el Covid en Benavente.

Vacunas y hostelería

El Consultivo ha analizado también otras muchas reclamaciones de cantidades de dinero a la Administración relacionadas con la pandemia del Covid, por distintos motivos y en todos los casos las ha desestimado.

Han llegado por la deficiente asistencia sanitaria en el hospital.También por los efectos adversos de las vacunas. En este caso en Consultivo entiende que la autorización de la vacuna no competía a la Junta, la dosis era voluntaria, no se puede acreditar la relación causa efecto de la inyección y la enfermedad posterior y tampoco se describía esta entre los efectos secundarios.

Hay reclamantes que piden compensaciones porque la Junta tardó en tomar medidas cuando ya era evidente que estaba el Covid, otra de un hospital que argumentó la pérdida de pacientes obligada por las medidas de Sacyl y muchas, 41 sólo en 2024 de establecimientos de ocio que piden compensaciones porque se les obligó a cerrar durante un estado de alarma que el Tribunal Constitucional consideró ilegal. El Consultivo también determina que no tienen derecho a ninguna indemnización de la Junta por las pérdidas de ingresos durante el cierre.

Suscríbete para seguir leyendo