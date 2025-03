"El PP volverá a pactar con Vox si no logra la mayoría absoluta"

Llegó a las Cortes por primera vez en el año 2020. Regresa ahora cincos años después. ¿Cómo ha cambiado la política regional en desde entonces?

Cuando llegué al Hemiciclo, gobernaba el PP con Ciudadanos, un partido que tuvo la oportunidad de llevar a cabo un cambio, por una vez, en la Junta y que apostó por la continuidad. Pero está claro que se puede ir a peor, porque nadie pensaba que un partido que se considera de estado, como es el PP, fuera a pactar con un grupo ultra como Vox. La situación política regional ha empeorado mucho en estos años. Simplemente por el hecho de haber dejado entrar a Vox en las instituciones, la administración se ha degradado.

Desde que Vox se fue del Gobierno regional y PP se quedó en minoría, comenzaron los rumores de un posible adelanto electoral. ¿Cree que habrá comicios antes de que acabe la actual legislatura?

Creo que no. Desde el PSOE hemos tendido la mano al Ejecutivo regional para poder aprobar unos presupuestos y lo han rechazado. Ahora existen dos opciones: seguir en esta lánguida y tranquila senda en la que Mañueco lleva desde que está en el Gobierno o volver con Vox, como ha sucedido en otras comunidades autónomas como la valenciana.

¿Esto quiere decir que si fuese necesario, el PP volverá a pactar con Vox para poder gobernar?

Si el PP en la próximas elecciones no obtiene una mayoría absoluta, no me cabe la menor duda de que volverá a llegar a un acuerdo con Vox.

Carlos Martínez es al aliciente que necesita la comunidad, una persona con las ideas muy claras

¿La llegada de Carlos Martínez a la dirección del PSOE va a suponer un revulsivo para el partido?

Desde luego. A Luis Tudanca hay que agradecerle el trabajo y la dedicación con la que se ha volcado durante todos estos años. Es innegable. Carlos Martínez, por su parte, es una persona a la que merece la pena escuchar, con ideas muy claras, un político de izquierdas, sin ambages. El nuevo líder socialista regional es el aliciente que necesita esta comunidad autónoma. Tenerlo como presidente puede cambiar las cosas.

Fue el primer procurador gitano que entró en las Cortes en el año 2000. Ahora, en 2025, sigue siendo el único que ha pasado por el Hemiciclo...

Llegué a las Cortes con 23 años. Ahora, que tengo 28, veo las cosas de otra manera, con la madurez que te da el paso del tiempo. Para mí es un honor ser el primero que ha ocupado este puesto. Sin embargo, creo que hay que hacer una profunda reflexión sobre este tema porque en cinco años no han cambiado demasiado las cosas, lo que tiene que llevarnos a todos los partidos políticos a pensar es la falta de diversidad que se refleja en el Hemiciclo. Tan solo hay que salir a la calle para darse cuenta de que el mundo es diverso, de que la multiculturalidad es una realidad. Y dado que el mundo es diverso, los parlamentos tienen que serlo también. Y no es una cuestión de cuotas, de que si hay tantos gitanos, tiene que haber tantos procuradores, en proporción. En ese sentido, el Partido Socialista siempre ha dado ejemplo porque no he sido el primer gitano ni en listas del Partido Socialista ni como representante público. Ya estuvo antes el histórico Juan de Dios Ramírez Heredia, el primer diputado gitano en el Congreso de los Diputados. Todo un referente y una figura digna de admirar.

En política nunca he notado racismo, pero sí un gran odio a través de las redes sociales

¿Ha sufrido algún tipo de rechazo a nivel político por el hecho de ser gitano?

En realidad no. Solo en redes sociales, pero siempre desde el anonimato. Aunque el día de la toma de posesión en las Cortes juré el cargo por los gitanos y gitanas de Castilla y León, como representante público tengo la obligación y el deber de representar a todos, hasta a la gente que no me quiere y así lo haré. En el Hemiciclo jamás he recibido el más mínimo comentario negativo, al contrario, la gente siempre ha sido muy agradable, pero también es cierto que hay muchos que son amables porque soy un gitano con formación académica y que está en el mundo de la política, un modelo que se sale del típico estereotipo. No sé cómo sería el trato de estas personas si, por ejemplo, fuese del barrio de Rabiche o de otras zonas muy degradadas en las que la población gitana vive una situación, por desgracia, muy compleja.

¿Se puede decir entonces que la sociedad es más que racista es clasista?

Por supuesto. Además del antigitanismo, existe un clasismo en toda esta sociedad, porque al hecho de ser gitano se les une que son pobres. Es una doble discriminación.

Lleva desde muy joven vinculado a la política. ¿Cómo fueron sus primeros pasos?

En 2013 me afilé a Juventudes Socialistas, de la que sigo formando parte. Siempre he tenido un gran referente que ha sido y es Alfredo Pérez Rubalcaba. Tengo en mente una frase que dijo cuando dejó el puesto de secretario general del partido y que decía así, que el PSOE no le debía nada, sino que él le debía todo al partido. Fue un líder digno de admirar. Más adelante, concurrí en la lista del partido como número 11. Ahí tuve la oportunidad de conocer a Ana Sánchez y a otros miembros del partido, lo que me unió más al PSOE. De ahí entré en la ejecutiva de Luis Tudanca. Entonces, se decidió que iría como número cuatro a las Cortes. Un día me llamó Antidio Fangúndez y me anunció que había sido elegido como procurador. Para mi fue un honor, por ser gitano, pero también por ser joven, porque era el menor del parlamento autonómico.

Entiendo esta etapa como un periodo de la vida, como algo temporal, no para siempre

Las Cortes regionales son el único parlamento autonómico en el que los procuradores no tienen la obligación de tener dedicación exclusiva, un cambio que se está debatiendo ahora mismo. ¿Sería bueno modificarlo?

Me consta que se ha solicitado en varias ocasiones. Ahora mismo, excepto los procuradores que tienen dedicación exclusiva, el resto tan solo recibimos dietas, por las que tributamos, pero en realidad no estamos cotizando. Entiendo la política como un periodo de la vida, algo temporal, no para siempre, pero creo que este tema debería solucionarse.

¿Qué iniciativas tiene pensado proponer en lo que queda de legislatura?

Volveré a llevar a las Cortes una proposición no de ley sobre la segregación escolar basada en un estudio de educación que ha publicado la Fundación Secretariado Gitano sobre el alumnado en España. También quiero pedir que en los museos regionales la información que se facilite sea de lectura fácil. No todo el mundo ha tenido la opción de poder estudiar, ni tiene la capacidad de entender las cartelas de los museos. Es algo que se debería modificar para que puedan ser entendidas por todos. En mi caso, como historiador del arte, tengo la suerte de entender algunas cosas, pero por eso mismo, cuando más conocimiento gano, más consciente soy de la ignorancia que este hecho te da. Es ahí cuando más aprende. Todo el mundo tiene derecho a la cultura, es lo mejor que tenemos, con lo cual abrámosla al mundo.

"La segregación escolar es una realidad en Castilla y León"

Cuando llegó por primera vez a las Cortes, quiso poner en marcha una proposición para eliminar la segregación en los colegios, una iniciativa que se vio truncada por el adelanto electoral. Ahora que ha regresado, ¿retomará este asunto?

La segregación escolar es una realidad en Castilla y León. Hubo varios intentos de acabar con ella durante la época en la que Fernando Rey era consejero o durante el Gobierno de Herrera, cuando el PP era de un azul muy distinto al de ahora. Entonces había una voluntad clara de acabar con ella... Lo volveré a retomar porque este gobierno le presta poca atención a este tema. Como socialista y como procurador gitano en particular, defenderé a mi pueblo y a las minorías. Lo más importante es escuchar a a la gente, a los colectivos, a las asociaciones, a las entidades culturales del tercer sector y también a los profesionales de la propia Junta de Castilla y León, que muchas veces se ven degradados. El pueblo nos ha elegido, somos sus representantes y por eso deberíamos dar una respuesta a sus necesidades.

Un informe elaborado por el Secretariado Gitano señala la difícil situación que se sufren en los colegios. ¿Qué dice este estudio?

Aunque son datos estatales, se pueden extrapolar a Castilla y León. El informe señala la elevada tasa de abandono escolar que existe, por encima de la media. El pueblo gitano tiene que concienciarse de que la educación es la manera de poder ser libres y ciudadanos de pleno derecho. Aunque este asunto no es unilateral, sino que las administraciones tienen una gran responsabilidad.

Porque además de procurador, sigue vinculado al Secretariado Gitano de Zamora...

Mi intención es siempre ayudar a los míos. Tengo la fortuna de poder dedicarme a lo que me apasiona. Siempre lo he tenido muy claro y he querido contribuir, sobre todo entre los míos.

¿Ha cambiado la idea que tiene en general sobre de la etnia gitana?

Se habla mucho de que los gitanos son machista, pero no deja ser un espejo de toda la sociedad, que sigue siendo patriarcal. Tener más de mil mujeres asesinadas desde que hay registros creo que tendría que hacernos replantearnos cómo somos como colectivo. Es un germen, un virus que tenemos como sociedad, pero igual que somos machistas, también somos homófobos porque desde pequeños se nos inculca que el modelo de hombre blanco, heterosexual y rico es el modelo a seguir.

¿Qué programas están ahora mismo llevando a cabo?

Somos una entidad sin ánimo de lucro en la que trabajamos en diferentes programas de empleo, de educación, de inclusión social y de salud.

