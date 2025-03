"Zamora tiene que aprovechar el reclamo del modernismo"

El zamorano Álvaro Ávila será uno de los ponentes de las XVII Jornadas de Arte en Zamora, organizadas por la UNED y dedicadas en esta edición al modernismo. Intervendrá el martes para hablar del arquitecto Francesc Ferriol y el impacto del modernismo catalán en la arquitectura zamorana.

¿Cómo llega a Zamora un arquitecto como Francesc Ferriol, a principios del siglo XX?

Fue un poco de casualidad, porque decidió presentarse a plazas de la administración, ya que en esos tiempos era compatible la actividad privada con la pública. Optó a varios lugares para ser arquitecto municipal y ganó la plaza en Zamora a finales de 1907, instalándose a comienzos del año siguiente en la ciudad.

¿Cuál ha sido su legado arquitectónico?

Dejó un centenar de edificaciones, muchas de ellas obras menores y no todas modernistas, pero se podría decir que de las 19 que están catalogadas dentro de la Ruta Europea del Modernismo, 16 son suyas. La obra de Ferriol es única y muy excepcional en lugares fuera de Cataluña o territorios cercanos, porque el modernismo en España en Cataluña está muy relacionado con los arquitectos que se licenciaron en la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Fuera, se puede encontrar en Zamora, Teruel y Melilla. Y la excepcionalidad de Zamora también radica en que tiene los tres tipos de modernismo, representados por Ferriol, Gregorio Pérez Arribas y Miguel Mathet, cuya obra más representativa es el edificio del Casino.

Rasgos característicos

¿Cómo se podría identificar la obra de Ferriol?

Su modernismo se identifica por la utilización de mucho color, repertorio floral y vegetal y un diseño que se denomina golpe de látigo, que sería como una "s" contra "s". También son edificios que tienden a la verticalidad, con unas cornisas en lo alto muy sinuosas. Una característica del modernismo, especialmente del catalán, es que transmite una sensación de libertad, alegría y ligereza. Un ejemplo claro se puede ver en la Casa Macho, en la plaza de Sagasta, casi a la entrada de San Torcuato.

¿Qué tipo de clientes le pedían sus servicios a Ferriol a principios del siglo XX en Zamora?

Es curioso que las grandes familias de la época, que eran, sobre todo, industriales harineros, no confiaban en él. Los promotores que le encargaron edificios eran más bien profesionales liberales, como farmacéuticos, abogados o médicos. De ahí viene otra característica del arquitecto catalán en Zamora, que es que sus construcciones se pueden ver en la ciudad consolidada, no en el ensanche. En esa época, se estaba creciendo hacia La Marina y Tres Cruces, pero él ahí no participó. Todas sus obras, excepto la que hay en la Puerta de la Feria, Casa Tejedor, están en esa otra zona, lo que también suponía un reto, puesto que los solares eran muy irregulares y las calles no eran muy anchas para poder observar bien los edificios.

casa Macho de Ferriol / Emilio Fraile

Sobre el paso del tiempo

¿Cómo valoraría la conservación de estos inmuebles?

La conservación es otro reto. Además de estar en solares irregulares, como he señalado, las condiciones de habitabilidad, que eran aceptables en esa época, ahora han cambiado mucho. Había muchas alcobas, es decir, habitaciones ciegas, y carecen de ascensor. Mención especial tienen los miradores de Ferriol, tan característicos en su arquitectura. En Zamora son muy típicos los de madera, como en las ciudades de costa, como La Coruña o Bilbao, pero en general, en el interior de España, suelen ser de hierro.

¿A qué puede deberse esta elección diferente en los materiales en Zamora?

Seguramente por una tradición de carpintería que también se puede relacionar con la Semana Santa y su imaginería, porque había mucha tradición con la madera. Ferriol hizo muchos miradores con este material que, lamentablemente, con el paso del tiempo han sido sustituidos por otros de cemento. Tenemos ejemplos en la plaza Sagasta con la Casa Prada, la Casa Matilla de Santa Clara o la Casa Gato, en la esquina de la Plaza Mayor. Todas ellas tenían unos miradores de madera espectaculares, con unos planos maravillosos que están guardados en el Archivo Provincial.

Antiguo laboratorio municipal, de Ferriol / L. O. Z.

¿No se conserva ninguno?

Únicamente dos. El de la Casa Orejones, en la calle San Pablo, y otro en la calle Madre Bonifacia Rodríguez de Castro.

Pero las fachadas sí que parece que, en general, están bien conservadas y restauradas.

A veces lo que se hace es conservar la fachada y tirar todo el interior, dejando quizá un pasamanos de la escalera o las puertas de ingreso a las viviendas. Pero, en general, como estructura, no son muy originales.

fachada del Ramos Carrión de Ferriol / L. O. Z.

Objetivo turístico

¿Se ha convertido el modernismo en un buen reclamo turístico para Zamora?

Es algo que tiene mucho tirón, solamente la palabra modernismo ya atrae al turismo. Y aquí en Zamora es perfectamente compatible con el Románico, incluso sorprende esta mezcla. Si Barcelona, como referente de este estilo, también vende el Gótico, nosotros podemos hacerlo, mostrando estas dos edades tan diferentes. Cuando realicé mi tesis doctoral sobre arquitectura y urbanismo de Zamora, creé el término de Edad de Oro de la Arquitectura y considero que la ciudad tiene estas dos. Hay que agradecer que las instituciones sí que están fomentando esta promoción. Yo mismo publiqué el pasado año una monografía de Francesc Ferriol editado por el Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo y este mismo año una guía específica del modernismo gracias al Ayuntamiento de Zamora. Otro ejemplo de este apoyo también está en el curso que organiza la UNED la próxima semana, en el que participo. Creo que es un reclamo que la ciudad tiene que aprovechar y expandir para venderlo, porque se lo merece y vendría muy bien a la ciudad.

Suscríbete para seguir leyendo