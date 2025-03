Zamora salva el "match point" y mantiene todos los trenes a Madrid

"En sus actuaciones de mejora en el servicio que presta en la conexión con Galicia, Renfe no se plantea quitar ninguna parada del recorrido de los trenes de alta velocidad que unen esta comunidad con Madrid". La rápida y contundente respuesta de Renfe a las reivindicaciones del alcalde de Vigo, Abel Caballero, que se reunió con el presidente de la operadora, Álvaro Fernández Heredia, en busca de trenes más rápidos a Madrid ha logrado que Zamora despeje el primer "match point" en el riesgo de pérdida de servicios ferroviarios.

Que los trenes de Galicia no paren en Zamora supondría un peligroso precedente que perjudicaría seriamente no sólo a la capital sino sobre todo a la estación más pequeña, la de Sanabria.

Abel Caballero reiteró este jueves su propuesta para que el viaje en AVE de Vigo a Madrid sea más rápido y aunque dijo que no quiere perjudicar a nadie, lo cierto es que lo que solicita no es un tren directo, sino que se supriman paradas de los actuales servicios. Y todas ellas en Castilla y León, cuando lo cierto es que el grueso de las paradas, y por tanto, la mayor pérdida de tiempo para los vigueses, se dan en las terminales gallegas.

Solo el líder regional del PSOE, Carlos Martínez, que como alcalde de Soria mantiene una reivindicación parecida de conexión con Madrid, apoyó a Abel Caballero, al que llovieron "tortas" desde todo el espectro político y social de Zamora y Castilla y León, desde el presidente de mesa trabajo por la mejora servicios ferroviarios en Zamora y provincia, Pablo Novo que habló de una propuesta excluyente, al portavoz de la Asociación de Usuarios del AVE de Castilla y León, Carlos Perfecto, quien tildó directamente la idea de "cacicada" con olor a "naftalina", al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y el portavoz autonómico Carlos Fernández Carriedo, que pidieron directamente a Caballero que retirara su "ofensa", a la Cámara de Comercio que lejos de suprimir reclamó la "ampliación" de servicios o el PP provincial que dijo del alcalde socialista de Vigo que "desprecia a los zamoranos y a los castellanoleoneses con sus populistas e injustificadas declaraciones. Los vigueses no merecen tener un alcalde que crea enfrentamientos territoriales innecesarios al estilo Puigdemont desde Waterloo".

Idea madura

Lo cierto es que la idea de Abel Caballero no nace en el vacío, sino que existe una reivindicación histórica, casi una obsesión en Vigo por recortar el tiempo de viaje a Madrid. No es que a lo largo de los años no se haya mejorado, sobre todo con la entrada en servicio de la línea del AVE hasta Orense y la incorporación de los nuevos trenes Avril, a lo que se unirán otras actuaciones, como el desdoblamiento de la vía en los tramos únicos o la entrada a Orense. Pero todavía no parece suficiente.

En rojo, servicios entre Vigo y Madrid que pondrían el riesgo paradas en Zamora. / J.N.

Y una de las ideas que barajan medios ferroviarios gallegos es que una medida para ahorrar tiempo sería suprimir paradas en las estaciones, incluida la de la capital zamorana que, argumentan, ya tiene más que de sobra con la decena de relaciones diarias con Madrid.

Sin embargo, Renfe siempre ha mantenido la parada de todos los trenes en Zamora, incluso los más directos, porque no puede dejar a la capital de provincia sin ese servicio y porque Galicia no es una sola ciudad, sino que cada tren tiene una procedencia de un punto diferente y hay que asegurar también el transporte a los viajeros a esos destinos.

¿Por qué no pide Abel Caballero un tren directo Vigo-Madrid, nuevo, sin paradas, ni en Galicia ni en Castilla y León? Porque quizá no sería rentable ni económica ni socialmente.

¿Para qué fue la reunión?

Renfe calificó la reunión entre su presidente y el alcalde de Vigo como "una reunión para hablar de la alta velocidad de Galicia" que se "enmarca en los encuentros habituales de la empresa con distintos organismos e instituciones para mejorar el servicio", objetivo que no incluye "quitar ninguna parada del recorrido" de los trenes entre esa comunidad y Madrid.

Sin embargo, fue el propio Abel Caballero el que informó de la reunión y el que centró el contenido en ese punto de la reducción de paradas, sin que se tengan noticias de otros acuerdos, lo que da idea de que éste fue uno de los asuntos centrales del encuentro.

La mesa de trabajo del tren de Zamora también pidió un encuentro con el ministro, Óscar Puente, de momento con menos éxito que el de Caballero con el presidente de Renfe.

La dependencia gallega

Zamora se ve sin duda beneficiada en las conexiones a Madrid al ser un punto intermedio en el camino a Galicia, pero el servicio ferroviario se ve también condicionado, tanto en plazas, frecuencias y horarios, por la dependencia gallega.

Hasta tal punto que la reivindicación del tren madrugador, el único que realmente unía Zamora y Madrid y no era un convoy de paso, sólo se logró por unos pocos meses. Tampoco la parada de Zamora, por más que se empeñe Abel Caballero, es ni de lejos el principal problema para ganar tiempo entre Vigo y Madrid, ya que hay asuntos como la variante de Cerdedo, que evitaría tener que subir hasta Santiago, que supondría un ahorro realmente significativo, además de otras obras de infraestructuras, y no tanto las paradas.

