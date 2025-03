Sirenas y tambores en la ruidosa protesta de bomberos y policías en Zamora

Con sirenas y tambores al son de ritmos de Semana Santa unos setenta profesionales del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal de Zamora se han concentrado este viernes al mediodía en la Plaza Mayor, a las puertas de la Casa Consistorial.

En la ruidosa protesta, que ha agudizado los pitos a la salida del Ayuntamiento de la concejala del área, Laura Rivera, se ha mostrado una pancarta con la leyenda "Si quieres seguridad, aplicad igualdad" respaldada por los sindicatos profesionales de Policías Municipales de Castilla y León y de Bomberos de Zamora.

Al respecto, el delegado de personal de la Policía Municipal, Tomás Alonso, ha detallado que lo que plantean son reivindicaciones referidas a sus condiciones laborales y "no nos escuchan, se pasan los días y no contestan", ha lamentado, para reclamar a continuación que Rivera se reúna con ellos. "Lo único que queremos es que se sienten en serio a escucharnos, y hablar", ha precisado. Se ha referido igualmente a los cuadrantes de trabajo y el problema que tienen los agentes de la Policía Municipal debido a que en sus días de descanso se les obliga a trabajar "por decreto" si no quieren hacerlo voluntariamente por necesidades del servicio, cuando hay que cubrir actividades extraordinarias de la ciudad que requieren un refuerzo de plantilla esos días, como, por ejemplo, en Semana Santa.

Esos días de trabajo extraordinarios tienen remuneración económica si se efectúan voluntariamente y si se hace obligado consideran que también se hará, pero la cuestión que plantean es que se den soluciones para que no se les obligue a trabajar en sus días de descanso.

"Habrá que buscar una solución, y que nos pongamos de acuerdo", ha planteado el portavoz de los manifestantes, que ha reclamado un acuerdo "consensuado" para el que, necesariamente, primero debe mover ficha el equipo de Gobierno local y sentarse a negociar.

La protesta a la que se han sumado bomberos y policías municipales se produce después de que en el último pleno del Ayuntamiento los agentes locales acudieran para protestar y lograran que los grupos de la oposición, con el apoyo también del PSOE que forma parte del equipo de Gobierno, dejaran sobre la mesa el cuadrante de trabajo anual de la Policía Municipal.

Suscríbete para seguir leyendo