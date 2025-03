"Nuestra política tiene costumbres heredadas de los chimpancés"

¿Qué importancia tuvo en la evolución el cambiar de desplazarnos a cuatro patas a la postura erguida ?

Es uno de los aspectos que no se conoce bien todavía porque todas las hipótesis que se han propuesto en las últimas décadas se han ido viniendo abajo, pues se decía que nos pusimos de pie cuando salimos de la selva y resulta que en la selva ya estábamos de pie. Cuando aparecieron los Ardipithecus, que tienen casi 6 millones de años, ya estaban de pie igual que nosotros. Estuvimos desde hace, 6, 7 millones de años, por lo menos que sepamos, erguidos y, sin embargo, nuestro cerebro no empieza a crecer hasta hace unos 2 millones y medio, más o menos.

¿Por qué se produce ese desfase?

Hay un desfase de varios millones de años. El hecho de estar de pie, de caminar como caminamos en la actualidad, no significa necesariamente el incremento del tamaño cerebral. El tamaño del cerebro se ha incrementado por otras razones.

¿Cuáles?

Yo pienso que el hecho de que empezáramos a fabricar instrumentos de piedra y a cazar de manera social. Cuando estamos en la sabana tenemos que ser mucho más sociales para poder cazar en grupo, tal y como lo hacen, por ejemplo, los lobos . No es que comiéramos solo carne, por supuesto, pero el hecho de intentar conseguirla en un medio abierto, en el que las presas se mueven a mucha velocidad, hizo que,seguramente, tuviéramos que tener más capacidades cognitivas para asumir ese reto de conseguir la comida. También, por supuesto, la tecnología. Existe una relación muy estrecha entre el incremento de la complejidad de la tecnología y la complejidad del cerebro. No obstante, en Ciencia no hay hipótesis que sean verdaderas, es decir, no hay dogmas. El científico realizar una propuesta basada en datos y en argumentos razonables y pueden rebatirse.

Usted defiende que los chimpancés practican la política.

Es así. Los chimpancés practican una política. En el caso de Pan troglodytes, que es el chimpancé común, es una sociedad en la que los machos son los que predominan, no así en Pan paniscus, el otro chimpancé que son los bonobos, en los que son las hembras las que controlan la situación. En el caso del chimpancé común, el responsable del grupo lo es no por el hecho de ser el más fuerte, sino por el hecho de ser el más fuerte y el más hábil. El más hábil cortejando a otros machos y a las hembras y demás para hacerse con el control del grupo. Eso es política y también hacen una serie de cosas que nos recuerdan mucho a lo que hacemos nosotros. Nosotros hacemos una política y todo es muchísimo más complejo. Esa complejidad esconde estas costumbres que hemos heredado de nuestro ancestro común con los chimpancés

O sea que no hemos evolucionado tanto...

Hemos cambiado pero, todavía tenemos un 98,5% de los genes compartidos con los chimpancés, y estamos distanciados unos 14 millones de años. Tras 7 millones de años desde la divergencia, cada uno por su lado, seguimos compartiendo más del 98% de los genes operativos con el linaje de los chimpancés. Con eso te das cuenta que no hay tantos cambios. La evolución necesita miles, millones de años para ver un resultado importante.

Ahora estamos en un momento en el que las nuevas tecnologías, las redes... están haciendo que esa capacidad de pensar del hombre cada vez se utilice menos. ¿Estamos involucionando?

No. Involución es una palabra absolutamente prohibida en biología. Siempre vamos hacia adelante, siempre evolucionamos y estamos cambiando. Las tecnologías hacen que estemos un poco idiotizados. Estamos atontados mirando las pantallas continuamente y parece que el mundo son las pantallas, cuando el mundo es lo que nos rodea y es muy importante no dejarlo de lado. Esto no significa que la gente se esté atontando o estén perdiendo capacidades cognitivas, lo que ocurre es una moda y pasará. Nosotros hemos cambiado desde que salimos de la selva hace 4 ó 5 millones de años. Hemos cambiado relativamente poco, en el sentido de que, por ejemplo, seguimos practicando la política, además seguimos siendo territoriales, jerárquicos, etcétera.

¿Dónde se encuentra el origen de los Homo sapiens?

Nuestra especie, Homo sapiens, se diferencia en África, una hipótesis muy sólida. Lo que ocurre es que, si vamos hacia atrás y vemos el origen de la primera población que dio lugar a Homo sapiens, en mi opinión, es el sudeste asiático. Nosotros compartimos un ancestro común con los neandertales. Los neandertales son fundamentalmente europeos y también de Próximo Oriente. Y nosotros, en cambio, somos africanos. Si en África no hay neandertales y en Europa no hay Homo sapiens, está claro que tiene que haber un lugar intermedio, un lugar de unión entre África y el gran continente euroasiático. Ese lugar para mí es el Próximo Oriente, un lugar muy interesante desde el punto de vista climático porque nunca sufrió los rigores de las glaciaciones y es un punto rico en biodiversidad. En mi opinión, posiblemente el origen de ese ancestro común de neandertales y humanos modernos está en Asia. A partir de ahí, pues los neandertales se fueron a Europa y evolucionaron y ahí desaparecieron. Y nosotros, en cambio, pues nos marchamos a África y ahí hemos evolucionado desde hace 300.000 años y luego nos marchamos.

¿Convivieron sin problemas?

Parece ser que sí. Cuando los humanos modernos vuelven a salir de África y se encuentran con sus primos lejanos, los neandertales, durante muchísimos años están conviviendo. Y, de hecho, se encuentran en las cuevas, en los yacimientos donde estaban, pues se encuentran indistintamente las herramientas fabricadas por unos y por otros.

