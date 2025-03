La educación emocional se vuelve fundamental para preparar a las nuevas generaciones para la vida, según la psicóloga María Jesús Álava, quien regresó al Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA para presentar su último libro, titulado «Que nadie manipule tus emociones»

Su último libro se titula "Que nadie manipule tus emociones". ¿Es sencillo hacerlo?

Sencillo y dramático a la vez. Lo pueden hacer personas cercanas con rasgos de manipuladoras o del entorno. Los principios que en su momento se utilizaron para el mundo del marketing, ahora se usan para manipular las emociones, como si las grandes reglas de la psicología sirvieran para llegar a las emociones de las personas y poder manipularlas a su antojo.

¿Por qué ahora es más fácil?

Porque, desgraciadamente, tenemos muchos frentes abiertos. Los adolescentes y jóvenes están conectados a las redes y les llegan muchos inputs desde el exterior, sin filtro, con intenciones determinadas y, sin darse cuenta, caen en esas mentiras. Antes, nuestro mundo era más cerrado, circunscrito al medio ambiente cercano. Ahora estamos abiertos al exterior y es infinitamente sencillo para quienes, desde fuera, quieren manipular emociones ajenas.

¿Se puede ser más vulnerable en determinados momentos?

Cuando emocionalmente estamos débiles o acabamos de sufrir alguna situación difícil, estamos en medio de una enfermedad o cansancio extremo, por ejemplo. Pero lo que más me preocupa, y es lo que expongo en este libro, es lo fácilmente manipulables que son las buenas personas.

¿A qué se debe?

Porque a veces confunden la generosidad con la ingenuidad y alrededor tienen personas mucho más egoístas, que saben perfectamente identificar y seleccionar a sus víctimas. A las buenas personas les cuesta pensar que las van a engañar o a abusar de su sensibilidad. Además, para ellas es más sencillo perdonar a los demás que a sí mismas, por eso es un terreno abonado para la manipulación externa.

Cómo reconocerlos

¿Y se les puede dar unas pautas para reconocer a aquellos que quieran aprovecharse de ellas?

Lo primero que tienen que intentar es averiguar cuándo están siendo manipuladas. Vamos a distinguir a las personas que nos manipulan y que no merecen nuestro afecto por la inestabilidad que nos causan. De repente, con ellas, no nos sentimos bien, experimentamos una falta de control emocional ante su presencia. Es como que nuestras emociones no nos pertenecen, por el chantaje emocional al que nos someten constantemente.

¿Cómo es ese primer contacto?

Normalmente, al principio nos halagan y nos refuerzan en nuestra autoestima. Y cuando han conseguido esa confianza, bajamos las defensas y empiezan a buscar nuestros puntos débiles para extorsionarnos y manipularnos.

Club la opinión presentación libro / José Luis Fernández / LZA

¿Qué características tienen?

Algunas no tienen sensibilidad, todo en su vida es egoísmo y narcisismo. Solo buscan su satisfacción y son capaces de las mayores traiciones o mentiras para conseguir sus objetivos. Lo mismo pasa con los que se sienten superiores, sin intención de una relación de igual a igual. No escuchan, desprecian las opiniones ajenas, son incapaces de aprender de los demás o reconocer sus fallos. No hay que permitir que consuman nuestro tiempo ni abusen de nuestra buena educación. Están las que no tienen empatía ni reaccionan al dolor ajeno, con una actitud muy agresiva, engaños constantes y falta de humanidad. Son muy egoístas, poco colaborativas, tienden a mostrarse exigentes y autocomplacientes. Y el problema se agrava cuando esas personas están en una situación de poder.

Sobrevivir en la jungla

¿Nos enfrentamos cada día entonces a una auténtica jungla?

Es como una jungla en la que cuanto más sensible y más humana eres, más difícil lo tienes. Además, la mentira ha dejado de tener consecuencias, lo que es muy peligroso. En una sociedad en la que hay personas que nunca dicen la verdad, pero, sobre todo, que no se les pasa factura, se pierde la esperanza.

Club la opinión presentación libro / José Luis Fernández / LZA

¿Hay alguna preocupación que destacaría de la psicología actual?

La de que hemos fracasado en la educación de las nuevas generaciones, sin prepararles para la vida, la sobreprotección ha sustituido al esfuerzo y ante cualquier dificultad y problema, se hunden. En las consultas vienen cada vez más adolescentes y jóvenes con situaciones extremas, pensando que la vida no merece la pena. En lugar de prepararlos para la vida, les hemos debilitado hasta el extremo. Las generaciones anteriores han tenido una vida con mayores dificultades, pero con muchos más recursos.

Razones de la sobreprotección

¿A qué se debe esta sobreprotección?

Probablemente, por cierta culpabilidad, por pensar que les dedicamos poco tiempo. Tenemos pocos hijos, les privamos de hermanos e intentamos, de alguna forma, compensarlo. En los primeros años de vida de un niño es cuando tiene que estar más acompañado para enseñarle a pensar, reflexionar y ser crítico, pero suele coincidir con un mayor trabajo en los empleos de los padres. Los niños están pidiendo una referencia, pero no les damos pautas, normas ni reglas, así que es un auténtico caos y lo único que conseguimos es que sean cada vez más inseguros y vulnerables a la manipulación.

¿Estamos a tiempo de revertir la situación?

Tenemos la obligación de hacerlo, deberíamos empezar a trabajar en lo que sería la educación emocional de las nuevas generaciones, enseñarles a conocerse, a querer, a respetar y respetarse, a defenderse, a ser muchísimo más críticos, a identificar sus emociones y sacar lo mejor que llevan dentro. Desgraciadamente, en lugar de eso, estamos en una sociedad consumista, donde a veces les damos todo a cambio de nada, y empiezan por no valorar a las cosas y terminan por no dar valor a las personas.

