"El victimismo es para quienes no creen en esta tierra"

El presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez, aboga por una nueva mirada hacia la provincia para ensalzar sus valores y potencial. Estará presente en la segunda edición del evento "La Zamora que funciona", organizada por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, que se celebrará en el Teatro Elvira Fernández el próximo 25 de marzo.

¿Qué aportan estos foros que dan a conocer las posibilidades de futuro en Zamora a los jóvenes?

Desde el equipo de Gobierno que presido, mantenemos que Zamora es una provincia llena de oportunidades, frente a quienes erróneamente acuden al victimismo constante sin aportar ni soluciones ni ideas. Por eso, foros como este, que acertadamente organiza LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, deben servir para que todos los zamoranos, jóvenes y menos jóvenes, creamos en nosotros mismos y en las enormes posibilidades que tiene la provincia, tanto las que están ligados a los sectores productivos tradicionales como las posibilidades que ofrecen nuevos yacimientos de empleo. Nadie puede dudar de que Zamora tiene talento joven y que los zamoranos no somos menos que nadie. Tenemos potencial y debemos trabajar todos, administraciones públicas y agentes sociales y económicos, juntos y unidos para ofrecer posibilidades de futuro a todos esos jóvenes zamoranos que se gradúan en la Escuela Politécnica en sus distintas disciplinas, por poner solo un ejemplo. Ha pasado el tiempo de permanecer de brazos cruzados, observando cómo nuestros hijos e hijas se van a otras partes de España a desarrollar su proyecto laboral, en definitiva, su proyecto de vida.

Esta segunda edición está centrada en las industrias alimentarias, ¿es uno de los sectores fuertes de Zamora?

Sin duda alguna el sector agroalimentario ha sido y es tradicionalmente el más fuerte de la provincia, debido a que Zamora siempre ha sido una provincia eminentemente agrícola y ganadera. De hecho, uno de los principales activos de la provincia, que crea riqueza y progreso, y asienta población en el medio rural, son los excelentes productos agroalimentarios y las empresas zamoranas que apostado por su elaboración y comercialización.

Variedad de productos

En este campo, ¿de qué puede presumir la provincia?

Aunque la calidad de los productos zamoranos está plenamente contrastada, es evidente que los más conocidos y comercializados se agrupan en la marca Alimentos de Zamora, que lidera la Diputación de Zamora desde hace ya 21 años. Una marca dinámica que desde sus inicios en 2004 ha ido incorporando alimentos hasta la actualidad en la que engloba a cinco denominaciones de origen: los vinos de Toro, Arribes, Tierra del Vivo y de la D.O Protegida Valles de Benavente; seis indicaciones geográficas protegidas: Ternera de Aliste, Lechazo de Castilla y León, Garbanzo de Fuentesaúco, Pimiento de Fresno-Benavente, Lenteja de Tierra de Campos y Alubia de La Bañeza; y cinco marcas de garantía: Harina Tradicional Zamorana, Chorizo Zamorano, Setas de Castilla y León, Miel de Zamora y Ajo Zamorano. Una calidad que también se pone de manifiesto en los productos elaborados por los 32 pequeños productores agrupados en PINZA que componen la marca Exquisiteza, por la cual también apostamos de manera decidida desde la institución provincial. Pero todavía quedan algunos productos que, aunque sin estos marchamos de calidad, también despuntan en los más afamados restaurantes nacionales, como es el caso de los vinos de la Sierra de la Culebra, la carne de la raza bovina sayaguesa, los espárragos de Toro y La Guareña y la castaña del noroeste provincial, por poner algunos ejemplos. Tenemos la mejor materia prima, tenemos talento, tenemos tradición y solo tenemos que apostar más y mejor por lo nuestro, lo que nos hace indiferentes e inigualables.

¿Existen ayudas específicas de la Diputación a estas pequeñas empresas que llegan incluso a exportar sus productos, como es el caso de Embutidos Ballesteros y Lácteas Cobreros, presentes en el foro?

Desde hace unos años llevamos a cabo un Programa de Internacionalización de Empresas con la Cámara de Comercio e Industria de Zamora por la cual realizamos misiones comerciales inversas y participamos en ferias internacionales de primer nivel del sector agroalimentario con empresas de la provincia. Embutidos Ballesteros y Lácteas Cobreros son dos ejemplos muy válidos de empresas competitivas y de que merece la pena apostar por nuestros productos, por nuestra tierra. Por fortuna, hay muchas más empresas en Zamora con estas inquietudes por conquistar los mercados nacionales e internacionales. Desde las administraciones públicas debemos trabajar para que las condiciones en las que las empresas zamoranas desarrollen su labor sean las mejores.

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez Domínguez. / Jose Luis Fernández

¿También hay ayudas para aquellos que están empezando?

Recientemente, hemos aprobado la convocatoria de ayudas a microempresas de la provincia asentadas en municipios de menos de 20.000 habitantes, tanto las que están ya funcionando como las de nueva creación. El pasado año se concedieron 136 ayudas por un importe total de 530.000 euros. Pero desde la Diputación pudimos comprobar que debíamos hacer un esfuerzo mayor para ayudar a este tipo de empresas que cuentan con entre uno y diez trabajadores. Por eso, en el presupuesto de este año hemos aumentado esta partida de ayudas hasta los 750.000 euros con el objetivo de llegar a un mayor número de microempresas que generan numerosos puestos de trabajo y riqueza, y asientan población en el medio rural.

Empuje a emprendedores

¿Qué puede impulsar a un emprendedor a iniciar su negocio en Zamora?

Como he apuntado anteriormente, Zamora produce calidad, tenemos la materia prima, el talento, la mano de obra, la experiencia transmitida de generación en generación y la ilusión necesaria para que un emprendedor apueste por la provincia. Pero para ello, también necesitamos que el Gobierno de España, apueste de una vez por todas por aplicar una fiscalidad diferencia para todos los empresarios que se asienten en Zamora, con unos beneficios que ya tienen otras provincias como Soria o Teruel. También es necesario que el Gobierno central construya las infraestructuras que tanto las administraciones locales como los agentes económicos y sociales demandamos, como es el caso de la prolongación de la autovía de la A-11, o la N-122, desde Zamora capital hasta la frontera con Portugal. También se tiene que apostar decididamente por la conexión de Alta Velocidad de Oporto con Madrid, conectando el trazado portugués en la provincia. Solamente estas dos infraestructuras abrirían un enorme abanico de posibilidades de esperanza en el desarrollo y progreso para Zamora. Desde la Diputación y los ayuntamientos de la provincia vamos a continuar reivindicándolas, y no vamos a renunciar a ellas.

Con ejemplos de éxito en la provincia, ¿es hora de desterrar ese victimismo y apostar por una tierra que puede aportar mucho a la economía?

El victimismo es para quienes no creen en esta tierra. Los que sí creemos y apostamos por Zamora seguimos trabajando en la dirección contraria de quienes hacen política de tierra quemada con Zamora, sin aportar nada. Los que creemos en Zamora apostamos por poner suelo industrial a disposición de los empresarios, tanto con los polígonos comarcales de la Diputación como los que promueve la Junta de Castilla y León, como es el caso del Puerta del Noroeste en Benavente y el Parque Industrial de Monfarracinos, que pronto serán una realidad. No es tiempo de palabras y sí de hechos, y el camino se demuestra andando, como hacemos desde algunas administraciones públicas, aunque desde otras, como el Gobierno de España, nos hayan desterrado y condenado al olvido. Zamora será lo que los zamoranos queramos que sea, y en ello pondremos nuestro empeño. No podemos defraudar a los zamoranos que han depositado su confianza en nosotros.