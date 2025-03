Los usuarios del AVE creen que la propuesta de Vigo de quitar palabras a Zamora es "una cacicada"

Los usuarios del AVE hablan directamente de “cacicada” al calificar la propuesta del alcalde de Vigo, Abel Caballero, para que Renfe suprima paradas del tren en Zamora y el resto de estaciones de Castilla y León para que los gallegos lleguen cinco minutos antes a Madrid.

“Esto ya no es de paradas o de ahorro de tiempo. Esto es de política naftalina, de política de caciques. Una política que no se puede permitir en un estado democrático y mucho menos cuando somos vecinos históricos y creo que Galicia puede deber mucho a Castilla y León”, afirmó Carlos Perfecto, dirigente de la asociación de usuarios del AVE de la comunidad.

“Estas declaraciones recuerdan mucho a una política rancia, de caciques del pueblo donde gobernaban por encima del bien y del mal y donde ellos tenían pan a costa de que los vecinos no lo tuvieran”

Perfecto añade que “esta política es intolerable ahora mismo en una España democrática. Estas declaraciones son vergonzosas desde cualquier punto de vista, pero mucho más cuando las hace un político que se sobreentiende que tiene una grandísima experiencia”.

De hecho, Abel Caballero se correspondería con lo que se entiende como un “animal político” y que habla, además, “desde una posición política socialista. Independientemente del color político de la persona que lo diga es intolerable, inadmisible e inaceptable”.

Desde la sociedad, explica el portavoz de los usuarios del AVE, muy implicado también con el movimiento de Zamora, “no se pueden normalizar este tipo de declaraciones” que no hacen, sino incrementar “el desapego que tenemos la sociedad civil hacia la política”.

Tolerancia cero

Estas declaraciones son un claro ejemplo, gasolina para que prenda aún más ese sentimiento: “Es una pena, una vergüenza y espero y solicito que el Partido Socialista de Castilla y León y su secretario general recién elegido (Carlos Martínez) pida disculpas públicas de un político que es su compañero”.

Esto no se puede repetir, indica Perfecto, quien aboga porque “esto no se tolere y no volvamos a sentirnos como ciudadanos de segunda, de tercera o de sexta. Castilla y León es una gran comunidad que no tiene que deber nada a ninguna otra comunidad y tenemos el mismo derecho que cualquier otro ciudadano de cualquier otra autonomía”.

La solución a los problemas, indica el portavoz de los usuarios del AVE, deben ser alternativas, solidarias y transversales, “pero no pisando al vecino y a los miles de personas que dependen del tren para trabajar”.

“Espero que el señor Abel Caballero tenga la valentía, y no la cobardía, de pedir disculpas públicamente. Y que esto no se vuelva a repetir por parte de ningún político de cualquier autonomía”.

