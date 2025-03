"Creemos que somos capaces de reflotar la asistencia a los festejos en Zamora"

- ¿Por qué ha decidido apostar por la plaza de toros de Zamora?

-Recibimos una llamada de la propiedad en la que nos transmitieron la ilusión por que fuéramos la empresa, nos dijeron que habían terminado contrato con la anterior y que les habían dado muy buenas recomendaciones nuestras. Esa ilusión que les vimos por que desembarcáramos en Zamora fue lo que nos llevó a apostar por una plaza que sabemos que no es fácil y en la que, pese a que el anterior empresario ha hecho carteles de primerísimo nivel, la asistencia en los últimos años no ha sido la que se desearía.

Estamos ilusionados porque tenemos experiencia de haber cogido otras plazas que estaban en una situación similar y hemos sido capaces de dar con la tecla, y creemos que somos capaces de hacer una buena labor en Zamora y reflotarla, no en cuanto a calidad de los carteles, que ya la tenía, sino la asistencia a la plaza.

- Cuando dice que la plaza de Zamora no es fácil, ¿se refiere a esa baja afluencia de público en los últimos años?

-Sí, como profesional, estoy en la obligación de saber en qué situación están las plazas y sabemos que, no ya en la última etapa del anterior empresario, sino desde antes incluso, había habido una bajada de asistencia paulatina en los festejos taurinos. Pero consideramos que somos capaces de cambiar la tendencia y de hacer que haya más interés y la gente vaya. Lo vamos a intentar.

-En este sentido, ¿tienen ya líneas de actuación marcadas?

-En primer lugar, vamos a intentar, al menos, mantener la calidad de los carteles y vamos a intentar hacer una promoción muy fuerte de los festejos y una política de ofertas y precios muy agresiva para intentar que todo el mundo pueda permitirse ir a los festejos taurinos en Zamora.

-Una asignatura pendiente de esa asistencia es, quizás, la de la afición joven. ¿Tienen prevista alguna acción específica para atraer a este público?

-Una política que tenemos en todas nuestras plazas son precios muy especiales para jóvenes y superespeciales para niños. Es fundamental y una norma no escrita que tiene la empresa Tauroemoción y que también vamos a aplicar en Zamora. Una de las cosas que creemos que se puede mejorar es ofrecer mayores promociones para los diferentes colectivos, para intentar que el precio no sea una excusa para asistir a los toros; creemos que debemos dar todas las facilidades del mundo, sobre todo, al principio.

-También pretenden atraer gente de otras provincias. ¿Cómo?

-Llevamos la plaza de Valladolid, la de Burgos,... son localidades muy cercanas y vamos a intentar crear sinergias y no sólo ofrecer lo que es el producto taurino. Creemos que Zamora es una ciudad con una gastronomía estupenda y que tiene muchas cosas que aportar aparte del festejo taurino, y vamos a intentar provocar que la gente que venga tenga una experiencia no sólo de ver el festejo concreto, sino de conocer la capital, su gastronomía, de comer,... Creemos que podemos atraer a gente de León, Portugal, de Valladolid, de Salamanca,... obviamente, con eventos de primer nivel.

Alberto García y José Ignacio Cascón, empresario y gerente de la plaza de toros de Zamora, respectivamente. / Cedida.

-Acaban de hacer público que estará al frente de la plaza, como gerente, José Ignacio Cascón. ¿Por qué ha confiado en él y qué tarea le encomienda en Zamora?

-Lo que pretendemos en Zamora es tener una visibilidad y un contacto con la sociedad civil y con las instituciones durante todo el año. José Ignacio es un empresario joven, de un perfil similar al mío, es un empresario que ha demostrado hacer las cosas muy bien en las plazas que regenta, como Guijuelo o Béjar, y que, además, tiene vínculos familiares con Zamora y conoce mucho a la gente de aquí. Pienso que es la persona ideal para ayudarnos en este proyecto, a reflotar la asistencia de la plaza de toros y también a intentar darle vida durante todo el año, que es uno de nuestros objetivos. Creemos que vamos a hacer buen equipo y va a ser la cara visible de la empresa en la ciudad y la persona que va a estar en el día a día de los asuntos taurinos y no taurinos, porque nuestro objetivo es que la plaza de toros sea un referente cultural durante todo el año.

-¿Eso quiere decir que prevén sacar los toros de la plaza y organizar otros eventos, como hacen en otras ciudades cuyos cosos gestionan?

-Esa es una de nuestras intenciones. Creemos que la tauromaquia no sólo se debe dar durante los días previos y en la feria taurina, sino que se tiene que hablar durante todo el año y, para ello, vamos a trabajar con instituciones y con las asociaciones taurinas de la ciudad para darle vida. Una parte muy importante es que queremos darle vida a la plaza; en ella, se van a dar eventos de todo tipo y ya hemos empezado a preparar la toma de contacto con el Ayuntamiento para ver esa posibilidad porque se necesita su autorización, nos han respirado muy bien porque consideran que que haya eventos culturales durante el año en la plaza de toros es positivo para la ciudad, para la economía, para la cultura,... El objetivo que tenemos es organizar eventos de primer nivel y, para ello, tenemos que ir de la mano del Ayuntamiento.

-Precisamente, el Ayuntamiento es más bien reacio a los toros; en los últimos años, no han incluido la feria taurina dentro del programa de las fiestas. ¿Cómo ha sido esa reunión?

Ha habido representantes de los dos partidos que están en el Gobierno y las perspectivas que tenemos no son malas. Es importante que se recupere la publicación de los festejos taurinos en el programa de fiestas. Sabemos que, por programa electoral, no van a colaborar económicamente cuando consideramos que se debería colaborar con uno de los grandes eventos de las fiestas, pero creemos que la relación entre la plaza de toros y el Ayuntamiento se va a normalizar y creemos que la parte del Ayuntamiento que no está a favor, por lo menos, va a entender que hay una parte de la población para la que son fundamentales los toros dentro de sus fiestas y que es su pasión, y creo que vamos a ser capaces de que se le respete y una forma de hacerlo es no ocultándose dentro de la programación, sino dando normalidad y con total democracia para que quien quiera asistir asista y el que no quiera porque no le guste no acuda.

Creemos que se puede reconducir porque es lo más sensato y coherente para todos. Queremos hacer ver a la sociedad de Zamora que tener una feria taurina potente y que sea un reclamo social es bueno para la economía de la ciudad y para su Feria de San Pedro.

-También se han reunido con las peñas, ¿qué temas han abordado?

-La reunión fue muy positiva porque nos transmitieron la ilusión de volver a asistir como colectivo a la plaza de toros y participar, incluso, en la programación de la misma; de hecho, ya está pactado con ellas la celebración de un «Grand Prix» con participación de las peñas y estamos en conversaciones para hacerles unos precios muy económicos para que vuelvan a llenar los tendidos de sol, como hace ya varios años.

También vamos a trabajar mucho para que no sólo se hable de toros el día de los festejos o de ir a la feria, sino durante todo el año. Es una línea política que hemos llevado a cabo en otras plazas y que nos han dado resultados.

-¿Ya han definido la Feria de San Pedro? ¿Cuántos festejos habrá?

-Estamos en ello y no vamos a tardar mucho en definirlo. Las reuniones que hemos tenido nos han servido para ir calibrando el número de espectáculos que vamos a realizar, cuándo, los horarios y demás. En breve, sabremos el número exacto de festejos, aunque, más que la cantidad, debe primar la calidad y creo que, en diez o quince días, podríamos estar anunciando la programación.

-¿Vendrá alguno de sus poderdantes? ¿Emilio de Justo o Manuel Escribano, quizás?

-Yo separo muy bien las facetas de apoderado y de empresario. También apodero a Joselito Adame y a la joven promesa del rejoneo de Salamanca Sergio Pérez de Gregorio, es probable que alguno toree, pero no lo sé todavía; todos, seguro que no, pero alguno seguro que sí estará anunciado.

-¿Tendrá hueco en los carteles el único torero zamorano, Alberto Durán?

Todavía es pronto porque estamos empezando la elaboración. Obviamente, ya hemos tenido contacto y sabemos que hay un torero de la tierra. Normalmente, no realizamos las contrataciones en función de dónde es alguien, sino que intentamos hacerlas en función de los triunfos, del ambiente que se tiene en ese momento.

Consideramos que es positivo que haya un torero de Zamora, ojalá que, en los próximos años, pueda coger un sitio importante porque eso nos vendría muy bien. No sé si en la feria de este año estará o no porque todavía no hemos perfilado el número de festejos, pero sabemos perfectamente quién es y, si este año puede estar, perfecto y si no, ojalá pueda estar el siguiente porque eso será un síntoma de que ha toreado en más sitios, ha triunfado y ha tenido ambiente como para que pueda torear en la feria de la capital de provincia de Zamora.

-¿Presentarán la feria en una gala, como hacen con los carteles de otras plazas que gestionan?

Es una de las cosas que tenemos claras. Haremos una gala de presentación de carteles y será un evento social que dará el pistoletazo de salida a la feria taurina, y lo cuidaremos mucho porque Zamora es un proyecto muy ilusionante para nosotros. Venimos a invertir y venimos con todo para que no sea menos que ninguna otra plaza de las que gestionamos de capital de provincia.

-¿Y se plantea dar festejos en otras fechas, como septiembre?

-Sí llevamos intención de hacer otros festejos, no sé si serán corridas de toros o festejos populares. Nuestro debut será en la Feria de San Pedro y, una vez hayamos debutado, estamos barajando posibles fechas y no descartamos organizar no sé si festejos populares o de otra índole.

-La plaza necesita una mejora, ¿se encargarán de hacer alguna reforma?

-Acordamos con la propiedad darle un lavado de cara importante porque creemos que es positivo para la experiencia del cliente. La plaza, estructuralmente, está perfecta, de eso tenemos constancia, pero vamos a realizar labores de pintura y creemos que será bueno para que la gente note un cambio no sólo en la gestión taurina, sino también en su experiencia cuando acuda.

