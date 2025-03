Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA: María Jesús Álava ayuda a blindar las emociones

"Que nadie manipule tus emociones" es el título del último trabajo de la psicóloga María Jesús Álava Reyes, con el que regresa al Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA este jueves (20.00 horas). Estará acompañada por su colega María Benedicta Gayoso Lavandeira en la mesa, en un acto presentado por Carmen Ferreras.

"La vida es amor, desamor, humor, alegría, tristeza, bienestar, sufrimiento...y enseñanzas. Este libro trata de esas enseñanzas", apunta María Jesús Álava Reyes, referencia ineludible de la psicología en España. En este libro ha reunido toda su experiencia a lo largo de toda su trayectoria profesional y personal, con el que espera cosechar éxitos similares a los conseguidos con obras anteriores, como "La inutilidad del sufrimiento", de la que vendió 500.000 ejemplares.

En este libro reflexiona sobre lo fácil que resulta manipular las emociones de la gente. "Hoy la mentira ya no tiene consecuencias negativas", lamenta, insistiendo en que no hay que actuar con ingenuidad, "porque hay personas que no tienen ni sensibilidad ni empatía, y debemos protegernos de ellas", advierte.

María Jesús Álava vuelve por fin al foro del periódico que no visitaba desde junio de 2007, cuando vino a presentar al foro del periódico su libro titulado "La psicología que nos ayuda a vivir", otro éxito de ventas.

Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, es experta en Psicoterapia por la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos, Máster en Dirección de Recursos Humanos, especialista en Coaching Ejecutivo, Máster en Psicología Pedagógica y especialista en Psicodiagnóstico.

Amplio currículo

Profesora colaboradora de la Universidad Alfonso X El Sabio, de la Universidad Complutense de Madrid, de la Escuela de Organización Industrial y Socia de Honor de la Sociedad Castellana de Medicina y Seguridad en el Trabajo, pertenece a diversas asociaciones y sociedades profesionales y es miembro del consejo asesor de la Fundación Española para la Promoción y el Desarrollo Científico y Profesional de la Psicología y del Consejo Asesor de la Fundación Personas y Empresas.

"De ti depende que desarrolles buenos hábitos que ayuden a tu salud física y mental", aconseja esta profesional, a la que se podrá escuchar en el salón de actos del Seminario de San Atilano, con entrada libre.