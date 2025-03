Zamora ha vivido el invierno más lluvioso de todo Castilla y León

Zamora ha vivido un invierno mucho más húmedo de lo normal, pero también más cálido, según el balance realizado por el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, Manuel Mora, que compareció ante los periodistas en Valladolid, acompañado por el subdelegado del Gobierno en esa provincia, Jacinto Canales.

Zamora destaca como la provincia donde más se han incrementado en este invierno las precipitaciones, ya que han caído 133 litros de lluvia en el Observatorio de la capital, frente a los 105 de media de las tres últimas décadas, lo que supone un superávit de 28 litros, es decir, un 27% más.

Precipitación del invierno en los principales observatorios de Castilla y León / Aemet

Donde más ha llovido 141 litros, ha sido en Burgos, si bien en esa capital es lo que suele caer en un invierno normal, mientras que en Zamora, la segunda provincia con más precipitaciones tal cantidad de litros no es nada habitual.

No obstante, en el conjunto de la comunidad no solo no ha llovido más de lo habitual, sino que a pesar de las abundantes jornadas de precipitación, se han quedado un poco por debajo de lo normal.

Así, para Castilla y León Mora destacó una precipitación media de 155 milímetros, con una anomalía de -14 % respecto al valor de referencia del periodo 1991-2020, con un diciembre muy seco, un enero muy húmedo y un febrero normal. Los días de niebla, 18, han superado a los 12 habituales.

Altas temperaturas

Otro fenómeno en el que destaca Zamora ha sido el de las elevadas temperaturas de este pasado invierno. La temperatura media ha sido de 6,8 grados, la más alta de los observatorios de capital de provincia y que se sitúa 1,2 grados por encima de la media de los últimos 35 años que es de 5,6 grados.

Temperaturas del invierno en los principales observatorios de Castilla y León / Aemet

Esto no quiere decir que no haya hecho frío, pero sí que las temperaturas no han sido, ni mucho menos, las correspondientes a un crudo inverno.

Mora destacó precisamente el carácter muy cálido del invierno en la meseta norte, con una temperatura media de 5,3 grados y una anomalía de 1,1 grados respecto al valor medio del periodo 1991-2020.

Es el octavo invierno más cálido desde 1961 (igualado con el de la temporada 1994-1995). Los últimos siete inviernos han sido cálidos, muy cálidos o extremadamente cálidos en Castilla y León.

Sin predicción para Semana Santa

Por meses, las temperaturas de diciembre fueron las normales para la época, pero enero fue muy cálido y febrero cálido. Ha habido muy pocos días con heladas, un total de 41 frente a los 51 que suele sé lo habitual y solo siete días han bajado de cinco bajo cero (lo normal es que lleguen a 13).

Este pronóstico fue avanzado hoy el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Castilla y León, Manuel Mora, que, aunque no quiso adelantar una previsión de cara a la Semana Santa, si avanzó que a partir de esta tarde, con la llegada de la borrasca "Martinho", la cuarta que llega a la Península en los últimos 12 días, se registran fuertes rachas de viento, especialmente en zonas de montaña, que mañana darán paso a precipitaciones generalizadas en toda la comunidad y que podrán ser intensas en Sanabria y en zonas del Sistema Central de Salamanca y Ávila, donde también se han activado los avisos amarillos por deshielo, dado que esta borrasca también provocará un aumento de las temperaturas máximas.

Suscríbete para seguir leyendo