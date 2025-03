Zamora lamenta el cierre de un creativo comercio: "¡Qué pena!"

La vida comercial de Zamora sigue sumando penas y alegrías de todo tipo, ya sean cierres o aperturas de franquicias nacionales o emprendedores locales.

A mediados de febrero, Zamora lamentaba el cierre de tres tiendas de ropa en el entorno de La Marina y Santa Clara. Durante estos días, la capital celebra ahora la apertura de cuatro establecimientos hosteleros, tres de ellos en la Plaza Mayor.

Y hoy, la ciudad lamenta el cierre de un creativo comercio en la zona de las Tres Cruces, en concreto en la avenida Cardenal Mella, 3. "Mucho que decir, pocas palabras. Son muchos sentimientos encontrados. La decisión viene después de meses de reflexión, de barajar pros y contra... Al final ganan las necesitad de tiempo de calidad, para mí, para mi niña, para mi familia. Cierre un capítulo y abre otro", ha explicado.

La tienda Recreart, el proyecto de una creativa emprendedora "adicta al ganchillo", baja la trapa por motivos personales. En esta mercería, con tienda física y web, se podían adquirir todo tipo de accesorios para tejer, hilos, lanas y telas, además de abalorios de silicona, cuentas y cordones para realizar chupeteros y mordedores y todo tipo de manualidades en torno al DIY "Do It Yourself".

Ahora, con motivo de su cierre, Recreart anuncia la liquidación de todo el stock. "Se irán publicando ofertas producto a producto, aunque no creo que me dé tiempo subir todo por aquí. Pásate o pregunta por privado", ha explicado en sus redes sociales.

Reacciones tras el nuevo cierre en Zamora