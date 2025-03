"La Ingeniería de Materiales es clave para el desarrollo de la tecnología"

Ha dedicado toda su vida profesional a la Ingeniería de Materiales, ¿qué le empujó a decantarse por este campo?

Realmente, yo me enganché a la Ingeniería Metalúrgica y me he dedicado a la tecnología de pulvimetalurgia, llevando mi carrera profesional por ese camino. Y creo que ha sido una decisión acertada, porque me ha permitido crecer en un ámbito muy interesante desde el punto de vista del desarrollo tecnológico de la sociedad, ya que se trata de una tecnología que permite desarrollar materiales con propiedades que permiten saltos tecnológicos importantes.

¿En qué consiste la pulvimetalurgia?

Es una tecnología que se fundamenta en el desarrollo de materiales a partir de partículas, de polvos. Hoy en día tiene mucha relevancia, porque en todas las nuevas técnicas, como fabricación aditiva o impresión 3D de metales, sus materiales se consiguen a partir de partículas.

En el día a día, ¿cómo destacaría la importancia de la ingeniería de materiales?

Prácticamente, en todas las tecnologías la limitación que existe para poder avanzar suelen ser los materiales. Por ejemplo, ahora mismo, en el mundo del automóvil, queremos baterías con mayor capacidad de almacenamiento y más rápido, para que la autonomía pueda llegar a los mil kilómetros. Pues todo eso será posible en algún momento gracias a los materiales, que son los que habilitan que las tecnologías puedan dar esos saltos. En nuestro instituto, estamos desarrollando ánodos para baterías de ion de litio, que son las que se suelen utilizar en los vehículos, los móviles o los relojes inteligentes. Hasta la fecha, esos ánodos son de grafito y estamos desarrollando unos de silicio, que van a permitir, cuando estén desarrolladas a nivel industrial, baterías que carguen más rápidamente y que duren más tiempo.

JOSE MANUEL TORRALBA / Cedida

Mirada al medio ambiente

¿Esta ingeniería está preocupada actualmente por la sostenibilidad?

Se ve claramente con el ejemplo de las tierras raras, tan de actualidad. Allí están unos metales que se necesitan para la mayoría de aplicaciones de tipo electrónico. El gran problema es que no se encuentran en Europa fácilmente, ya que la mayoría están en China y Rusia, así que la ciencia y la ingeniería aquí son fundamentales para intentar, primero, optimizar el consumo y uso de todos los metales y, segundo, para la búsqueda de alternativas, además de poder exprimir al máximo todo lo que tiene que ver con el reciclado y aprovechamiento integral de metales en cualquier tipo de residuo. Y todo ello requiere tener ingenieros metalúrgicos bien formados para poder abordar estos problemas. Hoy en día, en metalurgia no se plantea nada que no venga con el apellido "sostenible".

¿En qué otros sectores es importante la ingeniería de materiales?

El mundo de los biomateriales hoy en día es esencial en los materiales para la salud, con el desarrollo de prótesis de última generación e impresión 3D para personalizarlas. Pero también es importante, por ejemplo, en el mundo de la aeronáutica, buscando nuevos materiales resistentes a condiciones extremas o que sean más ligeros.

Jornadas en Zamora

¿Qué va a aportar con su conferencia en estas jornadas en Zamora?

Voy a intentar dar una visión general de cómo los materiales, a lo largo de la historia, han supuesto siempre un apoyo para los hitos importantes en el desarrollo de la humanidad y cómo en el momento actual son fundamentales para el desarrollo de industrias como la energética, automovilística, aeroespacial o electrónica. Todas ellas tienen limitaciones actualmente y para dar saltos importantes se tienen que desarrollar materiales.

¿Qué consejo le daría a aquellos estudiantes de Bachillerato que estén pensando estudiar el grado de Ingeniería de Materiales en Zamora?

Hoy en día es una disciplina muy transversal, tanto que en la actualidad muchas empresas están contratando ingenieros de materiales. Pero, si la vocación por los materiales no está clara, pueden estudiar el grado de ingeniería aeroespacial o de ingeniería biomédica y, posteriormente, hacer el máster en Materiales. Todas las disciplinas tecnológicas que tienen limitación son para poder dar grandes saltos hacia delante, se complementan perfectamente con esta ingeniería.

¿Qué opina de este tipo de jornadas para dar a conocer esta especialidad?

Fundamental, porque esta disciplina, que comenzó en Estados Unidos hace ya ochenta años, es muy moderna y poco conocida por la sociedad, aunque muy importante. Es clave para el desarrollo de la tecnología, así que cualquier tipo de divulgación en este ámbito es importante para que aquellos que tengan que elegir una carrera conozcan esta posibilidad que les abre un mundo enorme, puesto que les habilita para trabajar en diferentes industrias.

Suscríbete para seguir leyendo