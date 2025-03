"La inclusión significa respetar las diferencias de todos"

Firme defensor de la inclusión en el aula, Carlos García Junco participó en las II Jornadas de Atención a la Diversidad en Zamora con una ponencia en la que compartió con los profesores su proyecto Superhéroes en EducAcción y su labor como entrenador del equipo de fútbol Real Oviedo Genuine.

¿En qué consiste su proyecto Superhéroes en EducAcción?

Yo me considero maestro de vocación y cuando me piden formaciones a nivel de inclusión educativa, parto de que tenemos que empezar con un cambio de mirada, un cambio de querer hacer algo más que inventar proyectos, situaciones o metodologías. Y de eso trata Superhéroes en EducAcción, del cambio de perspectiva que se debe hacer a nivel social, sobre todo con las personas que tienen algún tipo de dificultad. Como me gusta decir a mí, hay que mirar más la discapacidad, que la discapacidad de las personas, subrayando que todos tenemos capacidades diversas.

¿Qué es lo que se ha conseguido con este proyecto, desde su puesta en marcha en 2018?

Sobre todo, sensibilización hacia el colectivo de personas con capacidades diferentes, a lo que ayudan también otras iniciativas que vemos que están teniendo una repercusión de inclusión, no solo a nivel educativo, sino también social, con cualquier tipo de personas.

De la ley al aula

La inclusión educativa está reflejada en la ley, pero ¿se llega a cumplir realmente?

Es cierto que la ley ahora mismo ampara a todo tipo de personas, sin tener en cuenta su condición, sexo, género o raza. Pero la realidad es después totalmente diferente en las aulas. Sigue habiendo unas metodologías enfocadas a un único camino, más bien homogéneo, con un currículo muy rígido, donde los más débiles, en este caso personas con alguna dificultad en el área académica o social, se sienten excluidos.

Por su experiencia, ¿cuáles son las principales trabas que se encuentran los profesores en el aula a la hora de llevar a cabo una educación inclusiva?

Yo creo que la principal barrera radica en cómo se invierte económicamente en el ámbito educativo. Por ejemplo, lo primero que se tendría que conseguir es una reducción de las ratios en el aula para acortar el número de alumnos. También se necesitaría dotar de mayores recursos, con especialistas en audición y lenguaje o pedagogía terapéutica, además de flexibilizar los currículos. Son peticiones a nivel político y administrativo, pero no podemos quedarnos solo en la protesta, sino aportar lo que esté en nuestra mano, sumar nuestro granito de arena.

Beneficios para todos

¿Qué beneficios están comprobados con la educación inclusiva?

Yo soy entrenador del Real Oviedo Genuine, un equipo formado íntegramente por personas con más de un 33% de discapacidad intelectual y la gran mayoría fueron alumnos de centros de educación especial. En algún momento, les dijeron que no serían capaces y ahí están practicando un deporte y logrando una inserción laboral en algún caso. Yo creo que todo el mundo puede, pero adaptando los contextos a sus realidades y características. Y eso, llevado a las aulas, beneficia a todos.

¿En qué sentido?

Tendemos a pensar que la inclusión solo beneficia a los más desfavorecidos, pero realmente significa respetar las diferencias de todos nosotros. La inclusión tiene que partir de un cambio de mirada, para no intentar cambiar a la persona que tengo en frente, sino respetar sus diferencias, igual que el otro respeta las mías. A partir de ahí, se trata de potenciar las capacidades que todos tenemos, cada uno las suyas.

¿Es un objetivo complicado?

El sistema educativo está encauzado para que los niños salgan preparados en el mismo nivel y por el mismo camino. Y creo que eso dificulta que algunos alcancen los objetivos en el ámbito curricular.

Llegar a todos

¿Cuáles son las principales preocupaciones de los profesores para poner esto en marcha?

Su mayor preocupación es saber cómo llegar a todos para lograr que avancen. Mi consejo es que se paren a conocerlos. Pasamos con ellos cinco o seis horas al día, así que debemos saber qué les gusta, cuáles son sus ambiciones y sus preferencias. Y, a partir de ahí, adaptar las metodologías al contexto e involucrar dinámicas más activas. Se trata de que el docente cambie la mirada.

¿Las nuevas tecnologías serían una buena herramienta para ello?

Las tecnologías son un gran aliado, siempre y cuando haya un aprendizaje teórico y práctico. Es decir, se necesita una instrucción por parte de un adulto o de un especialista, porque si se las ofrecemos simplemente como una herramienta de investigación individual, puede volverse en contra del objetivo que pretendíamos.

Jornadas necesarias

Ha participado en las II Jornadas de Atención a la Diversidad en Zamora. ¿Qué opina de este tipo de iniciativas?

Son un gran beneficio, y no solo para el colectivo de docentes, sino para toda la población. Generar este tipo de jornadas ayuda a sensibilizar y cambiar la mirada. Con estas iniciativas se siembran pequeñas semillas, tanto en las escuelas como entre los docentes y la propia ciudadanía, que ayudan a enriquecer la sociedad, haciendo que se sensibilicen y vayamos sumando pequeños pasos para estar más cerca de la inclusión.

