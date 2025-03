Zamora, en pie de guerra contra las palomas

Es uno de los principales problemas a los que se enfrentan casi todas las ciudades de España. También Zamora. La cantidad ingente de palomas, con los consiguientes problemas de salubridad que generan, es una de las quejas más recurrentes entre los zamoranos.

Palomas en la orilla del río Duero. / Jose Luis Fernández

Así lo corroboran los vecinos del caso antiguo, una de las zonas donde mayor número de solares y casas abandonadas se concentran, lo que ayuda a que muchas de estas aves aniden casi sin control. La mayoría se muestra indignada, sobre todo, por la suciedad que generan. Así lo cuenta un vecino de la zona que reclama al Ayuntamiento "que actúe con urgencia porque la sobrepoblación de estas aves provoca que las zonas comunes de la comunidad están siempre sucias". Este hombre, que además tiene patio en su casa, se queja de que cada vez que llueve, todas las heces de las palomas que están depositadas en los tejados caen en su casa. "Es algo insalubre, además del mal olor que provoca". "Cada noche", cuenta, "tengo que salir al patio para ahuyentar a las palomas que duermen en la parte alta del edificio".

De lo mismo se lamenta otro vecino del mismo área, que pide al Consistorio que tome cartas en el asunto cuanto antes. "El Ayuntamiento debería obligar a los propietarios de solares y casas abandonadas a instalar cierres o alambres para evitar que las palomas aniden allí". De hecho, se muestra escéptico con las medidas municipales puestas en marcha, como la colocación de jaulas-trampa, que no parecen, asegura, estar dando los resultados adecuados. "Está claro que no está funcionando porque cada día se ven cientos de palomas por la ciudad, con el problema que esto genera, no solo sanitario, sino también en el patrimonio. Son muy invasivas".

Excrementos de palomas. / Alba Prieto

Harta de ellas está también otra vecina que vive en la zona de La Vaguada, que asegura que todos los años recibe a estas aves en su balcón, donde anidan. Lo ha intentado con todo, desde pinchos para que no se puedan posar, hasta retirar las primeras ramas con las que hacen sus nidos. Su solución provisional, cuenta, dejar una radio encendida con música estridente todo el día para ahuyentarlas. Por ahora parece que le ha funcionado.

Respuesta institucional

El Ayuntamiento de Zamora, según sus responsables, lleva años luchando contra este problema. Así lo aseguran fuentes del Consistorio, que afirman que el número de palomas capturas en los últimos ha ido aumentando. Así, si en el 2023 se cazaron 3.794 aves, el año pasado su número subió hasta las 4.825.

Palomas. / Alba Prieto

Pero, ¿cómo se capturan? La principal medida puesta en marcha desde el Ayuntamiento es la instalación de jaulas-trampa. Actualmente, existen entre 18 y 22 puntos de control repartidos en distintos puntos de la ciudad, con 13 jaulas operativas tras la retirada de algunas ya instaladas con las que no se estaban obteniendo los resultados esperados. Fuentes municipales aseguran que se estudia además colocar otras tres jaulas en otros tantos puntos de control.

En el mes de abril del año pasado se lograron cazar 763 especímenes

En cuanto a las capturas, fuentes municipales señalan que el mayor número se produjo en el mes de abril del año pasado, cuando se lograron cazar 763 especímenes. El mes de febrero de 2024 fue, sin embargo, el menos productivo, ya que tan solo lograron capturar 165.

El problema de las palomas no se produce tan solo en el casco antiguo, sino que se extiende por toda la ciudad. Sin embargo, hay una zona donde su concentración es aún mayor. Se trata de las cercanías de la Plaza Mayor, en la calle Mariano Benlliure, punto, de hecho, donde se capturan más aves al mes: un total de 190.

Otra de las áreas de la ciudad con mayor presencia de estas aves es la avenida Candelaria Ruiz del Árbol con la calle Obispo Acuña. Tampoco las zonas más nuevas de Zamora se libran de esta plaga, como es el caso de la calle Palencia y la calle Burgos, en Vistalegre. Y eso que la capital, a pesar de lo que pueda parecer, no es una de las ciudades que más padece este problema, ya que hay otras, señalan desde el Ayuntamiento, como Valladolid y Salamanca, donde el problema es aún mayor.

Dos palomas en un tejado de un inmueble. / Foto E. P.

Métodos de captura

El método de captura más habitual usado por el Consistorio es el de las jaulas. Fuentes municipales aseguran que se ubican habitualmente en los lugares donde ha habido quejas de los ciudadanos. Así, tras comprobar si es un espacio público o privado, en cuyo caso es necesario ponerse en contacto con el dueño para obtener autorización, se instala este sistema, que es visitado por los técnicos tres veces por semana para su seguimiento. Estas trampas se suelen dejar durante cuatro o cinco meses, tiempo suficiente para comprobar si están siendo operativas o no. De no serlo, se procede a su retirada para ubicarlas en otro punto de la ciudad.

Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la ciudad para poder poner fin a esta plaga, señalan desde el Consistorio, es la llegada de otro tipo de palomas, procedentes de las zonas rurales, que anidan en los árboles y con las que no funcionan los métodos de caza habituales. La solución, reconocen, no es sencilla, ya que son un tipo de aves que "crían continuamente, que no tienen depredadores y a las que mucha gente alimenta", lo que hace que su número no pare de crecer exponencialmente.

Palomas. / Alba Prieto

Ecologistas en Acción

Ante este problema, desde Ecologistas en Acción de Zamora proponen, además de las trampas que ya se utilizan, otra serie de medidas para frenar su expansión. Existen otros métodos "éticos", afirman, como los palomares ecológicos "en los que se retiran la mayor parte los huevos para controlar su población", una solución que ya ha sido probado con éxito en Vitoria.

La limitación de alimento –cerrando vertederos o silos de cereal, por ejemplo–, y de los lugares de nidificación, asegurando que estas medidas no afectan a otras especies, unida a la sensibilización ciudadana (evitando que se les suministre alimento) son otras de las propuestas de Ecologistas en Acción.

Desde la agrupación rechazan, sin embargo, poner en marcha medidas más drásticas como las que se han llevado a cabo en otras localidades, como es el uso de piensos esterilizantes " por el posible efecto que pueden tener en otras especies de aves urbanas cada vez más escasas como los gorriones". Apuestan, por tanto, por un modelo "más natural", como son los depredadores naturales. "Es uno de los sistemas más eficaces para reducir la población de palomas a medio y largo plazo (...), en especial en el caso de ciertas especies de aves rapaces que tienen a las palomas como parte principal o importante de su dieta".

Al igual que el Ayuntamiento, en la asociación también se muestran preocupados por la migración de llas palomasrurales a la ciudad, ya que, este tipo de aves no entran en la jaulas-trampa por lo que este método de captura pierde su eficacia.

"En el caso de las palomas bravías o cimarronas, el abandono de los palomares tradicionales en las áreas rurales, la presencia de muchos edificios abandonados, especialmente en los cascos antiguos, ayudan a su proliferación", dicen desde Ecologistas. En el caso de las palomas torcaces, su presencia como aves urbanas es relativamente reciente (finales del siglo XX) y se ha visto favorecida, explican, por la mayor disponibilidad de arbolado en el interior de las ciudades con respecto a épocas pretéritas, así como la menor presencia de depredadores.

Un nuevo reto para la administración municipal al que tendrá que enfrentarse para poner coto la expansión de estas aves. Difícil solución para un problema que parece no tener fin.

Transmisoras de enfermedades

Las palomas son transmisoras de varias enfermedades. Entre ellas, la criptococosis, un hongo que se localiza en los excrementos y que se transmite por inhalación. En los casos más graves, puede generar infecciones severas en el sistema inmune. Pero hay más. También pueden contagiar la salmonelosis a través de sus heces cuando estas entran en contacto directo con alimentos. Aunque es menos habitual, dicen los expertos, también se puede contraer cuando las heces que se depositan en la ropa tendida llegan hasta el ser humano. Estas aves pueden también provocar enfermedades en el ganado, como la Fiebra Q, que puede asociarse a la neumonitis y a la hepatitis. También la hispotplalsmosi, una enfermedad respiratoria, o el E-Coli, que puede provocar diarreas hemorrágicas y, ocasionalmente, daños renales.