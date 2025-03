"El comercio ayuda a mantener vivas nuestras calles"

El concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora, David Gago, analiza la situación del sector ante la celebración el próximo 19 de marzo del I Foro del Comercio Local de Zamora.

¿Cómo surge la iniciativa de este foro con los comerciantes de Zamora?

Después de constituir el Consejo Sectorial del Comercio, nos dimos cuenta de que cada vez es más necesaria una participación más directa y fluida. Es algo que comenta la gente que trabaja en el comercio y tiene iniciativa. Hay que estudiar de qué manera pueden expresarse de una forma mucho más directa y trasladar las ideas que van surgiendo. De ahí que se pensara en este foro abierto, en lugar de utilizar solo el propio consejo, para que haya un canal mucho más directo de comunicación.

¿Quién está invitado a participar en este foro?

La idea es que participen todos los comerciantes de Zamora que así lo deseen y también los vecinos que estén interesados en el futuro del comercio. La finalidad es trasladar propuestas para establecer, entre todos, puentes e ideas novedosas que nos sirvan para combatir un problema que afecta a todo el país y que en Zamora le estamos dando la importancia que se merece.

Radiografía del comercio en Zamora

¿Qué radiografía se podría realizar del comercio zamorano actual?

Justamente nos acaban de entregar el Plan del Comercio de Zamora, con la situación actual y con las medidas a tomar. Podemos decir que el comercio, si bien es cierto que se ha visto debilitado en los últimos tiempos por la aparición de otras nuevas maneras de hacer compra, sigue todavía gozando de una salud bastante aceptable, aunque va por sectores. Por ejemplo, el de proximidad, con productos frescos, tiene una salud estupenda, porque ha ido creciendo, al contrario de otros, debido a cambios de tendencias y modas. Ahí es donde tenemos que hacer fuerza porque, al final, el comercio ayuda a mantener vivas las calles y nuestros centros urbanos con actividad, permitiendo un modo de vida que se ha dado prácticamente desde la Edad Media. Las ciudades se nutren de comerciantes que venden sus productos y hace que la gente se junte a su alrededor. Nuestras fiestas siempre han estado vinculadas a las ferias.

¿El COVID fue un punto de inflexión para el comercio local?

Sí que provocó unos cambios que, con el paso del tiempo, no se han asentado como deberían. Enseñó a muchas personas a comprar en tiendas de barrio, cerca de casa, lo que hizo crecer esos negocios. Pero también favoreció la compra vía Internet. Se pusieron en funcionamiento muchas plataformas que, con el paso del tiempo, han decaído y se ha visto que no ha sido una inversión favorable ni rentable para los ayuntamientos. Esto es otra de las cuestiones que nos parece importante. Lo que hace tres años se consideraba clave, que eran los marketplaces, las plataformas de mercado, ya no hay experto que las defienda con la suficiente fuerza. Porque competir con una plataforma local contra un gran centro logístico de venta, como es cualquiera de los que nos podemos imaginar, es una lucha de David contra Goliat. Y en este caso sí que no se prevé como ganador el pequeño.

Puntos más preocupantes

En este tiempo al frente de la concejalía, ¿cuáles son las principales preocupaciones que le han trasladado los comerciantes?

Siempre van en la misma línea: cómo mantener la calle activa, viva y que se esté moviendo el comercio y la actividad comercial. Por otra parte, solucionar los problemas que fundamentalmente derivan de la propia actividad en la calle. Si no hay gente, no se vende, y eso lo hemos visto siempre. Otro problema es el de los aparcamientos, no solo de la falta, sino de la rotación de vehículos en las zonas ORA.

Desde el Ayuntamiento, ¿qué políticas se quieren implementar para favorecer este sector económico de la ciudad?

Hemos trabajado bastante en el favorecimiento de actividades en la calle en el último año y medio, con eventos y espectáculos que antes se hacían en lugares cerrados o más alejados, pero que han vuelto al centro de la ciudad, al centro comercial. Por otro lado, los bonos al comercio solidario son una de las grandes apuestas de muchos ayuntamientos de la que Zamora fue pionera. Y se ha puesto una oficina de traspaso de negocios, de relevo generacional, que está empezando a funcionar y que esperemos que sea una de las puntas de lanza clave para evitar el cierre de estos comercios cuando la persona que lo ha regentado durante años se jubile. Además, estamos a punto de comenzar las obras del coworking del parque de San Martín, donde diez autónomos van a poder trabajar a un precio prácticamente simbólico. De esa manera, se protege también al autónomo, que en muchas ocasiones lo primero que hace es buscar ese espacio de trabajo

Aprecio por lo local

¿Considera que los zamoranos aprecian el comercio local?

Creo que lo aprecian y valoran bastante. Se está viendo cómo no nos gustaría vivir en una ciudad sin comercio de proximidad y sin comercio local. Por ejemplo, en estos últimos carnavales, varias murgas, que muchas veces son la voz del pueblo, han realizado parodias humorísticas y de defensa de este comercio. Es algo que está en boca de todos y que tenemos que fomentar y proteger. Y aquí creo que el trabajo que se viene haciendo desde Azeco, fundamentalmente, junto con la propia Concejalía de Promoción Económica, sí que está calando en las personas. Estamos intentando que no se pierdan las asociaciones de comerciantes de barrio, que hace unos años estaban activas, e intentando que esta ciudad sea atractiva para el comercio, para poder hacer las compras tranquilos y vivir en una ciudad calmada y moderna. La gente tiene que saber que el comercio ha cambiado mucho y que la principal diferencia con las grandes plataformas es que tienes a una persona que te va a atender, con productos que se pueden ver y tocar. El comerciante es vecino y parte esencial de la comunidad en la que vivimos.

