Un zamorano en la guerra de Ucrania

Paco González es un mago con una amplia trayectoria que ha desarrollado una concepción filosófica de la magia que le ha llevado por medio mundo, pero tiene una vertiente solidaria que le ha llevado a emprender muchos viajes.

Este hombre, sencillo, gran conversador y que cultiva muchas inquietudes, ha conocido la primera linea de combate de la guerra de Ucrania, una experiencia que califica de "las vivencias más radicales, pero también de mayor aprendizaje" que ha llevado a cabo en su vida.

El ilusionista ha viajado como voluntario de la Fundación Santa Clara, que dirige Sor Lucía Caram, una ong que desde que empezó la guerra respalda al pueblo ucraniano.

La misión del equipo consistía en llevar material quirúrgico y sanitario así como tres vehículos, dos pick-up, vehículos de apoyo para sacar a los heridos del frente, y una ambulancia, para trasladar a los lesionados a zonas donde puedan darles una atención hospitalaria. También la religiosa "efectúa como un reconocimiento sobre el terreno de las necesidades del país en muchos ámbitos para a través de la fundación darles respuesta" explica este profesional que pretendía romper con la dinámiza de tristeza del día a día de la población.

El zamorano Paco González interactúa con su magia con los soldados.

El viaje en carretera contó con mil y un imprevisto, pero los días de estancia en Ucrania "nos ha puesto en contacto con la realidad de la guerra a todos los niveles". La expedición estuvo en primera línea, en la zona de Chernígov, "muy atacada por el ejército ruso". Por seguridad no puede decir los puntos exactos que visitaron, pero "estuvimos con los soldados, en los búnkeres viendo cómo trabajan en una realidad durísima del día a día con temperaturas bajísimas, de hasta 15 grados bajo cero" describe.

El ilusionista, una persona pacifista, confiesa que ver los morteros, los tanques o los vehículos de apoyo…resulta impactante y te remueve" porque "estás en contacto con armamento, con soldados que están en conflicto y con materiales que seguramente van a provocar la muerte de otras personas, pero me quedó claro que todo ese material es para defenderse. Es una realidad terrible la que están viviendo".

A nivel humano Paco González ha percibido a "gente muy joven que ha tenido que abandonar sus objetivos vitales, sus proyectos, sus ilusiones y que ha tenido que endurecerse mucho para poder aguantar esa realidad tan hostil y tan insoportable".

A renglón seguido añade una vivencia "muy intensa". En el búnker donde militares les explicaron su trabajo solicitó permiso, a través de su traductor, a un general para hacer un juego de magia. "Acudieron ocho o diez soldados y el general se apartó. No quería ver la magia. Los soldados, en un principio, tenían una actitud de indiferencia, pero cuando empecé a hacer que las monedas viajasen en mis propias manos y luego en las suyas... esa coraza de soldado fue derrumbándose y entonces apareció el niño que llevaban dentro y eso que ¡no quitaron los fusiles en ningún momento!" comenta el ilusionista.

El zamorano, sorprendió por la reacción del mando, militar profesional, le preguntó el motivo de que quisiera disfrutar de la magia. Su respuesta fue que "a él le habían formado para ser indiferente ante el asombro y ante el humor".

González también alude a que incluso el traductor haciendo su trabajo, explicándonos como los soldados les decían que habían perdido a compañeros, "se echó a llorar porque, de alguna forma, le retrotraía a sus propias vivencias". "Son humanos, están acabando con su identidad y con los elementos de su propia cultura".

Otro de los momentos que el zamorano tiene clavado en su memoria son los ataques con drones en Kiev, donde se alojaban. "La primera noche fue relativamente tranquila con unos 20 drones kamikazes que explotan y causan muchas bajas. La segunda, estábamos cenando con el cónsul en un restaurante muy cerca del hotel, nos avisaron de que venían hacia donde estábamos unos 30 drones. Acabamos de cenar y nos fuimos al bunker del hotel y al cabo de dos horas nos dijeron que habían sido un ataque masivo con más 287 drones atacando" señala el artista que en un momento dado vio los drones suicidas rusos en acción. No obstante recalca que "todos nuestros desplazamientos fueron muy seguros, íbamos con escoltas y las medidas de seguridad eran tremendas". "Sientes peligro, pero nosotros al final estamos unos días muy protegidos, pero hay mucha gente que no tiene búnker, que no tiene posibilidad de ir de sus casas y que no tiene recursos económicos" comparte el mago a quien le resultó complicado mostrar su arte e incluso quiso hacer magia en un hospital, pero "me puse malo".

A Paco González le ha marcado el descubrimiento de un cementerio. "Ves a madres enterrando a sus hijos y entiendes más del drama de la guerra" y califica de "escalofriante" ver cómo las excavadoras no daban a abasto para hacer agujeros para enterrar a las víctimas . "Cuando entras en contacto con la guerra, hay una parte de adrenalina tienes mucha curiosidad, pero vivir esa realidad durante tres años es muy duro. Yo no sé cómo lo pueden superar psicológicamente y seguir adelante con tu vida de hecho ellos lo han normalizado de tal forma que la vida sigue en Kiev".

También califica de "impactante" el homenaje a las víctimas con sus fotos en la Plaza de Maidán o en otro rincón de Kiev donde exhibían los carros que han sido destruidos del ejército ruso, para "alentar al pueblo" y en otro lado del espacio algunos vehículos de civiles tiroteados por los rusos en una emboscada. "para sensibilizar a la gente con la crueldad de los rusos". La expedición regresó con varios heridos a España, entre ellos dos chicos muy jóvenes que habían sido secuestrados por los rusos. "Conocerlos ha sido toda una experiencia" subraya el ilusionista que tardará en olvidar lo vivido.

