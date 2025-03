"Hay que educar en la cultura del acuerdo para evitar juicios bagatela"

Sofía Puente Santiago defiende a capa y espada la revolucionaria reforma de la Administración de Justicia que en cuatro meses convertirá los juzgados de la provincia en tribunales de Instancia y reducirá los seis de Zamora capital a un solo Tribunal de Instancia en diciembre para optimizar recursos humanos y materiales para ofrecer una Justicia mucho más ágil y eficiente a la ciudadanía, que deberá aprender a conciliar y domar su espíritu litigador. La secretaria general de Innovación y Calidad del Ministerio de Justicia recaló en Zamora para exponer los cambios sustanciales que se avecinan para lograr "una Justicia del Siglo XXI y dejar atrás la actual, del siglo XIX".

-La reforma de la Administración de Justicia preocupa y mucho a profesionales de la judicatura y al funcionariado porque moverá los cimientos del sistema judicial actual. ¿Hay motivos para el miedo?

-No, la implantación de la Ley de Eficiencia de la Justicia tiene distintas fases en función del tipo de partido judicial. La primera en Zamora llegará el uno de julio en la provincia de Zamora para transformar los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Toro, Villalpando, Benavente y Puebla de Sanabria en tribunales de Instancia. Zamora capital tendrá uno solo a partir del 31 de diciembre de este 2025.

Sofía Puente Santiago en su visita a la Audiencia de Zamora. / JOSE LUIS FERNANDEZ

-¿No es demasiado precipitada la implantación a nueve meses vista? Las reuniones que estamos teniendo con todos los colectivos de Justicia implicados sirven para comprobar que estamos haciendo los deberes para que ese proceso sea progresivo y se produzca sin incidentes. Una de las grandes ventajas, sustancial, en el territorio Ministerio al que pertenece Castilla y León es que tenemos integrado el expediente electrónico en todas nuestras jurisdicciones y tenemos un sistema de gestión procesal digital. Esto nos permite que la implantación de la oficina judicial con servicios comunes en Zamora tenga una organización mucho más eficiente del trabajo. ¿Cómo se concreta esa oficina?

-Los servicios comunes se dedicarán a la misma tarea y al Tribunal de Instancia donde se integran las secciones de los jueces. La oficina, dependiendo de los servicios comunes que tenga, puede disponer de un solo un servicio de tramitación en esos partidos judiciales más pequeños o que, como ocurrirá en Zamora, tenga tres que trabajarán para los distintos jueces que se integran en las secciones.

-Existe temor a que esa organización no sea tan eficaz.

-Esta organización permite una mayor flexibilidad, ahora crear un juzgado nuevo con un juez, un LAJ y seis o siete funcionarios nos cuesta más de un millón de euros al año, no son solo los sueldos, sino encontrar espacios, alquilar edificios, dotarlos de medios materiales. Con esta nueva estructura seremos más flexibles porque las necesidades están en la oficina, si se necesitan más tramitadores o gestores, solo se crearán esas plazas; si se precisan más jueces o unidades en los órganos que resuelven se crearán exclusivamente unidades judiciales dentro de las secciones. Es decir, con el mismo dinero seremos mucho más eficientes y eficaces.

-Los expedientes judiciales están ahora muy controlados por el juez encargado de su propia oficina, con un trato directo con los funcionarios que los tramitan, ¿la unificación de esas oficinas y de las tareas no será caótica para el funcionamiento de la Justicia?

-No, este modelo tiende a la eficiencia. El juez no va a perder jamás el control del procedimiento porque es el que lo dirige y determina qué hay que hacer en su tramitación. Nuestro sistema de gestión procesal ya prevé la posibilidad de que el juez se dirija a través de minutas al funcionario que tramita, no hay nada nuevo. Es un temor infundado que existe cuando uno se enfrenta a lo desconocido, estamos acostumbrados a trabajar de una manera y empezaremos a hacerlo de otra. Pero el sistema permitirá no solo que no se pierda el control sobre los expedientes, sino que logremos la eficacia y eficiencia en la tramitación.

-Aquí en Zamora, la decana de jueces y juezas reivindicaba la creación de un séptimo juzgado, ¿cómo se resolverá esa deficiencia al crearse el Tribunal de Instancia?

-Este año no se crearán unidades judiciales, pero el año que viene se verán esas necesidades, si se precisa un juez más en instancia que en instrucción, crearemos una unidad dentro de la sección civil del Tribunal de Instancia de Zamora, es decir, habrá mejores posibilidades para afrontar retos con este modelo.

-La Ley de Eficiencia obliga a los ciudadanos en conflicto a mediar antes de pleitear, una conducta muy poco española.

-La mentalidad debe cambiar, vivimos en un país en el que existe una cultura del litigio, no sabemos resolver nuestros problemas si no es judicializando el conflicto. Lo que busca la mediación es que cada uno logre encontrar la solución a su problema a través de los distintos métodos que existen, que puede ser la mediación, la negociación o la conciliación entre las partes.

-Pero el sistema de mediación no ha funcionado en Zamora.

-Esto requerirá de una cierta pedagogía y tiempo para implantar la cultura de la negociación y el acuerdo. Estamos muy acostumbrados a que sea un juez quien decida. Es verdad que los jueces tienen autoridad, pero quizás haya también que empoderar a otros colectivos que logren el objetivo fundamental: que seamos capaces de resolver los conflictos sin acudir a tribunales.

-¿No encarecerá los pleitos?

-No, redundará en una mayor satisfacción del particular, que verá resuelto su conflicto mucho antes y, probablemente, con menores costes económicos y emocionales también. De alguna manera, aunque solo sea indirectamente, se descarga a nuestros tribunales de litigios bagatela o que se podrían resolver de otra manera y que se dediquen a resolver lo importante.

-¿Cuál es el mensaje a los abogados, que temen que la mediación obligada les reste ingresos?

-No necesariamente. Los abogados tienen que ver la nueva ley como una oportunidad que como un problema. La gran mayoría ya negocia antes de introducir un procedimiento, ahora es un poco una vuelta de turca más, en el sentido de que hay que intentarlo, encontrar los métodos adecuados. Estar prolongando un procedimiento son costes económicos para el cliente, vale más un buen acuerdo que un pleito, como siempre se ha dicho.

-¿La creación de secciones será más eficaz a la hora de resolver los conflictos, más ágil?

-Ese es el objetivo de la Ley, todo cambio requiere un cierto periodo de adaptación, pero nos permitirá establecer criterios mucho más uniformes, homogéneos para resolver los asuntos que plantee la persona que litiga, de tal manera que se dé la misma respuesta al ciudadano independientemente del juez o jueza que investigue el procedimiento. No habrá resoluciones diferentes en función del titular del Juzgado en el que haya caído la denuncia o la demanda. Esa es la idea.

-Se unificarán en una sección las denuncias por violencia de género y por agresiones sexuales.

-La Ley obliga a que el juez o la jueza especializada en Violencia de Género asuma la investigación de los delitos relativos a la libertad sexual, trata con fines de explotación sexual, matrimonios forzados, mutilaciones sexuales ... En el Ministerio, estamos comprobando qué incremento de carga de trabajo supondrá el asumir el resto de delitos contra la libertad sexual.

-¿Habrá una nueva sala de vistas y otra de espera para las víctimas de violencia de género?

-Vamos a ver el espacio de que disponemos en el Palacio de Justicia y qué es lo que podemos mejorar en cuestiones que creo capitales como el que las víctimas de violencia de género tengan un lugar acorde a la dignidad que se merecen.

-¿Zamora precisará una reestructuración del edificio para acomodar esa oficina única?

-El Ministerio tiene en cartera hacer alguna obra y aprovechar espacios, lo ideal es que la gente que se dedica a lo mismo esté en el mismo espacio, pero una de nuestras grandes ventajas es que ya tenemos un sistema de gestión procesal que permitirá al director del servicio común asignar tareas, procedimientos, a funcionarios, crear grupos de trabajo. Cada día entrará en la bandeja de trabajo del gestor, tramitador y auxilio qué tiene que hacer, por tanto, da un poco igual que se comparta el espacio con otros que se dedican a otras tareas. Si hemos sido capaces de teletrabajar...

-¿El ciudadano tiene que dar la bienvenida a esta Ley?

-Sí, porque toda novedad requiere un periodo de adaptación, pero cuando se parte de la buena voluntad de todas las personas implicadas, de contribuir a que las cosas funcionen, sin duda se consigue. A mí, me gusta destacar este clima de tranquilidad y de apostar, lo decía la decana. El sistema de gestión procesal ya es bueno y nos permite hacer un montón de cosas que marca la Ley, el secretario coordinador tendrá que trabajar mucho a partir de ahora porque los protocolos, aterrizando el modelo, le corresponderán a él; los funcionarios también tienen una buena disposición.

-¿Los funcionarios qué opinan ?

-Hemos trabajado mucho con las organizaciones sindicales que les representan para hacer el tránsito lo más suave posible, creo que con la buena predisposición y voluntad de todos los que nos dedicamos al servicio público de la Justicia sacaremos el modelo adelante.

-Pero, en realidad, la mediación no ha funcionado en Zamora.

-Siempre digo que hay veces que la ley tiene que forzar para abrir camino. Después habrá procedimientos en los que necesariamente habrá que judicializarlos, pero lo que no se puede hacer nunca es aventurar el fracaso antes de que comiencen a andar, no me parece un buen mensaje. Si todos estamos en disposición de contribuir a que todo funcione, todos nos dedicamos a lo mismo, queremos que la Justicia mejore y funcione.

-¿Qué novedades conlleva en el ámbito procesal?

-La Ley introduce una audiencia cuando ya se ha calificado el delito, antes de citar a las partes para el juicio, se citará exclusivamente a Fiscalía y a la persona acusada con su abogado para saber si quiere plantear alguna cuestión previa o si quiere conformarse con la pena que se le propone. Si opta por el acuerdo, se celebra el juicio ese mismo día y se dicta sentencia. El objetivo es agilizar la resolución del caso y que la oficina judicial no trabaje de innecesariamente con la citación a un montón de testigos.

-¿La Justicia dejará de ser la Administración pobre del Estado?

-Esta Ley sienta las bases para pasar de una Justicia que está exactamente igual que en el siglo XIX , juzgados y tribunales, a una Justicia del XXI. Sienta las bases para empezar a trabajar en esa dirección, para modernizar esta Administración.

