Alma Yoga: un año sembrando paz y bienestar en Zamora

Equilibrio, energía y bienestar. Estos son los ejes sobre los que pivota Alma Yoga. Este centro ofrece clases de yoga en Zamora para todas las edades y niveles (Hatha, Vinyasa, Hot Yoga y Pilates). Cumplen un año siendo un referente para quienes desean mejorar su salud física y mental en un entorno acogedor y lleno de vitalidad en Zamora. Hoy hablamos con Silvia Rodríguez, su fundadora, instructora y profesora de Hatha Yoga, para conocer más el centro.

- Durante 20 años te has dedicado a la organización de eventos y bodas en nuestra ciudad. ¿A qué se debe este gran cambio profesional?

- Mi profesión ha sido un pilar en mi vida y una gran pasión. He cumplido muchos sueños organizando bodas y eventos, y siempre he sentido un profundo respeto por la Restauración. Sin embargo, mi vida ya me pedía un cambio. El camino del Yoga llevaba acompañándome desde hacía años y decidí prepararme para iniciar este nuevo proyecto que hoy es Alma Yoga.

«En Alma Yoga buscamos ofrecer un lugar donde conectar con uno mismo»

- El 18 de marzo se cumple un año de la apertura de Alma Yoga. ¿Cómo nace este centro?

El Yoga siempre ha sido mi refugio anti estrés y un espacio donde recargar energía. Decidí formarme para entender por qué me hacía sentir tan bien. Me enamoré aún más de esta disciplina gracias a mi maestra Mercedes Viñas Arribas, quien me enseñó un Yoga cercano y sin autoexigencias. Alma Yoga nace con la idea de compartir este bienestar con los demás.

- Cuéntanos sobre tu formación.

- Llevo 8 años de estudios en la «Escuela Internacional de Yoga de Madrid», una de las mejores de España. Me formé en anatomía, filosofía, pedagogía, comunicación oral y otras disciplinas. Comencé como instructora y seguí estudiando para especializarme en diferentes áreas. Es un camino de aprendizaje constante.

Silvia Rodríguez, Instructora y Profesora de Hatha Yoga. / Cedida.

- ¿Cuál es la esencia de Alma Yoga?

- El nombre lo dice todo: «Alma». En cada proyecto que he emprendido he puesto mi corazón y este no es la excepción. Queremos ser un espacio vitamina, donde las personas recarguen energía, calmen la mente y trabajen su cuerpo con consciencia. Creemos que el equilibrio entre cuerpo y mente es clave para el bienestar.

- En Alma Yoga existen diferentes prácticas. ¿Puedes hablarnos sobre ellas?

- Por las mañanas ofrecemos una práctica de estiramientos profundos y flexibilidad. Por las tardes, clases más dinámicas de Hatha y Vinyasa. También contamos con Hot Yoga, que ayuda a eliminar toxinas y reducir el estrés. Además, ofrecemos Pilates de suelo. El centro dispone de placas de infrarrojos, que aportan beneficios a nivel celular y ayudan a calmar la ansiedad y el estrés. Todo esto hace de Alma Yoga un espacio muy especial.

- ¿Cómo celebraréis este primer aniversario?

- Queremos agradecer a nuestros alumnos su confianza con un taller especial junto a Marina Requejodesde su centro Mistik Om. También tendremos un detalle yogui para todos. Este primer año ha sido maravilloso y esperamos seguir creciendo y compartiendo este camino del Yoga con muchas más personas. Como mis alumn@s suelen comentar: «ellos ponen el Alma y nosotros la práctica de Yoga».

