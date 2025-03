Juan Manuel de Prada, que acaba de publicar “Cárcel de tinieblas” (segunda parte de la exitosa “Mil ojos esconde la noche”) con Fernando Navales de protagonista, como ya sucedió con “Las máscaras del héroe”, no se cohíbe a la hora de expresar su visión del mundo. No le importa lo “políticamente correcto” y otras disciplinadas “correcciones”. No es temeroso ni calculador…como tantos.

El escritor zamorano Juan Manuel de Prada lo tiene claro: “El frío le sienta bien a los jamones y a los escritores” / ABC

Cuenta en el periódico ABC que escribió la nueva obra en invierno, sin calefacción en casa, porque se estropeó por alguna de esas causas imprevisibles. Sabe sacrificarse. “El frío le sienta bien a los jamones y a los escritores. Porque a los jamones los cura y a los escritores los disciplina”, asevera. Habla de su vocación, que es de una pieza, y de su antigua decisión de documentarse por propia mano.

El escritor zamorano Juan Manuel de Prada lo tiene claro: “El frío le sienta bien a los jamones y a los escritores” / Twitter

El zamorano (su nacimiento en Baracaldo fue circunstancial, nada le vincula a esa tierra), que es conocedor del frío de estos pagos, tuvo unos inicios “estajanovistas” en la escritura, siempre a mano. Ya en su etapa universitaria en Salamanca, veinteañero, así era. Cuentos y más relatos. Desde sus primeros pasos sintió inclinación por los fracasados, cual sea el motivo de su derrota, por el lumpen. Contado con voz y estilo propios. Y ahí sigue.

No se corta, aunque con tono tranquilo. Revela, en la citada conversación periodística, que tuvo “ofertas tentadoras, sobre todo de dedicarme a la política. Ha habido muchos políticos que han tratado de engatusarme”. Es de suponer que mediante halagos o lisonjas, que es la forma de ganar voluntades. Fue en otro tiempo. Más joven. Con menos ruido y sectarismo en la calle y en las tribunas. Ganaron los lectores. En distinto plano, señala que “el sentimiento de culpa es algo benéfico para el ser humano”.