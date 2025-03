¿Y tú? ¿Vendrías a Zamora?

Apenas 10 segundos, pero es más que suficiente. Las cuatro imágenes que se podían ver en Callao generaban expectación. Quien las miraba, se quedaba sorprendido y reconocía que las fotografías estaban bien seleccionadas. Lo que para los zamoranos es habitual, para las personas que paseaban por Madrid resultaba en cierto modo exótico.

La pasión zamorana late en Madrid / José Luis Fernández / LZA

“Me han impactado las imágenes y la verdad es que me gustaría verlo en persona”, reconocía una de las personas que este viernes se paraba a ver la campaña en Callao. También había quien ya había pasado por Zamora en estas fechas y aseguraba que volvería con gusto a la provincia durante los días de pasión.

Entre los viandantes, varios andaluces que señalaban la diferencia de la Semana Santa entre su tierra y Zamora: “En Málaga hay procesiones, pero no tiene nada que ver con lo que transmiten estas imágenes".

También varias estudiantes de Periodismo se interesaban por la campaña: "En Sevilla es muy distinta. Me pica la curiosidad de saber cómo son estos días en Zamora porque me parece muy interesante. Es muy austero, muy diferente”. Con ella, tres amigas que destacaban que les resulta muy llamativa una Semana Santa que se vive de una forma tan distinta a lo que están acostumbradas. Además, una de ellas aplaudía la campaña porque “hay que promocionar el turismo en zonas más pequeñas y en ciudades a las que no estamos tan acostumbrados a viajar”.

Si por la mañana más que las imágenes eran las esquirlas del Barandales lo que hacía a turistas y madrileños girar la cabeza para ver quién pasaba a su lado, durante toda la jornada (y durante los próximos días) son el Cristo de las Injurias, la Virgen de la Soledad, Fuentesaúco y la Buena Muerte los responsables y los encargados de encender en la capital de España los ecos de pasión de la Semana Santa de la provincia de Zamora. Y, al menos de momento, parece que están cumpliendo con su cometido a la perfección.