"Desde pequeño tenía muy claro que me quería dedicar al arte"

Nació en Villanueva del Río y Minas, en un ambiente íntegramente minero, de hecho, su padre trabajaba en la mina ¿Hubo simbiosis entre el flamenco y la actividad extractora decantándose por los "cantes mineros", al igual que ocurrió en La Unión o Linares, Almadén o Peñarroya, por ejemplo? Efectivamente había mucho ambiente flamenco, las reuniones alrededor del mismo eran permanentes, pero no sobre los cantes mineros, Villanueva no tenía nada que ver con las localidades que citas y menos con La Unión. De hecho, yo aprendí la minera ahí, me la enseño Pencho Cros, y no sólo eso, también sus secretos. Pencho era una excelente persona y un extraordinario cantaor. Se portó muy bien conmigo… bueno, como con todo el mundo, este año se celebra el centenario de su nacimiento. Yo sigo visitando Villanueva periódicamente, nos reunimos la familia con mucha frecuencia en la casa familiar, somos una familia muy bien avenida. ¿Qué supuso el guitarrista Manuel Moreno en su infancia y pubertad para iniciarse en el flamenco y esos primeros concursos hasta ser fichado por los dueños del Corral de La Morería y llevarle con 11 años a Madrid?

Empecé a cantar desde muy niño, en casa mi madre cantaba como una diosa, cantaba todos los cantes y los que la escuchaban se quedaban prendados, se podía haber dedicado al arte sin ninguna duda, pero mi abuelo no estaba por la labor. Mi padre era un gran aficionado y cantiñeaba a su forma, bien, pero nada que ver con mi madre. Manuel Moreno fue quien me pulió, me puso muchos cantes y me sacó por varios pueblos para dar recitales, yo ya tenía muy claro que me quería dedicar al arte, por eso, cuando tenía 11 años actuando en La Feria de Sevilla me vieron Alfonso Rey (Alfonso Camorra) propietario de El Corral de La Morería y le gusté tanto que no dudó en hablar con mis padres para que me autorizaran y me llevó a Madrid, me alojó en su casa y me trató como a un hijo.

Hábleme de esos años, la década de los sesenta en Madrid la "capital mundial del flamenco". Es un testigo privilegiado de la "Segunda Edad de Oro del Flamenco".

Como viajaba con frecuencia a Sevilla, participé en un concurso que era muy famoso, no sólo en toda Andalucía, también en toda España, se llamaba "Ronda del Domingo" (Radio Sevilla y Radio Madrid. SER) quedé finalista en Sevilla y gané la final en Madrid. Fue en 1963 pero me abrió muchas puertas además de obtener un buen premio en metálico. Por esa época me revelé como "niño prodigio" y querían que hiciera películas al estilo de Joselito y Marisol, pero a los catorce años me cambió la voz, por lo que dejé de cantar hasta los diecisiete, la familia Rey me empleó en los apartamentos y restaurante "Riscal". Hacía un poco de todo ya que era como parte de la familia. Cuando acompañaba a clientes señalados le cantaba un fandango en el ascensor. Por esa época conocí plenamente el flamenco de altura en Madrid, la flor y nata, y ya, a partir de los diecisiete, con un pequeño paréntesis para hacer la mili en Sevilla, seguí en la capital.

Por entonces conoce a Porrina de Badajoz…

Lo conocí de niño en El Corral de La Morería. Un gran caballero, un señor, una excelente persona, de gran elegancia vistiendo y en el trato personal. Me llamaba "Chaconcito" (Juan pensaba por D, Antonio Chacón y yo le aclaro que se refería a José Cabello Luque, Chaconcito, quien sentía tal admiración por el jerezano que se cambió el nombre por el de Antonio Chacón García).

…y la relación con Pepe Pinto y La Casa de Los Pavón.

De niño, cuando volvía a Sevilla, Pepe, más que Pastora Pavón me llevaba de gira por toda Andalucía. Me quería mucho y me trataba muy bien. Yo iba, como se dice ahora, de telonero, pero aprendía mucho, fue una gran experiencia. Le estoy muy agradecido a Pepe y a su mujer "La Niña de Los Peines".

Cantaor oficial del Concurso Nacional de Córdoba, casi nada…

Así fue desde 1983 actué muchas veces, también en El Festival Internacional del Cante de las Minas, acompañando al baile y a veces al toque, pero desde 1989 hasta el 2009 fui cantaor oficial del Concurso Nacional de Córdoba, dependiente de la Fundación Municipal responsable del Concurso desde El Gran Teatro. Como también he sido profesor de cante en el Conservatorio Profesional de Música "Cristóbal de Morales" en Sevilla hasta la jubilación.

Hemos dicho que el mundo del flamenco residía en la capital de España, todo se articulaba a través de los tablados ¿Cómo se inicia en el baile?

Fue algo natural yo he sido cantaor muy rítmico y el baile me ha gustado siempre, suponía otro campo de trabajo además de tener más continuidad y cantando "p´atrás" he recorrido el mundo entero. En Madrid he cantado en El Corral de La Morería, donde empecé, pero también lo he hecho en Torres Bermejas, Las Brujas, Corral de La Pacheca además de Las Cuevas de Nemesio. En Sevilla en Los Gallos, La Cochera y El Patio Andaluz.

Le ha cantado para atrás o lo más florido de la danza flamenca, de hecho, es uno de los grandísimos cantaores para baile de la historia del flamenco. Cuénteme sus vivencias con El Trío Madrid (Mario Maya, El Güito y Carmen Mora) y con Los Bolecos (Rafael El Negro, Matilde Coral y El Farruco)

Así es, en todos los tablaos que he dicho le he cantado al Trío Madrid en la capital y en Sevilla a Los Bolecos, pero incluso al deshacerse los grupos seguí cantándole al Farruco por una parte y a Matilde y Rafael por la otra. Después llego Milagros Mengíbar, alumna predilecta de Matilde, que además de enseñarla la tuvo en su casa. A Milagros le he cantado a lo largo de cincuenta años. Milagros, tienes que ponerlo muy claro, ha sido la artista más grandiosa que he conocido, no sólo ha sido excepcional como bailaora, también cantaba de maravilla, y es una muy buena aficionada. Para ella el flamenco tiene pocos secretos. Su discípula, a la que ha tratado como la hija que nunca tuvo, es Luisa Palicio.

. … y con todos los más grandes de la danza flamenca, como Antonio Ruiz EL Bailarín o Antonio Gades…

También le he cantado muchas veces, pero sin estar en su compañía. Los dos Antonios se sentían muy a gusto conmigo. También dos auténticos genios de la danza flamenca, grandísimos creadores.

Es un consumado cantaor para baile, pero también lo es para adelante ¿Con qué palos se identifica más en cada caso?

Como digo soy cantaor de ritmo, pero con todos. Disfruto muchísimo con las soleares, las seguiriyas y por supuesto con otros cantes de menor difusión como la serrana, las cabales, o el polo y la caña.

Su vínculo con Zamora se produce en el Festival de 2005, junto con Manolo Sevilla, le cantan a Milagros Mengíbar, y también lo ha hecho con Luisa Palicio, pero además por su participación en el homenaje a Andrés Vázquez en Madrid, octubre del 2010.

No he venido demasiadas veces a Zamora, pero se de vuestra afición, de gran respeto por el arte como en pocos lugares. Estoy, y estamos todo el grupo, ilusionados con la actuación organizada por "Amigos del Cante", de gran responsabilidad para nosotros. También sabemos, como digo, de la enorme afición al flamenco en Zamora y de que la Peña Flamenca es una de las más antiguas del mundo además de las más respetadas y admiradas.

¿Cómo ve el presente y el futuro del cante, baile y toque?

La guitarra ha progresado de forma extraordinaria, Paco de Lucía ha marcado un antes y un después. Estoy de acuerdo contigo de que estamos en la auténtica Edad de Oro del toque. También el baile, nunca ha habido tantas bailaoras y bailaores, y de tantísima calidad como ahora. En la actualidad todos son buenos y mejores. Sin embargo, con el cante creo que no es lo mismo, es posible que estemos en un periodo de transición. En cuanto al futuro, lo veo con mucha esperanza, sobre todo como ha ocurrido desde hace ya muchos años fuera de nuestras fronteras, cada vez hay más países y más ciudades que acogen al flamenco con los brazos abiertos y el público responde con llenos absolutos. En España, menos, pero también tiene su público y cada vez se incorporan más jóvenes.

La Peña Flamenca "Amigos del Cante" de Zamora celebró el pasado año su 50 aniversario, en ella no había actuado nunca ¿Qué te espera encontrar el próximo sábado día 15 en nuestra capital?

Lo espero, lo esperamos también el extraordinario grupo que me acompaña, con muchísima ilusión, Zamora es plaza fuerte y como ya he dicho "Amigos del Cante" es de las peñas más respetadas de España. Con ganas de que llegue ese día y dar un buen espectáculo.

