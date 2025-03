Muere Pilar Santana, madre del barítono zamorano: "Incansable, dicharachera y llena de genialidad"

"Pilar Santana nos ha dejado". Con este mensaje, Luis Santana ha compartido la muerte de su madre. "Se va de este mundo de la misma manera que llegó un 9 de mayo de hace ya unos cuantos de años, sin hacer ruido". Según recuerda en un emotivo mensaje, Pilar era una persona "profundamente creyente". "Y como decía Santa Teresa de Jesús: ¡Ya es tiempo de Caminar! Quiero que se la recuerde así, incansable, dicharachera y llena de genialidad".

El barítono zamorano ha explicado que su madre no quería tener flores en su funeral, tan solo un bouquet de rosas blancas encima de un ataúd sobrio. Tampoco quería tanatorios ni velatorios, sólo un responso en la iglesia de San Juan con la Virgen de la Soledad. "Quiero cumplir su deseo y si la quieres o me quieres a mí, me gustaría que le encargaras una misa en su nombre en vez de flores. Las flores se marchitan y la oración, Dios la recoge. Tampoco queremos música, el silencio es el mayor homenaje que le podemos hacer a esta gran mujer trabajadora y luchadora", ha argumentado.

Por todo ello, este sábado 15 de marzo a las 10.00 horas en la iglesia de San Juan se realizará un responso. Acto seguido se le dará sepultura en el cementerio de San Atilano en la más estricta intimidad. "Gracias de corazón por tantas muestras de cariño", ha agradecido el artista.