Ciencia para cuñados: formación contra los bulos científicos

Fue en el peregrinaje con la Virgen de la Concha hacia La Hiniesta cuando decidió dar el paso de escribir su primer libro. El empuje se lo dio otro peregrino, quien lo reconoció por el camino. "¿Tú eres el que escribe en el periódico?", le espetó, aludiendo a la columna que tiene, "CuZeando en la ciencia". Tras la afirmación, le sugirió recopilar todo este trabajo en un libro. "Así me surgió la idea, pero no quería hacer una simple recopilación, sino adaptarlo y hacer algo más genérico, con diversos temas", recuerda.

El profesor Gestoso, durante la presentación de su libro. / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

Medio año después de ese encuentro, Tomás Gestoso, graduado en Física y actual jefe de estudios del IES Río Duero, presentó ayer este libro, titulado "Ciencia para cuñados", en el Seminario de San Atilano, dentro del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, un periódico al que se asoma periódicamente para descubrir la ciencia a los lectores desde una óptica didáctica y divertida.

Con amigos

Asegura Gestoso que este libro no habría sido posible sin la ayuda de amigos que son expertos en otras materias, alejadas de su saber sobre Física. "Bernardo Casaseca, catedrático, me ha asesorado en los temas relacionados con la Biología, Laura Lozano me ha guiado con la Medicina y en los temas de nutrición he tenido la ayuda de Antonio Legarza", agradece, extendiendo ese reconocimiento a Gonzalo Piorno, autor de los gráficos que ayudan a entender mucho mejor los temas que se tratan en el libro.

Tomás Gestoso firma ejemplares de su libro "Ciencia para cuñados". / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

"Es un libro muy zamorano, en todos los aspectos", subraya su autor, puesto que todos estos colaboradores son de la tierra.

Se convierte "Ciencia para cuñados" en una herramienta indispensable para desarmar con buenos argumentos —y mucho humor, como le gusta hacer al propio autor— a aquellas personas que sufren del síndrome Dunning-Kruger, es decir, que creen saber más de lo que realmente saben y van esparciendo alegremente y con supuesta autoridad sentencias que científicamente se tambalean desde sus cimientos.

El teatro del Seminario, lleno durante la presentación de "Ciencia para cuñados". / Miguel Ángel Lorenzo / LZA

Diversidad de temas

Aparte de la física, el libro cuenta con capítulos sobre temas tan variados como meteorología, astronomía, energía, matemáticas o incluso automovilismo, desmotando también mitos sobre nutrición y cáncer o adentrándose en preguntas científicas sobre que abordan aspectos de la vida cotidiana.

En definitiva, un libro que despierta la curiosidad y que cumple con el objetivo de divulgación científica que le gusta remarcar a su autor.