Los veterinarios de Zamora, dispuestos a ir la huelga por los medicamentos

Los veterinarios se concentrarán en Valladolid y estudian otras medidas de presión, incluida la huelga, si el Gobierno no introduce modificaciones el decreto que regula el uso de antibióticos en animales.

«El cabreo viene del hecho de que tengamos que prescribir antibióticos en función de un real decreto que nos coarta y nos tiene atados de pies y manos», explica Elena Laguno, presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora.

Ya hubo protestas por la regulación en grandes animales, pero se han recrudecido con las mascotas. «Cuando vas a tratar a un animal no es lo mismo un perro, un gato, un hurón o una cobaya, y el real decreto nos manda empezar por el grupo D, cuando ya sabemos por experiencia y datos científicos que se antibiótico no va a hacer nada. ¿Quién es un real decreto para imponer un criterio clínico?».

Y en caso de no seguir ese protocolo los veterinarios tienen que volcar los datos de lo que han utilizado a Presvet, una plataforma estatal de recogida de datos. «Por más de dos errores en un año podemos llegar a sanciones de 1,2 millones de euros. Eso lo han planteado modificar».

Un error es, por ejemplo, usar un antibiótico que el veterinario sabe que es el correcto, pero cuya ficha técnica no ponga que está indicado para ese caso concreto. Entre otras cosas porque tener las fichas actualizadas supondría un dineral para los laboratorios. El problema es que al no poder prescribir con el criterio profesional, el resultado es que muchos animales acaban sufriendo y falleciendo porque no se curan, lo que puede ser un drama familiar en el caso de las mascotas y un perjuicio económico en los grandes animales.

Otro problema es que ya no se pueden dar las pastillas que requiere el tratamiento de un animal, por ejemplo diez grajeas sueltas, sino un envase completo, cien. «Qué hace el dueño con las que le sobran?».

