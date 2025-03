Entrevista a Manuel Diosleguarde: "Tardes de Soledad enseña que cualquiera no se pone donde un torero"

- ¿Cómo surge su vocación?

-Soy de Ciudad Rodrigo, he vivido el Carnaval del Toro muy intensamente, me llamaba mucho la afición a los toros, pero nunca había tenido la idea de querer ser torero. Un amigo de la infancia se apuntó a la Escuela Taurina de Salamanca y un día fui a verlo entrenar y se acercó el maestro José Ignacio Sánchez, el director, y me dijo que si quería ser torero. Le dije que sí como le podía haber dicho que no, lo primero que se me ocurrió en ese momento; yo llegué a casa y me querían matar.

-Toma la alternativa en julio de 2022 y llega ese temido parón... ¿Cómo lo vive?

-Es duro porque mi trayectoria siempre ha sido de torear mucho, mis temporadas siempre han sido muy largas. Verte parado o que apenas tienes nada por delante es muy duro y muy difícil. Ahí es cuando la afición y la ilusión tienen que tirar de uno hacia adelante y no perder nunca la fe y la esperanza.

-¿Cómo de cerca ve la confirmación de alternativa?

-La he tenido muy cerca en dos ocasiones. El año pasado y este me dijeron que estaba puesto y no ha podido ser ninguno de los dos. Cuando te dan esos tiempos, los tienes que aprovechar para madurar como torero y, cuando llegue la oportunidad, dar la cara.

-¿Qué es para usted el toreo?

Es mi vida. Le dedico 24 horas al toro, me tiene totalmente absorbido porque el toreo es una profesión a la que, si de verdad quieres dedicarte, hay que vivir por y para el toro.

-¿Qué valores destacaría de la tauromaquia?

-Creo que tiene valores que en la sociedad de hoy en día no se tienen: respeto, compañerismo y disciplina. Aparte, existe la verdad: existe la vida y existe la muerte de muy cerca.

-"Se torea como se es". ¿Cómo es Manuel Diosleguarde?

-Aunque parezca muy tranquilo, tengo mucho carácter y, en la plaza, delante del toro, lo saco mucho. Soy muy humilde y tengo las cosas muy claras en la vida.

-¿Un torero referente ?

-Si tengo que quedarme con uno, Alejandro Talavante.

-¿Capote o muleta?

-Siempre he sido más muletero que capotero. He tenido mucha más facilidad, me he sentido mejor y más seguro con la muleta.

- ¿Madrid o Sevilla?

-Las dos. Madrid es la plaza más importante del mundo y Sevilla, indiscutiblemente, es una de las más bonitas.

-¿Qué misterio tiene esto que le hace seguir toreando, a pesar de todo?

-Es una forma de vida. En mi cabeza, no hay otra forma de concebir la vida sin el toro; me lo quitas y me quedaría prácticamente vacío, sin saber qué hacer. Estamos mentalizados y yo soy consciente desde que salgo a una plaza de toros que voy a jugarme la vida y que la muerte está muy cerca.

-¿Qué haría para acercar la tauromaquia a los jóvenes?

-Creo que es muy importante enseñar el toro a los más jóvenes, que no haya tapujos porque, hoy en día, nos escondemos de lo que es la realidad, y las cosas hay que contarlas tal y como son, hay que enseñarlo y promocionarlo. Y, a nivel empresarial, poner facilidades; lo que no puede ser es que una entrada valga 60 euros, pues un chaval de 20 años lo va a utilizar para irse de fiesta con sus amigos, no para ir a los toros. Creo que se está demostrando que, cuando se dan facilidades, la gente joven va a los toros; se ve en Madrid, en Salamanca con la Juventud Taurina, y en muchísimas plazas.

-¿Qué se imagina si le pregunto dónde se ve dentro de cinco años?

-No lo sé, vivo en el presente y hay un largo camino por recorrer. Pero ojalá que, en ese tiempo, hayan venido cosas buenas y, sobre todo, que esté en las ferias y toreando con las figuras.

-Acaba de estrenarse en cines "Tardes de Soledad". ¿Ha tenido ocasión de verla? ¿Qué opina?

-Creo que es una película muy real. Por primera vez, no se esconde nada. Todo lo que muestra la película es la realidad: la sangre, la muerte del toro, el sufrimiento de un torero. Y, además, está grabada desde una perspectiva que ni yo mismo la he visto, creo, porque yo estaba sentado en la butaca y, muchas veces, saltaba porque veía los pitones muy cerca del torero. Y creo que, para la gente, eso es bueno, que vea que donde se pone un torero no se pone cualquiera, que no es fácil de hacer y que un torero sufre mucho al llegar a la plaza.

Entrevista a Mario Navas: "Los valores de la tauromaquia se han perdido en la sociedad"

- ¿Cómo surge su vocación?

-De muy pequeño, no me gustaban los toros y, cuando mi padre iba a torear, yo no iba a la plaza. Hasta que, un día, me dieron la oportunidad de ir a un herradero, mi padre me sacó a torear y sentí unas sensaciones únicas: escuchar las pisadas de la vaca pasando cerca de mí,... Me entró la curiosidad, porque yo soy muy curioso, y empecé a jugar al toro con mi hermano; teníamos un carretón y todos los días hacíamos corridas de toros en casa.

-Toma la alternativa en septiembre del año pasado y llega ese temido parón... ¿Cómo lo vive?

-Es una situación complicada y no soy el único, muchos compañeros se ven en ella. Hay que aprender a aceptarlo y no verlo como ninguna frustración, sino intentar ver ese parón o ese momento de torear menos como un momento de crecimiento y de madurez en la profesión y de seguir evolucionando dentro de tu concepto. A veces, las prisas de torear pueden jugar una mala pasada y, viéndolo así, prefiero que me llegue la oportunidad cuando realmente esté preparado y maduro para aceptar los compromisos.

-¿Aún es pronto para pensar en la confirmación de alternativa?

-Es mi ilusión confirmar en la plaza más importante del mundo, donde más disfruto de torear. Me encantaría que la empresa me diese la oportunidad de confirmar. No ha podido ser en esta Feria de San Isidro, pero tampoco tengo prisa, los tiempos de Dios son perfectos y, cuando Dios quiera, iré y será por algo.

-¿Qué es para usted el toreo?

-Es mi vida. Es lo más grande que me ha dado la vida, es la vida que me ha dado Dios y estoy totalmente entregado al toreo.

-¿Qué valores destacaría de la tauromaquia?

-Sobre todo, la verdad. La verdad que hay en el toro, en el torero cuando se juega la vida. Y la honestidad que tienen los toreros. Son valores que hoy en día se han perdido en la sociedad.

-"Se torea como se es". ¿Cómo es Mario Navas?

-Soy una persona introvertida, pero creo que tengo mucha pureza en mi ser y creo que así toreo, dentro del clasicismo, que también me considero una persona con clasicismo.

-¿Un torero referente?

-Tengo muchos, pero el Maestro Morante de la Puebla es mi mayor referente y como un dios espiritual.

-¿Capote o muleta?

-La muleta, aunque el capote también me gusta, pero con la muleta, al final, se cortan las orejas. Y con la espada.

-¿Sevilla o Madrid?

-Son plazas tan importantes y tan diferentes y que uno sueña tanto. Yo creo que Sevilla por el marco y Madrid por lo que significa.

-Qué misterio tiene esto que le hace seguir toreando, a pesar de todo?

-Es un misterio sin resolver. Es raro porque uno pone su vida en juego, pero yo creo que esa adrenalina, ese miedo, esas incertidumbres,... son lo que nos atrae a seguir en la profesión.

-¿Qué haría para acercar la tauromaquia a los jóvenes?

-Que empatizaran con nosotros, que pasaran un día entero con cualquier matador de toros y vivieran su día a día por seguir creciendo en la profesión. Y que conocieran el toro en el campo y vieran los cuidados de los ganaderos y mayorales con la cría de ese animal tan peculiar.

-Qué se imagina si le pregunto dónde se ve dentro de cinco años?

-Me encantaría verme en ese coche de cuadrillas, viajando de feria en feria, como hacen las figuras, y Dios quiera que la vida y el toro me lo permitan.

-¿Qué opina de "Tardes de Soledad"?

-Me han dicho que es un documental muy bueno, no una película de toros. La gente tiene que ir a verla con mentalidad neutra y descubrir lo que realmente sienten los toreros, y que muchas veces es tema tabú lo que no se ve en la plaza.

