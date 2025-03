¿Qué son los Labubus? Los muñecos entre tiernos y terroríficos que ya han llegado a Zamora

No hace ni medio año te contábamos que era imposible que a esas alturas no supieras lo que eran los "Sonny Angels", unas figuritas coleccionables mezcla de bebés y ángeles que enamoraron a pequeños y mayores. Todo el mundo tenía uno y quería cuantos más, mejor. Pues sentimos decirles "bye-bye" a estas figuritas porque la moda apenas ha llegado al medio año. Ahora ya son historia y han sido sustituidos por goleada por los Labubus. Es imposible que no los hayas visto y estarás de acuerdo con nosotros en que no sabemos muy bien si inspiran ternua o terror.

El personaje se implantó como una figura en la colección The Monsters. Son peluches en varios formatos con una risa inquietante y unos dientes a veces puntiagudos, a veces redondeados, que es lo que más destaca de su físico. También lo hacen los ojos, grandes y ovalados, con cejas arqueadas para infundir miedo. En realidad, son elfos y, una vez más, las redes sociales y las influencers han conseguido convertirlos en el complemento más popular del momento.

Los niños más pequeños ya tienen uno. Algunos puedes elegirlos directamente mientras que otros vienen en las típicas cajitas sorpresa para coleccionar, de modo que no sabes ni qué color ni qué posición te tocará. Suelen tener una anilla sobre la cabeza para que puedas colgarlo en el bolso o en la mochila de los niños.

Se agotan en todos los sitios. Si entras en cualquier bazar de Zamora es probable que te digan: "Están agotados". Menos mal que Internet podrá salvarte si tienes mucho capricho por uno.

Su tamaño es mayor que el de los Sonny Angel y, por supuesto, ya hay imitaciones y complementos de todo tipo en torno a la figura de los Labubu. Ver para creer.

El artista de Hong Kong Kasing Lung fue el creador hace diez años de las criaturas fantásticas de The Monsters. Entre ellos figuraba un monstruo enano llamado Labubu, que fue el primero en cobrar vida. Este es el verdadero origen de esta nueva figurita.