Graba a su novia desnuda sin su permiso y se lo enseña a un amigo

"Ansiedad, apatía, tristeza, vergüenza, culpa, problemas para relacionarse y para salir a la calle por el miedo" son algunas secuelas emocionales que sufre la joven que denunció a su exnovio por hacerle fotos, grabarle un vídeo desnuda sin su consentimiento y mostrarlo a otras personas.

La joven continúa en terapia, declaró la psicóloga de la Oficina de Atención a Víctimas de Delitos del Ministerio de Justicia que la trata, Silvia Casaseca-Aliste, quien destacó la "congruencia y la sinceridad" en el relato de lo sucedido durante su declaración como perito en el juicio celebrado ayer en el Juzgado de lo Penal. La profesional apuntó, asimismo, que una de las consecuencias de la conducta del exnovio de su paciente es "la prevención a la hora de establecer futuras relaciones con chicos" por temor a que la graben en momentos íntimos.

Agresión sexual

La denunciante, que testificó oculta por un biombo para no sentirse intimidada por el acusado de iniciales D.A.S., aludió al episodio de agresión sexual que habría tenido lugar cuando su exnovio en el transcurso de una relación sexual se retiró el preservativo sin que ella pudiera verle, "cuando sabía que había dejado de tomar anticonceptivos pero que no quería tener hijos", detalló.

Respecto de la grabación, la denunciante concretó que se encontraban en la intimidad cuando se dio cuanta de que le estaba haciendo un vídeo, "le dije que no me grabara, le cogí el móvil, le pedí que lo eliminara delante de mí", pero solo simuló haberlo hecho, sostiene.

"Mira qué buena está"

Lo pudo comprobar cuando "me lo volvió a enseñar al día siguiente y me dijo que confiara en él" que lo borraría. Sus temores se cumplieron y no sería la única en verlo, uno de los amigos más estrechos de D.A.S. también lo vio: "me lo enseñó en el salón de mi casa y alardeó, "mira qué buena está", al igual que lo había hecho con las grabaciones de otras chicas con las que había estado", manifestó en el juicio. Este testigo precisó que el imputado también le contó que la denunciante le había exigido que eliminara la grabación, "pero que no lo borró".

Este se lo contó a la afectada, amiga de su novia, quien por la descripción de la escena supo que se trataba de esa grabación. El testigo manifestó que no tenía constancia de que el imputado hubiera difundido el vídeo por redes sociales o mostrado a otros amigos. La acusación particular incidió en la dificultad de la joven para dormir y "el miedo cuando ve el coche del acusado".

Fiscalía pide cinco años de prisión

La Fiscalía de Zamora otorga credibilidad a la denunciante y exige tres años y medio de prisión por vulnerar el derecho a la intimidad de la joven y por difusión del vídeo, una orden de alejamiento de 5 años a menos de 500 metros de la víctima. Por el delito de violencia de género por zarandearla cuando le reprochó su conducta, solicita un año de prisión, cuatro años sin poder tener o usar armas y otros tantos de alejamiento.

